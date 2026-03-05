Büyük Şampiyona kural değişikliği resmi olarak onaylandı. Bu değişiklik, 2025-26 sezonunda Wrexham'ın Premier Lig'e yükselme şansı başarısız olursa, kulübün umutlarını artıracak

EFL genel müdürü Trevor Birch, bu değişikliğin dünya futbolunda zaten en öngörülemez liglerden biri olarak kabul edilen ligin heyecanını daha da artıracağına inanıyor. Karar hakkında konuşan Birch, "1986-87 sezonunda uygulamaya konulan play-off'lar, EFL'yi bu kadar özel kılan heyecan, gerilim ve risk unsurlarını barındıran, yerel futbol takviminin en önemli olaylarından biri haline geldi. Kulüpler ve diğer paydaşlarla birkaç ay süren görüşmelerin ardından, bu değişikliğin Championship'i bir rekabet olarak daha da güçlendireceğine ve daha fazla kulübe ve taraftarına gerçek bir yükselme fırsatı vereceğine inanıyoruz."

Teklif, kapsamlı istişarelerin ardından Championship takımları ve daha geniş EFL üyeleri arasında gerekli çoğunluğu elde etti. Futbol Federasyonu Kurulu da talebi resmileştirerek, 2026-27 sezonunda yeni formatın uygulamaya konulmasının önünü açtı.