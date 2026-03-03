Getty Images Sport
"Bunu anlaması gerekiyor!" - Adama Traore, West Ham'da ağırlık kaldırması yasaklandı, Nuno Espirito Santo açıkladı
Rush Green'de genetik bilimi
Traore, Ocak ayında kulübün Rush Green tesisine geldiğinden beri West Ham'ın sağlık ve antrenör kadrosu tarafından özel fiziksel antrenman programına tabi tutuldu. Wolverhampton Wanderers'ta başarılı bir dönem geçirdikten sonra Nuno ile yeniden bir araya gelen 30 yaşındaki kanat oyuncusu, Premier League'in standart antrenman programlarına uymayan bir fizyolojik profile sahip. Çoğu oyuncu gerekli gücü kazanmak için saatlerce squat rafında çalışırken, Traore'nin doğal hipertrofisi o kadar aşırı ki, kulüp onun direnç antrenmanlarını sınırlamaya karar verdi.
Nuno, bu kısıtlamanın verimliliği artırmak ve sakatlıkları önlemek amacıyla yapıldığını açıkladı. Teknik direktör, 18 yaşındaki savunma oyuncusu Airidas Golambeckis gibi genç oyuncuların gerekli kas kütlesini kazanmak için "spor salonunda saatler geçirmeleri" teşvik edilirken, Traore'nin bunun tam tersi bir durumda olduğunu belirtti. Sekiz kez İspanya milli takımında forma giyen oyuncu, artık sadece esnekliğe ve "önleyici çalışmalara" odaklanarak, önemli kas kütlesinin birincil silahı olan rekor kıran hızlanma ve üst düzey hızını tehlikeye atmaması için çalışıyor.
'Spor salonundan uzak durmalı.'
Adama geçmişte ağırlık kaldırmadığını ısrarla belirtmişti, ancak takım arkadaşı Crysencio Summerville kısa süre önce sosyal medyada Traore'nin spor salonunda antrenman yaparken çekilmiş bir video paylaşarak bu iddiayı çürütmüştü. Şimdi ise Nuno, İspanyol oyuncunun kas geliştirmeye değil, sakatlık önlemeye odaklanması gerektiğini vurguladı.
Nuno, oyuncunun fiziği hakkında "İnanılmaz, bu genetik" dedi. "Genetiği bir süredir böyle ve spor salonundan uzak durmalı. Ona spor salonundan uzak durmasını söyledim. Bunun farkına varması gereken şeylerden biri bu. Yeterince ağırlığı var. Önleyici çalışmalar yapacak, ancak ağırlık kaldırmayacak."
Nuno'nun ilk 11'inde yer almak için yarışıyor
Fiziksel manşetlere rağmen, Traore'nin West Ham'ın ilk on birine geçişi kademeli oldu. İspanyol oyuncu, Axel Disasi ve Taty Castellanos ile birlikte yoğun bir Ocak transfer döneminin parçası olarak geldi ve öncelikle etkili bir yedek oyuncu olarak görev yaptı. Şimdiye kadarki tek ilk on bir başlangıcı, Burton Albion'a karşı zorlu bir FA Cup galibiyetinde oldu ve Manchester United, Chelsea ve Liverpool'a karşı Premier League maçlarında, takımın taktiksel yapısına uyum sağlarken hep yedek kulübesinden oyuna girdi.
Nuno sabırlı olmaya devam ediyor ve Traore'nin düzenli bir yer edinmek için yüksek performans gösteren oyuncuların yerini alması gerektiğini kabul ediyor. "Takımın dinamikleri içinde birçok şeyi anlaması gerekiyor," diye açıkladı menajer. "Ama tabii ki, önünde Jarrod Bowen ve Summerville gibi formunun zirvesinde olan iki oyuncu var. Traore, şansının geleceğini anlayacak kadar sabırlı."
'Üst düzey' bir oyuncunun eşsiz yeteneği
Traore'nin Londra Stadyumu'ndaki bir sonraki adımı, uzman bir "süper yedek" oyuncudan güvenilir bir taktiksel varlığa dönüşmek olacak. West Ham'ın son dönemdeki performansı düzensizdi ve Anfield'da 5-2'lik ezici bir yenilgiyle zirveye ulaştı. Bu maçta, set parçalarındaki savunma hataları, umut verici hücum oyununu gölgede bıraktı. Traore'nin yorgun savunmaları zorlama yeteneği, Hammers zorlu bir fikstürden geçerken ve küme düşmeyi önlemeye çalışırken Nuno'nun cephaneliğinde değerli bir varlık olacak.
Önümüzdeki dönemde, yaklaşan milli maç arası ve Pablo Felipe gibi sakat oyuncuların dönüşü, kadronun derinliğini sınayacak. Traore'nin önümüzdeki birkaç haftası çok önemli; Nuno'nun taktiksel taleplerini tam olarak benimsediğini gösterirken, soyunma odasına getirdiği "yeni enerjiyi" de koruması gerekiyor. Sağlıklı ve ağırlık odasından uzak tutan özel bir fitness planı ile kanat oyuncusunun sezonun son bölümünde önemli bir rol oynaması bekleniyor.
