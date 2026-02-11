"Bunun başka bir kulübe hiç başıma geldiğini sanmıyorum!" - Antonio Conte, Coppa Italia'dan elenmesinin ardından Napoli'yi Serie A şampiyonluk yarışından çıkardı.

Napoli'nin sezonu Salı gecesi Como'ya Coppa Italia çeyrek finalinde elenmesiyle yeni bir dip noktaya ulaştı. Stadio Diego Armando Maradona'da 1-1 berabere biten maçta, Antonio Vergara ikinci yarının başında Martin Baturina'nın Napoli için attığı penaltıyı iptal eden golü attı ve maç gergin bir penaltı atışlarına gitti. Sonuçta, Romelu Lukaku ve Stanislav Lobotka'nın belirleyici kaçırmaları ev sahibi takımı mağlubiyete mahkum etti.

Ancak Conte'nin maç sonrası öfkesi büyük ölçüde hakeme yöneldi. Napoli teknik direktörü, Como savunucusu Jacobo Ramon'un Rasmus Hojlund'a yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görmemesine kızdı ve bu kararın İtalyan hakemlerin kötü sezonunu simgelediğini düşündüğünü belirtti. Hakem atama yetkilisi Gianluca Rocchi'yi harekete geçmeye çağırdı ve mevcut hakemlik seviyesinin İtalyan futboluna zarar verdiğini vurguladı.

Conte, Sport Mediaset'e"Bu, hakemler ve VAR için kesinlikle iyi bir sezon değil. Umarım durumu iyileştirecek bir çözüm bulabilirler" dedi. "Gerçek şu ki, herkes şikayet ediyor: antrenörler, oyuncular ve taraftarlar. Bu yüzden sporun bir adım atıp iyileşmesi gerekiyor. Tıpkı bizim takımlarımızı iyileştirdiğimiz gibi, Rocchi de hakemlerini ve VAR yetkililerini iyileştirmeli. Bu futbol için iyi değil, bizim için de iyi değil."