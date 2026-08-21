«Hasta, ilave yoğun bakım desteğine ihtiyaç duymadan stabil klinik durumunu korudu. Santissima Annunziata Acil Yoğun Bakım Direktörü Stefania Milia, “Dün fizyoterapistle mobilizasyona başladı ve öğleden sonra tedavisinin sürdürülmesi için Acil Yoğun Bakım’dan Göğüs Hastalıkları servisine nakledildi” diye açıkladı».





Servisten ayrılmadan önce Trepy, Yoğun Bakım ekibine teşekkür etmek için bir jest yapmak istedi ve hastanede kaldığı en kritik günlerde kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına üzerinde “Yael” ismi yazılı kişiselleştirilmiş Cagliari formaları hediye etti.





Genç futbolcu ve Cagliari, basit ama anlamlı bu jestle, hastaneye yatış anından Göğüs Hastalıkları servisine nakline kadar kendisini takip eden doktorlara, hemşirelere ve tüm profesyonellere minnettarlıklarını bizzat ifade etmek istedi.





Tedavi süreci artık profesör Pirina’nın yönettiği serviste devam edecek. Burada özellikle solunumla ilgili durumu takip edilecek ve hastanın klinik iyileşme süreci tamamlanacak".



