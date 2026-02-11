Getty
Translated by
Manchester United için saçını kesmeyen adam eyleminin sırrını açıkladı! 'Benimle ilgili değil'
Manchester United'ın galibiyet serisi sona erdi
Manchester United, Michael Carrick'in Ruben Amorim'in yerine teknik direktör olarak göreve gelmesinden bu yana muhteşem bir formda ve Arsenal, Manchester City, Fulham ve Tottenham'ı yenerek Premier League'de ilk dört sıraya geri döndü. Kırmızı Şeytanlar, Londra Stadyumu'nda bu seriyi sürdürmeyi umuyordu, ancak ikinci yarının başında Tomas Soucek'in golüyle geriye düştü. Benjamin Sesko'nun uzatma dakikalarında attığı gol, konuk takıma beraberliği getirdi, ancak bu, United Strand'ı saç kesimine göndermek için yeterli olmadı. Şimdi yeniden başlangıç noktasına döndü ve hayal kırıklığı sosyal medyada herkesin gözü önünde belliydi.
- Getty Images Sport
'Bunun benimle ilgili olmasını istemiyorum'
United Strand'ın bu hamlesi karlı oldu, ancak kendisi "bazılarının düşündüğü kadar iyi maaş almıyor" ve aynı zamanda iyi bir amaca da hizmet ediyor. Ilett'in hedefi, kanser tedavisi veya diğer nedenlerle saçlarını kaybeden çocuklara peruk sağlayan bir hayır kurumu olan Little Princess Trust için para toplamak ve bu süre ne kadar uzun sürerse, onlar için o kadar iyi olacağını söylüyor.
Ilett, beraberliğin ardından canlı yayınında "Hayır işi için ne kadar uzun sürerse o kadar iyi" dedi. "Bunun benimle ilgili olmasını hiç istemiyorum ve muhtemelen öyle olacağına eminim, ama yine de yenilmez ve iyi bir formdayım."
Carrick, Man Utd'nin beraberliğine tepki gösterdi
Carrick de maçtan sonra konuştu ve son dakikada gelen beraberlik golünden çok mutlu olduğunu, ancak üç puanı alamadıkları için hayal kırıklığına uğradığını itiraf etti. Gazetecilere şunları söyledi: "Karışık duygular içindeyiz. En iyi performansımızı sergileyemediğimizi biliyoruz ve bunun için West Ham'ı tebrik ediyoruz. Daha iyi olabiliriz, oyuncularımız bu durumdan dolayı hayal kırıklığına uğramış ve üzgün, bu da görmek güzel. Son dakikada gol bulduk, bu harika bir an ve bir başka olumlu gelişme. Bunu sık sık kullanmak istemiyoruz ama genel olarak bakıldığında, bir puan alabileceğimiz bir şey. Beş maçlık bir dönemi değerlendirdiğinizde, sadece bir beraberlik almak büyük bir olumlu gelişme ama karışık duygular içindeyiz.
"Bu ligde galibiyet serisi yakalamanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz, kolay değil. Bazen tehlikelisiniz, bir kıvılcım var, bazen de sıkıcı olabilirsiniz. Cevabı bulmanız, bir yol bulmanız gerekir. Yediğimiz gol, maçın akışına göre sinir bozucu bir goldu. Ama futbol böyle şeyler olur. Genel olarak bakıldığında, maçtan bir şeyler çıkarmayı başardık ve yolumuza devam ediyoruz.
"Dürüst olmak gerekirse, maçın ilk yarısında dengemizi tam olarak sağlayamadık, bu olur, takımlar sizin gol atmanızı engelleyebilir! Devam ettik, taktiğimizi değiştirdik ve bu esnekliğimiz sayesinde bir çözüm bulmayı başardık."
- (C)Getty Images
Manchester United nefes alıyor
Manchester United, 23 Şubat'ta Everton'a konuk olana kadar başka maç oynamayacak. Manchester United'ın kazançlı bir dostluk maçı için Orta Doğu'ya gideceği konuşuluyordu, ancak bu planlar rafa kaldırıldı ve Carrick, programdaki bu boşlukla ilgili planları hakkında konuştu: "Manchester'da kalacağız. Bu, biraz dinlenmek için bir fırsat, birkaç sakatlığımız ve ufak tefek sorunlarımız var. Gidermek istediğimiz birkaç sakatlık var, ayrıca biraz nefes almak ve bu dönemden sonra geldiğimiz noktayı sindirmek iyi olacak. Kafamızı boşaltmalı, iyi işler yapmalı, derin bir nefes almalı ve daha da güçlü bir şekilde geri dönmeliyiz. 13 gün garip bir süre, ama bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız."
Reklam