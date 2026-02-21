Burnley, Chelsea ile berabere kaldıktan sonra Hannibal Mejbri'ye yönelik ırkçı tacizi kınamak zorunda kaldı

Burnley kulüp açıklamasında şunları yazdı : "Burnley FC'deki herkes, bugünkü Premier Lig maçının ardından Hannibal'a yönelik çevrimiçi ırkçı tacizden tiksinti duyuyor.

“Toplumumuzda buna yer yoktur ve biz bunu kayıtsız şartsız kınıyoruz. Kulüp, tutumunda net olmaya devam ediyor - her türlü ayrımcılığa karşı sıfır tolerans yaklaşımını benimsiyoruz.

Kulüp, bu paylaşımı Instagram'ın ana şirketi Meta'ya bildirdi ve onlardan, Premier League ve polisten güçlü destek bekliyor. Sorumlu kişinin tespit edilip soruşturulması için çalışacak.

“Hannibal, kulübün ve bu tacizi kınadığını gördüğümüz Burnley taraftarlarının tam desteğini alacaktır. Irkçılığa yer yoktur.”