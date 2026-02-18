Getty Images Sport
"Bunu hak ettik!" - Mikel Arteta, Arsenal'in Wolves'a karşı şaşırtıcı bir şekilde çöküşünde dikkatsizliğin bedelini ödediğini kabul etti
Arsenal, uzatma dakikalarında iki gol üstünlüğünü kaybetti.
Bukayo Saka, Molineux'da erken bir golle 15 maçlık gol suskunluğuna son verdi. 10 numaralı pozisyonda sahaya çıkan Saka, Declan Rice'ın ortasını kafayla ağlara gönderdi. Piero Hincapie, yaz aylarında Bayer Leverkusen'den transfer olduktan sonra kulüpteki ilk golünü ikinci yarının başında attı ve Arsenal üç puanı rahatlıkla alacağa benziyordu, ancak Wolves'un başka planları vardı.
Hugo Bueno'nun muhteşem golüyle ev sahibi takım 60. dakikada farkı 1'e indirdi ve Riccardo Calafiori'nin uzatma dakikalarının 4. dakikasında kendi kalesine attığı golle Wolves skoru eşitledi ve Arsenal, ikinci yarıdaki zayıf performansı nedeniyle cezalandırıldı.
Arteta: Arsenal beraberliği 'hak etti'
Maç sonrası Sky Sports'a konuşan Arteta, "Kabul etmesi çok zor. İkinci yarıda, Premier Lig maçını kazanmak için gereken performansı gösteremedik. Yargılamamak daha iyi, hepimiz bu konuda çok duygusalız. Bunu hak ettiğimiz için kabullenmek zorundayız.
"Duygularla takımın zararına olacak şeyler söylemek çok kolaydır. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmak ister. Zor dönemlerden geçmek zorundasınız. Bugün son dakikada bunun bedelini ödedik. Temel şeyleri şimdiye kadar yaptığımızdan çok daha iyi yapmalıyız.
"Bugün bunu kabul etmeliyiz. Yeterince iyi olmadığımız için kendimize karşı eleştirel olmalıyız. Ligde, son birkaç aydır tutarlı olamadığımız bir gerçek. Ayağa kalkmalısınız. Zor bir an yaşadığınızda, ne kadar istediğimizi ve ne kadar iyi olduğumuzu göstermeliyiz. Ayağa kalkmalıyız."
Saka, soyunma odasının 'çok sıkıcı' olduğunu iddia ediyor
Saka ayrıca Sky Sports kameralarının karşısına çıktı ve Arsenal kampında geç teslim olmalarının ardından havanın nasıl olduğu soruldu. O da şöyle cevap verdi: "Evet, çok durgun. Sonuçtan ve özellikle ikinci yarıdaki oyunumuzdan çok hayal kırıklığına uğradık. Bu sezon belirlediğimiz standartlardan çok uzağız.
"Son birkaç performansımızı gözden geçirip sorunları hemen çözmemizin zamanı geldi, böylece tekrar galibiyetlere dönebilir, galibiyet serisi yakalayabilir ve ivme kazanabiliriz, çünkü şu anda bunu biraz kaybetmiş durumdayız.
"Sadece seviyemize geri dönmemiz gerektiğini düşünüyorum. Temel şeyleri doğru yaparsak, bu takımda maçları kazanmak için fazlasıyla yeterli kaliteye sahibiz, özellikle de son zamanlarda puan kaybettiğimiz maçlarda. Bunu düzeltmemiz gerekiyor ve şu anda tüm odak noktamız bu."
Arsenal için bundan sonra ne olacak?
Arsenal'in bir sonraki maçı, Pazar günü kuzey Londra derbisinde rakibi Tottenham Hotspur'a konuk olacak. Spurs, Thomas Frank'ı kovduktan sonra sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşmeyle Igor Tudor'u yeni teknik direktör olarak göreve getirdi.
