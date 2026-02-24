"Bunu görmezden gelemeyiz!" - Liverpool'da Man City'nin tartışmalı bir şekilde iptal edilen golüne yol açan VAR ses kaydı ortaya çıktı

Golün geçersiz sayılması ve Szoboszlai'nin oyundan atılmasının ardındaki gerekçe, Match Officials Mic'd Up programının son bölümünde açıklandı.

Olay sırasında VAR John Brooks şöyle dedi: "Defans oyuncusuna açık bir faul var, bu yüzden bunu görmezden gelemeyiz... Erling Haaland'a açık bir faul var, bu da onun topa ulaşamayacağı anlamına geliyor, tamam mı?"

Pawson şöyle yanıtladı: "Evet, bu geri çekilme. Avantaj kuralını uyguladığım pozisyon bu, evet."

Brooks ise şöyle cevap verdi: "Ama o zaman avantaj kuralını uygulayıp bunu görmezden gelemeyiz, çünkü savunma oyuncusu [Szoboszlai] üzerinde açık bir tutma faulü var."

Pawson, "Ah, bunu görmedim" dedikten sonra golü iptal etti ve Szoboszlai'yi oyundan attı.