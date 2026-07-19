Orada, Leipzig’in bu transfer yarışında en önde olduğu belirtiliyordu; buna karşılık RB’nin artık forvetin sözleşmesinde yer alan 29 milyon avroluk çıkış maddesini devreye sokmaya karar verdiği söyleniyor. Söylentilere göre, oyuncunun kendisi de geçen sezonun ikincisi olan takıma transfer olmaya karşı değil.

Bu durumda BVB eli boş kalacak. Dortmund'da Asllani, Serhou Guirassy'nin mevcut transfer döneminde kulüpten ayrılmaya karar vermesi halinde, forvet hattı için en çok istenen aday olarak görülüyor.

Aynı şekilde 35 milyon avroluk bir çıkış maddesi bulunan (ancak bu madde yalnızca belirli üst düzey kulüpler için geçerli), Gine'li golcünün geleceği ise hâlâ belirsiz olarak değerlendiriliyor.

Edinilen bilgilere göre, Guirassy’nin sözleşmesindeki ilgili madde yalnızca 15 Temmuz’a kadar geçerliydi; dolayısıyla şu anki duruma bakıldığında, kulüpte kalması daha olası görünüyor. Elbette, bu maddenin süresi dolduktan sonra da bir transfer mümkün olsa da, Asllani’nin o zamana kadar başka bir kulüple sözleşme imzalamamış olması pek olası görünmüyor.