BVB, Jadon Sancho'ya yaz transferi için iki net şart koştu

Sancho, 2017 yılında Manchester City'nin altyapısından Bundesliga'nın ikincisi olan takıma katılmış ve 2018'den itibaren ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası haline gelmişti; ardından 2021'de 85 milyon avroya Manchester United'a transfer oldu. Ancak Sancho, Kırmızı Şeytanlar'da hiçbir zaman tam olarak uyum sağlayamadı. 2024 kışında, altı aylık bir kiralık sözleşmeyle BVB'ye geri döndü.

Ardından ManUnited onu bir yıllığına Chelsea'ye kiraladı. Son sözleşme yılı için Premier League'in üçüncü sıradaki takımı onu Aston Villa'ya gönderdi; burada tüm turnuvalarda 31 maçta 1 gol ve 3 asist kaydetti. Karşılaştırma için: Dortmund formasıyla 158 maçta Sancho 53 gol attı ve 67 asist yaptı.