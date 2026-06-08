Bild gazetesinin haberine göre, forvet oyuncusu yaz aylarında kesinlikle Suudi Arabistan'daki bir kulübe transfer olmayacak. Geçmişte, çöle transfer olabileceğine dair söylentiler sık sık gündeme gelmişti.
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BVB'den ayrılık mı? Serhou Guirassy, olası transferiyle ilgili ilk kararını vermiş görünüyor
Raporda, Suudi Pro Ligi kulüplerinin geçmiş yıllara kıyasla artık eskisi kadar cömertçe para harcamadıkları belirtiliyor. Söylentilere göre son bir büyük sözleşme peşinde olan Guirassy'nin, kardeşi ve menajeri Karamba tarafından daha önce de sık sık Orta Doğu'ya önerildiği iddia ediliyor. Ayrıca, Suudi Arabistan'da transfer döneminin 22 Temmuz'da açılacak olması da bu iddiayı desteklemiyor. Ancak Bild gazetesi, hem 30 yaşındaki oyuncu hem de Borussia Dortmund'un daha önce netlik kazanmak istediğini öne sürüyor.
Bunun yerine Guirassy, Avrupa'nın en üst düzey futbolunda kalmak istiyor. Fenerbahçe İstanbul ve Aston Villa'nın ilgilendiği söyleniyor. Ancak her iki kulüp de, uyumlu haberlere göre bu yaz oyuncunun çıkış maddesini kullanabilecek seçilmişler arasında yer almıyor. Bu maddenin bazı üst düzey kulüpler için 35 milyon avro olduğu belirtiliyor.
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Bir transferle mi? BVB, Guirassy'nin kalması için mücadele ediyor
Ancak BVB, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Guirassy ile zaten yoluna devam etmek istiyor. Kulüp yönetimi de bunu son zamanlarda açıkça dile getirdi. Spor Direktörü Lars Ricken, "Onu bırakmaya niyetimiz yok. Son iki sezonda Borussia Dortmund için ne kadar değerli olduğunu etkileyici bir şekilde kanıtladı" dedi.
Guirassy'nin kalmasını cazip hale getirmek için BVB'nin golcüye transfer planlarını bile açıklamış olduğu söyleniyor. Ricken ve spor direktörü Ole Book, Guirassy'yi oyuna daha iyi entegre etmek için ona hücumda güçlü bir partner bulmak istediklerini belirtmişler.
Guirassy, 22 golle geçen sezon Dortmund'un en golcü oyuncusu oldu. Ancak bir süre BVB ve teknik direktör Niko Kovac, forveti sahneye çıkarmakta sınırlı bir başarı elde edebildi. Bu durum, haftalarca süren bir gol suskunluğuna da yol açtı. Kısa bir süreliğine hatta ilk 11'deki yerini kaybetti.
Serhou Guirassy: BVB'deki performans verileri ve istatistikleri
Oyunlar 96 Gol 60 Asist 15