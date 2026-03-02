Getty Images Sport
Çeviri:
"Bunu söylediğime inanamıyorum!" - Gary Neville, Premier League'in ilk beşinin nasıl bitireceğine dair büyük bir tahminde bulunurken, yeni Man Utd tahmini karşısında şok oldu
Carrick yönetiminde Manchester United'ın dönüşümü
United'ın son dönemdeki yükselişi, Pazar günü Crystal Palace karşısında geriye düşmesine rağmen önemli bir galibiyet elde ederek yeni bir zirveye ulaştı. Bu sonuç, Carrick'in göreve gelmesinden bu yana yedi maçta altıncı galibiyetini elde ettiğini gösterdi. Bu galibiyetler arasında şampiyonluk yarışındaki rakipler Arsenal ve Manchester City'ye karşı alınan önemli galibiyetler de bulunuyor. 21 puanlık potansiyelin 19'unu toplayan Theatre of Dreams'in atmosferi zehirli bir ortamdan zafer dolu bir ortama dönüştü ve konuşmalar orta sıralardaki sıradanlıktan, Avrupa'nın elit turnuvasına potansiyel bir dönüşe doğru kaydı. Carrick'in Ruben Amorim'in yerine geçmesinden bu yana Old Trafford'da yaşanan olağanüstü dönüşümü gören Neville, eski kulübünün birkaç ay önce ışık yılları uzaklıkta görünen bir ihtimal olan ilk üçte bitirmeyi başaracağına inanıyor.
- Getty Images Sport
Sezonun başlarında yaşanan büyük bir dönüş
The Gary Neville Podcast'te konuşan eski United kaptanı, bu hızlı dönüşün kendisini hazırlıksız yakaladığını itiraf etti. Bu tahmin, sezonun başlarında United'ın Şampiyonlar Ligi sıralamalarından çok uzak göründüğü ve önceki yönetim altında taktiksel bir kimlik bulmak için mücadele ettiği genel kanıdan büyük bir U dönüşü anlamına geliyor."United'ın kesinlikle üçüncü olacağını düşünüyorum. Altı hafta önce bulundukları noktadan sonra bunu söylediğime inanamıyorum. Ancak, dikkatlerini dağıtan hiçbir şey yok, iyi şeyler oluyor, tüm momentum onlarda," diye açıkladı Neville.
Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için son mücadele
Neville, United'ın üçüncü sırayı garantileyeceğinden artık emin olsa da, ilk beşin geri kalan pozisyonları için çılgın bir mücadele yaşanacağını öngörüyor. Şampiyonlar Ligi yarışı, başta Aston Villa olmak üzere birçok üst düzey takımın form düşüşü nedeniyle karmaşık bir hal aldı. Unai Emery'nin takımı, yılbaşından bu yana zorlanıyor, ligin son sırasındaki Wolves'a karşı hayal kırıklığı yaratan bir yenilgi aldı ve son 10 maçında sadece üç galibiyet elde etti. Neville, Birmingham kulübü için umutlu olmaya devam ediyor, ancak kadro derinliğinin sınırlarına kadar zorlandığından endişe duyuyor.
Takip eden diğer takımları değerlendiren Neville, "Liverpool'un dördüncü, Chelsea'nin ise beşinci olacağını düşünüyorum. Villa'nın ilk beşe girmesini umuyorum, gerçekten. Daha önce de söylediğim gibi, onların menajeri deneyimli ve akıllı bir adam. Bazı oyuncuları geri kazanırlarsa; orta saha oyuncularının sakatlıkları son birkaç haftada onlara pahalıya mal oldu. Bence Manchester United, Liverpool ve Chelsea olacak. Tek şüphe, beşinci sırayı Chelsea mi Villa mı alacağı. Sakatlıklar büyük bir faktör olacak. Diğer turnuvalar da büyük bir faktör olacak. Şu anda Villa tehlikede. Şampiyonlar Ligi sıralaması açısından savunmasızlar."
- AFP
Manchester United için bundan sonra ne olacak?United, form tablosunda Chelsea, Liverpool ve Villa gibi takımları geride bıraktı ve bu sezon Avrupa kupalarında yer almaması, tersine bir nimet oldu. Ancak, ilk üçe girme yolunda zorluklar da olacak. Manchester United, Aston Villa'yı Old Trafford'da ağırlayacak ve bu maç, konuk takımın United'ı yakalama umutlarını fiilen sona erdirebilir. Carrick'in adamları ayrıca Stamford Bridge'e zorlu bir deplasmana ve Liverpool'la evinde oynayacağı maça çıkacak. Bu maçlar, takımın yeni kazandığı ivmeyi test edecek.
Reklam