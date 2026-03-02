"Bunu söylediğime inanamıyorum!" - Gary Neville, Premier League'in ilk beşinin nasıl bitireceğine dair büyük bir tahminde bulunurken, yeni Man Utd tahmini karşısında şok oldu

The Gary Neville Podcast'te konuşan eski United kaptanı, bu hızlı dönüşün kendisini hazırlıksız yakaladığını itiraf etti. Bu tahmin, sezonun başlarında United'ın Şampiyonlar Ligi sıralamalarından çok uzak göründüğü ve önceki yönetim altında taktiksel bir kimlik bulmak için mücadele ettiği genel kanıdan büyük bir U dönüşü anlamına geliyor.

"United'ın kesinlikle üçüncü olacağını düşünüyorum. Altı hafta önce bulundukları noktadan sonra bunu söylediğime inanamıyorum. Ancak, dikkatlerini dağıtan hiçbir şey yok, iyi şeyler oluyor, tüm momentum onlarda," diye açıkladı Neville.