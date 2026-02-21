Getty Images Sport
Burnley, Chelsea ile berabere kaldıktan sonra Hannibal Mejbri'ye yönelik ırkçı tacizi kınamak zorunda kaldı
Hannibal, Chelsea ile berabere kaldıktan sonra ırkçı tacize maruz kaldı
Hannibal, Cumartesi öğleden sonra Burnley'nin Chelsea ile berabere kaldığı maçın ardından ırkçı tacizin kurbanı oldu. 23 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada kendisine gönderilen zararlı bir mesajı Instagram hikayesinde paylaştı.
94. dakikada Zian Flemming'in kafa vuruşuyla Burnley, Stamford Bridge'de beklenmedik bir puan kazandı. Chelsea, maçı bitirememesinin bedelini ödedi ve Premier Lig'de üst üste ikinci maçında yeni yükselen bir takıma evinde puan kaybetti.
Ancak bu sonuç, Tunuslu milli oyuncu Mejbri'nin maruz kaldığı ırkçı taciz nedeniyle gölgede kaldı. Mejbri, 1,2 milyon Instagram takipçisine, bu tür ırkçı olayları durdurmak için insanların eğitilmesi gerektiğini söyledi. Bu olay, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile oynadığı maçta Vinicius Jr'ın maruz kaldığı iddia edilen ırkçı tacizle ilgili soruşturma devam ederken yaşandı.
Burnley, ırkçılığa karşı sert bir tepki olarak kulüp adına bir açıklama yaptı.
Burnley kulüp açıklamasında şunları yazdı : "Burnley FC'deki herkes, bugünkü Premier Lig maçının ardından Hannibal'a yönelik çevrimiçi ırkçı tacizden tiksinti duyuyor.
“Toplumumuzda buna yer yoktur ve biz bunu kayıtsız şartsız kınıyoruz. Kulüp, tutumunda net olmaya devam ediyor - her türlü ayrımcılığa karşı sıfır tolerans yaklaşımını benimsiyoruz.
Kulüp, bu paylaşımı Instagram'ın ana şirketi Meta'ya bildirdi ve onlardan, Premier League ve polisten güçlü destek bekliyor. Sorumlu kişinin tespit edilip soruşturulması için çalışacak.
“Hannibal, kulübün ve bu tacizi kınadığını gördüğümüz Burnley taraftarlarının tam desteğini alacaktır. Irkçılığa yer yoktur.”
Hannibal, şok edici ırkçı tacizden sonra konuştu
Hannibal ise Instagram 'da şöyle yazdı : "2026 yılındayız ve hala böyle insanlar var...
Lütfen kendinizi ve çocuklarınızı eğitin."
Bu, eski Manchester United akademisi mezununun ırkçı tacizin kurbanı olduğu ilk olay değil. Preston North End'in forveti Milutin Osmajic, Şubat 2025'te bir Şampiyona maçında orta saha oyuncusuna ırkçı tacizde bulunduğu için dokuz maçlık ceza ve 21.000 sterlin para cezasına çarptırılmıştı.
Irkçı olay, Burnley'nin güçlü sonucunu gölgede bıraktı
Burnley'nin açıklaması, Burnley'nin bu sezon Premier Lig'den düşmeyi önlemek için gösterdiği güçlü performans ve kazandığı puanların, bu hoş olmayan olayın gölgesinde kaldığını yansıtıyor. Clarets, 11 maç kala19. sırada, küme düşme hattından 8 puan uzakta yer alıyor.
