Büyük Şampiyona kural değişikliği resmi olarak onaylandı. Bu değişiklik, 2025-26 sezonunda Wrexham'ın Premier Lig'e yükselme şansı başarısız olursa, kulübün umutlarını artıracak
Wrexham için Premier Lig'de bir destek mi?
Wrexham ve Hollywood'lu sahipleri Ryan Reynolds ve Rob Mac için bu kural değişikliği, uzun vadeli üst düzey hedeflerine önemli bir destek sağlıyor. Red Dragons şu anda ikinci ligde yüksek bir performans sergiliyor olsa da, bu genişleme, gelecek sezonlarda ilk altı dışında kalınsa bile Wembley'e gitme ve büyük bir fırsat yakalama şansını garanti ediyor.
EFL başkanı tarihi play-off değişikliğini övdü
EFL genel müdürü Trevor Birch, bu değişikliğin dünya futbolunda zaten en öngörülemez liglerden biri olarak kabul edilen ligin heyecanını daha da artıracağına inanıyor. Karar hakkında konuşan Birch, "1986-87 sezonunda uygulamaya konulan play-off'lar, EFL'yi bu kadar özel kılan heyecan, gerilim ve risk unsurlarını barındıran, yerel futbol takviminin en önemli olaylarından biri haline geldi. Kulüpler ve diğer paydaşlarla birkaç ay süren görüşmelerin ardından, bu değişikliğin Championship'i bir rekabet olarak daha da güçlendireceğine ve daha fazla kulübe ve taraftarına gerçek bir yükselme fırsatı vereceğine inanıyoruz."
Teklif, kapsamlı istişarelerin ardından Championship takımları ve daha geniş EFL üyeleri arasında gerekli çoğunluğu elde etti. Futbol Federasyonu Kurulu da talebi resmileştirerek, 2026-27 sezonunda yeni formatın uygulamaya konulmasının önünü açtı.
Yeni play-off formatı açıklanıyor
Revize edilen yapıya göre, sezonu yedinci ve sekizinci sırada bitiren takımlar, yüksek riskli eleme maçlarında beşinci ve altıncı sıradaki takımlarla karşı karşıya gelecek. Bu maçların galibi, lig sıralamasında üçüncü ve dördüncü sırada bitiren takımlarla iki ayaklı yarı final maçlarına yükselecek. Genişletilmiş Şampiyona play-off'ları toplamda yedi maçtan oluşacak ve Wembley Stadyumu'nda geleneksel final maçıyla sona erecek.
Bu format, 2017-18 sezonunda altı takımlı play-off sistemine geçen National League'de başarıyla uygulanan sistemi yansıtıyor. EFL, bu modeli Championship'e getirerek, tablonun ortasındaki "ölü bölgeyi" ortadan kaldırmayı ve daha fazla kulübün normal sezonun son gününe kadar matematiksel olarak Premier League'e yükselme şansını korumayı umuyor.
Bu sezon promosyon hala devam ediyor
Değişiklikler 2026-27 sezonunda devrim yaratacak olsa da, mevcut yükselme mücadelesini etkilemeyecek. Wrexham gibi kulüpler, inanılmaz ivmelerini sürdürmek için bu sezon da dört takımlı play-off kuralları altında faaliyet gösteriyor. Red Dragons'ın teknik direktörü Phil Parkinson, özellikle bu Cumartesi günü Chelsea ile oynayacakları FA Cup beşinci tur maçı ile yükselme mücadelesini dengelemeleri nedeniyle, takımının tarih yazma potansiyeli konusunda heyecanını dile getirdi.
Play-off kupasının şu anki sahibi, geçen sezon Sheffield United'ı yenerek üst lige dönüşünü garantileyen Sunderland. Wrexham için hedef otomatik yükselme olmaya devam ediyor, ancak yedinci veya sekizinci sıranın sonunda hayali canlı tutmaya yeteceğini bilmek, kulübün İngiliz liglerinde hızlı yükselişini sürdürürken uzun vadeli planlamasına büyük bir ivme kazandırıyor.
