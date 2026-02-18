"Bunu hak ettik!" - Mikel Arteta, Arsenal'in Wolves'a karşı şaşırtıcı bir şekilde çöküşünde dikkatsizliğin bedelini ödediğini kabul etti

Maç sonrası Sky Sports'a konuşan Arteta, "Kabul etmesi çok zor. İkinci yarıda, Premier Lig maçını kazanmak için gereken performansı gösteremedik. Yargılamamak daha iyi, hepimiz bu konuda çok duygusalız. Bunu hak ettiğimiz için kabullenmek zorundayız.

"Duygularla takımın zararına olacak şeyler söylemek çok kolaydır. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmak ister. Zor dönemlerden geçmek zorundasınız. Bugün son dakikada bunun bedelini ödedik. Temel şeyleri şimdiye kadar yaptığımızdan çok daha iyi yapmalıyız.

"Bugün bunu kabul etmeliyiz. Yeterince iyi olmadığımız için kendimize karşı eleştirel olmalıyız. Ligde, son birkaç aydır tutarlı olamadığımız bir gerçek. Ayağa kalkmalısınız. Zor bir an yaşadığınızda, ne kadar istediğimizi ve ne kadar iyi olduğumuzu göstermeliyiz. Ayağa kalkmalıyız."