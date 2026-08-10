Cagliari'de Kevin Carlos resmen açıklandı: Kimdir?

2001 doğumlu, Ceuta’da dünyaya gelen, Nijerya kökenli İspanyol futbolcu, Huesca altyapısında yetişti; ilk takım debutunu da Aralık 2020’de, Kral Kupası’nda bu kulüple yaptı. Profesyonel kariyerindeki ilk gol ise bir yıl sonra, yine aynı ulusal organizasyonda geldi. Ocak 2023’te kiralık olarak Betis’e transfer oldu ve ikinci takıma dahil edildi. Aynı yılın yazında ise İsviçre’de Yverdon’a geçti. İsviçre deneyimi gelişimi açısından belirleyici oldu: 2023/24 sezonunda attığı 14 golle ligin gol kralı olan Kevin Carlos, Avrupa futbolunun en dikkat çekici genç santrforları arasında öne çıktı.





2024 yazında Basel’e transfer oldu ve burada lig ile ulusal kupayı kazanma başarısı gösterdi; toplamda 14 gol attı. Gösterdiği performans, ona Fransa’ya, Nice’e transferi getirdi: Burada ilk golünü 2 Ekim 2025’te Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’ye karşı deplasmanda oynanan maçta attı.





186 santimetre boyundaki, sağ ayağını doğal olarak kullanan Carlos; fizik gücü ve derine koşu atma becerisine sahip bir santrfor. Bunun yanında çok iyi bir tekniğe ve takım oyununa katkı sağlayan özelliklere sahip. Hava toplarında etkili olan oyuncu, fiziği ve hızı sayesinde hem savunmacılarla bire bir mücadelede hem de boş alanlarda etkili olabiliyor; bu da onu hücum hattı için komple bir profil haline getiriyor.



