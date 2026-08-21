Cagliari’nin resmi internet sitesinin aktardığına göre, bordo-mavili futbolcu Yael Trepy’nin durumuna ilişkin güncellemeyi içeren ve Sassari’deki Santissima Annunziata Hastanesi tarafından 21 Ağustos Cuma günü saat 11.00’de yayımlanan sağlık bülteni şu şekilde.
"Yael Trepy’nin klinik süreci olumlu şekilde ilerliyor. Dün Sassari’deki Santissima Annunziata Hastanesi’nin Acil Yoğun Bakım Ünitesi’nden, Profesör Pietro Pirina’nın yönettiği viale San Pietro’daki Üniversite Kliniklerinin Göğüs Hastalıkları bölümüne nakledilen oyuncunun tedavisi ve solunum tablosunun takibi burada sürdürülecek.
Transfer, genç futbolcunun klinik durumundaki olumlu gelişim sayesinde mümkün oldu; oyuncunun artık yoğun bakım desteğine ihtiyacı bulunmuyor.