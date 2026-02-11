Getty Images Sport
"Bunun başka bir kulübe hiç başıma geldiğini sanmıyorum!" - Antonio Conte, Coppa Italia'dan elenmesinin ardından Napoli'yi Serie A şampiyonluk yarışından çıkardı.
Conte, şok edici elenmenin ardından hakemlerin standartlarını eleştirdi
Napoli'nin sezonu Salı gecesi Como'ya Coppa Italia çeyrek finalinde elenmesiyle yeni bir dip noktaya ulaştı. Stadio Diego Armando Maradona'da 1-1 berabere biten maçta, Antonio Vergara ikinci yarının başında Martin Baturina'nın Napoli için attığı penaltıyı iptal eden golü attı ve maç gergin bir penaltı atışlarına gitti. Sonuçta, Romelu Lukaku ve Stanislav Lobotka'nın belirleyici kaçırmaları ev sahibi takımı mağlubiyete mahkum etti.
Ancak Conte'nin maç sonrası öfkesi büyük ölçüde hakeme yöneldi. Napoli teknik direktörü, Como savunucusu Jacobo Ramon'un Rasmus Hojlund'a yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart görmemesine kızdı ve bu kararın İtalyan hakemlerin kötü sezonunu simgelediğini düşündüğünü belirtti. Hakem atama yetkilisi Gianluca Rocchi'yi harekete geçmeye çağırdı ve mevcut hakemlik seviyesinin İtalyan futboluna zarar verdiğini vurguladı.
Conte, Sport Mediaset'e"Bu, hakemler ve VAR için kesinlikle iyi bir sezon değil. Umarım durumu iyileştirecek bir çözüm bulabilirler" dedi. "Gerçek şu ki, herkes şikayet ediyor: antrenörler, oyuncular ve taraftarlar. Bu yüzden sporun bir adım atıp iyileşmesi gerekiyor. Tıpkı bizim takımlarımızı iyileştirdiğimiz gibi, Rocchi de hakemlerini ve VAR yetkililerini iyileştirmeli. Bu futbol için iyi değil, bizim için de iyi değil."
- Getty Images Sport
'Bir tapınağa gidip dua edebiliriz'
Hakem kararları öfke uyandırırken, Conte en sert eleştirisini takımını vuran sakatlık krizine sakladı. Eleme, Napoli'nin Serie A'da lider Inter ile arasındaki 9 puanlık farkı kapatmaya odaklanmasına yardımcı olabilir mi sorusuna, teknik direktör gülerek yanıt verdi. Giovanni Di Lorenzo, Kevin De Bruyne ve Billy Gilmour gibi önemli yıldızların ciddi sakatlıklarını, ellerinin bağlı olmasının nedenleri olarak sıraladı.
Conte, "Ne saçma bir soru" diye yanıtladı. "Di Lorenzo'nun sakatlığını, Lukaku'nun tendon kopmasını, De Bruyne'nin daha önce ameliyat olduğu bacağındaki tendon hasarını veya ameliyat olması gereken ve aylarca sahalardan uzak kalacak olan Gilmour'u nasıl tahmin edebilirsiniz? Bunları nasıl tahmin edebilirsiniz?
"Yapabileceğimiz tek şey bir tapınağa gidip dua etmek, çünkü bunlar tüm sezon boyunca sürecek sakatlıklar. Altı ya da yedi önemli oyuncunun aylarca sahalardan uzak kalması, aynı oyuncuların sürekli oynamaya devam etmesini gerektiriyor, bu da [Scott] McTominay ve [Amir] Rrahmani için sorun yaratıyor. Başka bir kulüpte böyle bir şeyin yaşandığını sanmıyorum."
Daha akıllı futbol bahisleri mi arıyorsunuz? Telegram'daki GOAL Tipsile uzman önizlemeleri, veriye dayalı tahminleri ve kazanan içgörüler elde edin . Büyüyen topluluğumuza şimdi katılın!
Transfer hareketliliğinin olmadığı bir dönemde takım 'potansiyelinin ötesine' itildi
Eski Chelsea ve Juventus teknik direktörü, oyuncularını eleştirilerden korumaya çalışarak, kaynakların yetersizliğine rağmen beklentilerin üzerinde bir performans sergilediklerini savundu. Como'nun tam kadro ve 10 günlük dinlenme süresiyle maça çıktığını, Napoli'nin ise Genoa ile oynadığı zorlu maçtan sadece üç gün sonra, 10 kişi ile bitirdikleri bir maçın ardından bir takım oluşturmaya çalıştığını vurguladı.
Conte ayrıca kulübün transfer stratejisine de eleştiri getirerek, transfer piyasasında "hiçbir şey yapamayacakları" söylendiğini ve bu nedenle kırılma noktasına gelen zayıf bir kadroyla kaldığını belirtti.
"Bu oyuncuları sadece övmekle yetinebilirim, çünkü mevcut potansiyelimizin ötesine geçiyoruz" diye ısrar etti. "Elimizde çok az kaynak var ve bu kaynaklar, bu sezon için sahip olmamız gereken hedeflerin çok uzağında. Buna rağmen, çocuklar olağanüstü bir iş çıkarıyor... Şu anda elimizdeki kadroya bakıldığında, herhangi bir teknik direktör zorlanacaktır."
- Getty Images Sport
Scudetto konuşması 'saçma' olarak nitelendirildi
Coppa Italia ve Şampiyonlar Ligi'nden elenen Napoli'nin sezonu tamamen sönük geçme tehlikesiyle karşı karşıya. Conte, takımının hiyerarşideki konumuyla ilgili acımasızca dürüst davrandı ve Inter, AC Milan, Roma ve Juventus'u üstün güçler olarak sıraladı. Medyadan "ciddi değerlendirmeler" talep eden Conte, Scudetto'yu savunma veya geç bir mücadele başlatma konusundaki tüm konuşmaların, takımın gerçek durumundan tamamen kopuk olduğunu ima etti.
Conte, "Bu sezon yaptıklarımız, mevcut koşullar altında inanılmaz derecede olumlu" diyerek sözlerini tamamladı. "Scudetto'ya gelince, 9 puanlık bir fark var, ciddi sorunlarımız var ve siz Scudetto'dan bahsediyorsunuz. Hadi ama. Inter, Milan, Roma, Juventus, hatta Como var, neyden bahsediyoruz? Sorular ve değerlendirmelerde de ciddi olmalıyız, aksi takdirde her şey gülünç hale gelir."
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.
Reklam