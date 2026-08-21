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Yael Trepy CagliariGetty
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Cagliari’den Trepy’nin durumuna ilişkin açıklama: yoğun bakımdan çıktı

Cagliari
Y. Trepy
Serie A

Cagliari oyuncusunun havuzdaki kazanın ardından hastanedeki tedavisi sürüyor

Cagliari’nin resmi internet sitesinin aktardığına göre, bordo-mavili futbolcu Yael Trepy’nin durumuna ilişkin güncellemeyi içeren ve Sassari’deki Santissima Annunziata Hastanesi tarafından 21 Ağustos Cuma günü saat 11.00’de yayımlanan sağlık bülteni şu şekilde.


"Yael Trepy’nin klinik süreci olumlu şekilde ilerliyor. Dün Sassari’deki Santissima Annunziata Hastanesi’nin Acil Yoğun Bakım Ünitesi’nden, Profesör Pietro Pirina’nın yönettiği viale San Pietro’daki Üniversite Kliniklerinin Göğüs Hastalıkları bölümüne nakledilen oyuncunun tedavisi ve solunum tablosunun takibi burada sürdürülecek.


Transfer, genç futbolcunun klinik durumundaki olumlu gelişim sayesinde mümkün oldu; oyuncunun artık yoğun bakım desteğine ihtiyacı bulunmuyor.


  • «Hasta, ilave yoğun bakım desteğine ihtiyaç duymadan stabil klinik durumunu korudu. Santissima Annunziata Acil Yoğun Bakım Direktörü Stefania Milia, “Dün fizyoterapistle mobilizasyona başladı ve öğleden sonra tedavisinin sürdürülmesi için Acil Yoğun Bakım’dan Göğüs Hastalıkları servisine nakledildi” diye açıkladı».


    Servisten ayrılmadan önce Trepy, Yoğun Bakım ekibine teşekkür etmek için bir jest yapmak istedi ve hastanede kaldığı en kritik günlerde kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına üzerinde “Yael” ismi yazılı kişiselleştirilmiş Cagliari formaları hediye etti.


    Genç futbolcu ve Cagliari, basit ama anlamlı bu jestle, hastaneye yatış anından Göğüs Hastalıkları servisine nakline kadar kendisini takip eden doktorlara, hemşirelere ve tüm profesyonellere minnettarlıklarını bizzat ifade etmek istedi.


    Tedavi süreci artık profesör Pirina’nın yönettiği serviste devam edecek. Burada özellikle solunumla ilgili durumu takip edilecek ve hastanın klinik iyileşme süreci tamamlanacak".


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