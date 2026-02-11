Manchester United için saçını kesmeyen adam eyleminin sırrını açıkladı! 'Benimle ilgili değil'

Carrick de maçtan sonra konuştu ve son dakikada gelen beraberlik golünden çok mutlu olduğunu, ancak üç puanı alamadıkları için hayal kırıklığına uğradığını itiraf etti. Gazetecilere şunları söyledi: "Karışık duygular içindeyiz. En iyi performansımızı sergileyemediğimizi biliyoruz ve bunun için West Ham'ı tebrik ediyoruz. Daha iyi olabiliriz, oyuncularımız bu durumdan dolayı hayal kırıklığına uğramış ve üzgün, bu da görmek güzel. Son dakikada gol bulduk, bu harika bir an ve bir başka olumlu gelişme. Bunu sık sık kullanmak istemiyoruz ama genel olarak bakıldığında, bir puan alabileceğimiz bir şey. Beş maçlık bir dönemi değerlendirdiğinizde, sadece bir beraberlik almak büyük bir olumlu gelişme ama karışık duygular içindeyiz.

"Bu ligde galibiyet serisi yakalamanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz, kolay değil. Bazen tehlikelisiniz, bir kıvılcım var, bazen de sıkıcı olabilirsiniz. Cevabı bulmanız, bir yol bulmanız gerekir. Yediğimiz gol, maçın akışına göre sinir bozucu bir goldu. Ama futbol böyle şeyler olur. Genel olarak bakıldığında, maçtan bir şeyler çıkarmayı başardık ve yolumuza devam ediyoruz.

"Dürüst olmak gerekirse, maçın ilk yarısında dengemizi tam olarak sağlayamadık, bu olur, takımlar sizin gol atmanızı engelleyebilir! Devam ettik, taktiğimizi değiştirdik ve bu esnekliğimiz sayesinde bir çözüm bulmayı başardık."