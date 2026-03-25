Borussia Dortmund'un Jadon Sancho'ya olan ilgisi kesinleşmiş durumda. Özellikle kulüp başkanı Hans-Joachim Watzke'nin, eski yıldız oyuncuyu mutlaka kadroya katmak istediği söyleniyor. Ancak Bild gazetesine göre, BVB, kanat oyuncusunun Westfalenstadion'a geri dönmeye karar vermesi halinde ona birden fazla şart koşuyor gibi görünüyor – ve bu şartlar hiç de kolay değil.
Çeviri:
BVB, Jadon Sancho'ya yaz transferi için iki net şart koştu
Futbol dünyasında artık alışılageldiği gibi, sarı-siyahlı kulübün yönetimi, yaz aylarında bedelsiz olarak ayrılacak olan Sancho'ya imza parası ödemek istemiyor. İngiliz oyuncunun son yıllarda gösterdiği performans göz önüne alındığında, Dortmund'da 26 yaşındaki futbolcunun bunu alçakgönüllülükle kabul etmesi bekleniyor.
BVB yöneticilerinin isteğine göre, İngiliz oyuncunun bu yeni alçakgönüllülüğü maaşına da yansımalı. Raporlara göre şu anda yılda yaklaşık 15 milyon euro kazanan ve Three Lions formasıyla 23 kez milli olan oyuncu, maaş beklentilerini önemli ölçüde düşürmek zorunda kalacak. Dortmund'da 5 milyon euro artı primlerden fazlasını bekleyemez.
- Getty Images
Sancho beklentilerin altında kalıyor
Sancho, 2017 yılında Manchester City'nin altyapısından Bundesliga'nın ikincisi olan takıma katılmış ve 2018'den itibaren ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası haline gelmişti; ardından 2021'de 85 milyon avroya Manchester United'a transfer oldu. Ancak Sancho, Kırmızı Şeytanlar'da hiçbir zaman tam olarak uyum sağlayamadı. 2024 kışında, altı aylık bir kiralık sözleşmeyle BVB'ye geri döndü.
Ardından ManUnited onu bir yıllığına Chelsea'ye kiraladı. Son sözleşme yılı için Premier League'in üçüncü sıradaki takımı onu Aston Villa'ya gönderdi; burada tüm turnuvalarda 31 maçta 1 gol ve 3 asist kaydetti. Karşılaştırma için: Dortmund formasıyla 158 maçta Sancho 53 gol attı ve 67 asist yaptı.
Jadon Sancho: Borussia Dortmund'daki istatistikleri
Oyunlar
158
Gol
53
Asist
67
Sarı kart
7
Kırmızı kart
0