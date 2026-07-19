Bild gazetesinin haberine göre, TSG Hoffenheim’ın forveti, Dortmund’un Bundesliga’daki rakibi RB Leipzig’e transfer olmak üzere. Saksonya ekibinin 23 yaşındaki Asllani’ye prensipte ilgi duyduğu, geçen haftadan beri biliniyordu.
Çeviri:
BVB için acı bir darbe! Borussia Dortmund, sözde transfer hedeflediği oyuncuyu muhtemelen kaçıracak
Orada, Leipzig’in bu transfer yarışında en önde olduğu belirtiliyordu; buna karşılık RB’nin artık forvetin sözleşmesinde yer alan 29 milyon avroluk çıkış maddesini devreye sokmaya karar verdiği söyleniyor. Söylentilere göre, oyuncunun kendisi de geçen sezonun ikincisi olan takıma transfer olmaya karşı değil.
Bu durumda BVB eli boş kalacak. Dortmund'da Asllani, Serhou Guirassy'nin mevcut transfer döneminde kulüpten ayrılmaya karar vermesi halinde, forvet hattı için en çok istenen aday olarak görülüyor.
Aynı şekilde 35 milyon avroluk bir çıkış maddesi bulunan (ancak bu madde yalnızca belirli üst düzey kulüpler için geçerli), Gine'li golcünün geleceği ise hâlâ belirsiz olarak değerlendiriliyor.
Edinilen bilgilere göre, Guirassy’nin sözleşmesindeki ilgili madde yalnızca 15 Temmuz’a kadar geçerliydi; dolayısıyla şu anki duruma bakıldığında, kulüpte kalması daha olası görünüyor. Elbette, bu maddenin süresi dolduktan sonra da bir transfer mümkün olsa da, Asllani’nin o zamana kadar başka bir kulüple sözleşme imzalamamış olması pek olası görünmüyor.
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Fisnik Asllani ile BVB arasında halihazırda bir anlaşma sağlandı mı?
Son haftalarda Kosovalı kaynaklar, forvetin Borussia Dortmund’a transferinin çok yakında gerçekleşeceğini defalarca bildirmişti. Örneğin gazeteci Arlind Sadiku, Haziran sonunda transferin tüm ayrıntılarının çoktan kesinleştiğinden bahsetmişti.
Katalan gazetesi Sport ise, Asllani ile BVB arasında bir anlaşmaya varılamamasının nedeninin, FC Barcelona’nın hâlâ bu transfer yarışında yer alması olduğunu yazdı.
Asllani, geçtiğimiz sezon boyunca sürekli olarak gündemde kaldı. 35 resmi maçta 11 gol ve 10 asistle 23 yaşındaki oyuncu yeteneklerini kanıtladı ve ligin en çok aranan forvetlerinden biri haline geldi.
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