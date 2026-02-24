Getty Images
"Bunu görmezden gelemeyiz!" - Liverpool'da Man City'nin tartışmalı bir şekilde iptal edilen golüne yol açan VAR ses kaydı ortaya çıktı
Man City, geçersiz sayılan golüne rağmen Anfield'da galip geldi
City, bu ayın başlarında Anfield'da Liverpool'u yenmek için heyecan verici bir geri dönüşe imza attı. Szoboszlai, uzak mesafeden attığı karakteristik serbest vuruşla skoru açtı, ancak Bernardo Silva eşitliği sağladı ve Haaland uzatma dakikalarında penaltıdan gol atarak Guardiola'nın takımına üç puanı kazandırdı.
Cherki, Reds kalecisi Alisson'un set parçası için yukarı çıktığı sırada topu boş kaleye doğru yuvarlayınca, konuk takım üçüncü golü atacak gibi görünüyordu. Szoboszlai ve Haaland topa ulaşmak için itişip kakıştılar, ancak top çizgiyi geçince her iki oyuncu da çimlerin üzerine düştü.
Birçok taraftar golün geçerli sayılacağını düşünürken, hakemler görüntüleri inceledikten sonra golü geçersiz saymaya karar verdi ve Szoboszlai'ye kırmızı kart gösterdi.
Hakem ve VAR arasındaki ses kaydı yayınlandı
Golün geçersiz sayılması ve Szoboszlai'nin oyundan atılmasının ardındaki gerekçe, Match Officials Mic'd Up programının son bölümünde açıklandı.
Olay sırasında VAR John Brooks şöyle dedi: "Defans oyuncusuna açık bir faul var, bu yüzden bunu görmezden gelemeyiz... Erling Haaland'a açık bir faul var, bu da onun topa ulaşamayacağı anlamına geliyor, tamam mı?"
Pawson şöyle yanıtladı: "Evet, bu geri çekilme. Avantaj kuralını uyguladığım pozisyon bu, evet."
Brooks ise şöyle cevap verdi: "Ama o zaman avantaj kuralını uygulayıp bunu görmezden gelemeyiz, çünkü savunma oyuncusu [Szoboszlai] üzerinde açık bir tutma faulü var."
Pawson, "Ah, bunu görmedim" dedikten sonra golü iptal etti ve Szoboszlai'yi oyundan attı.
PGMOL patronu tartışmalı kararı açıklıyor
Match Officials Mic'd Up programında konuşan PGMO Baş Hakem Sorumlusu Howard Webb şunları söyledi: "Birçok kişinin 'İkisini görmezden gelip golü geçerli sayamaz mısınız?' dediğini duydum.
Premier Lig seviyesinde hakemlik yapmak için oyuna karşı bir his ve anlayışa sahip olmanız gerekir. Mümkün olduğunda sağduyulu davranmaya çalışıyoruz, ancak bunun da bir sınırı var.
"Top, Erling Haaland'ın Szoboszlai'yi çekerek topu uzaklaştırmasını engellediği için kaleye giriyor, bu nedenle bu golü geçerli sayamayız.
"Hakem, Szoboszlai ilk olarak Haaland'ı çektiğinde avantaj kuralını uygulamaya çalıştı ve ne olacağını görmek için bekledi. Top doğrudan kaleye girerse, bu iyi bir avantajdır ve golü geçerli sayarız.
"Ancak top, Haaland'ın Szoboszlai'ye açıkça faul yapması nedeniyle kaleye giriyor. Bunu görmezden gelemeyiz; bu nedenle, Haaland'ın bu hareketi nedeniyle oluşan avantajı kabul edemeyiz, bu nedenle ilk faul olan Szoboszlai'nin Haaland'ı çekmesine geri dönmeliyiz.
"Bu, ceza sahası dışında, bariz bir gol fırsatını engellediği için serbest vuruş verilir ve Szoboszlai oyundan atılır.
"Haaland'ın bu faulünü itiraz ediyordu. Faul olduğu için itirazında haklıydı, ama ne yazık ki, cezalandırılması gereken bir ilk faul yaptı ve VAR'ın kullanımıyla açıkça doğru sonuca vardık."
Manchester City, Premier Lig lideri Arsenal'in hala beş puan gerisinde.
Merseyside'daki zafer, City'nin sezonu güçlü bir şekilde bitirme hedefiyle elde ettiği beş maçlık galibiyet serisinin bir parçası. Takım, halen devam eden dört turnuvada da kupa kazanma şansı var, ancak Premier League şampiyonluk yarışı, geçtiğimiz hafta sonu alınan sonuçların ardından dramatik bir şekilde devam ediyor. Lider Arsenal, City'nin Newcastle United'ı mağlup etmesinden bir gün sonra, kuzey Londra rakibi Tottenham Hotspur'u kolayca yendi ve iki takım arasındaki puan farkı 5'e çıktı.
Ancak City, Arsenal'e göre bir maç daha az oynamış durumda, bu da sezonun son haftasına kadar heyecan dolu bir mücadele yaşanacağı anlamına geliyor. İki takım, Carabao Cup finalinde ve Premier League'de ikinci kez karşı karşıya gelecek.
