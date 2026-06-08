BVB'den ayrılık mı? Serhou Guirassy, olası transferiyle ilgili ilk kararını vermiş görünüyor

Raporda, Suudi Pro Ligi kulüplerinin geçmiş yıllara kıyasla artık eskisi kadar cömertçe para harcamadıkları belirtiliyor. Söylentilere göre son bir büyük sözleşme peşinde olan Guirassy'nin, kardeşi ve menajeri Karamba tarafından daha önce de sık sık Orta Doğu'ya önerildiği iddia ediliyor. Ayrıca, Suudi Arabistan'da transfer döneminin 22 Temmuz'da açılacak olması da bu iddiayı desteklemiyor. Ancak Bild gazetesi, hem 30 yaşındaki oyuncu hem de Borussia Dortmund'un daha önce netlik kazanmak istediğini öne sürüyor.

Bunun yerine Guirassy, Avrupa'nın en üst düzey futbolunda kalmak istiyor. Fenerbahçe İstanbul ve Aston Villa'nın ilgilendiği söyleniyor. Ancak her iki kulüp de, uyumlu haberlere göre bu yaz oyuncunun çıkış maddesini kullanabilecek seçilmişler arasında yer almıyor. Bu maddenin bazı üst düzey kulüpler için 35 milyon avro olduğu belirtiliyor.