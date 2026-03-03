"Bunu anlaması gerekiyor!" - Adama Traore, West Ham'da ağırlık kaldırması yasaklandı, Nuno Espirito Santo açıkladı

Traore, Ocak ayında kulübün Rush Green tesisine geldiğinden beri West Ham'ın sağlık ve antrenör kadrosu tarafından özel fiziksel antrenman programına tabi tutuldu. Wolverhampton Wanderers'ta başarılı bir dönem geçirdikten sonra Nuno ile yeniden bir araya gelen 30 yaşındaki kanat oyuncusu, Premier League'in standart antrenman programlarına uymayan bir fizyolojik profile sahip. Çoğu oyuncu gerekli gücü kazanmak için saatlerce squat rafında çalışırken, Traore'nin doğal hipertrofisi o kadar aşırı ki, kulüp onun direnç antrenmanlarını sınırlamaya karar verdi.

Nuno, bu kısıtlamanın verimliliği artırmak ve sakatlıkları önlemek amacıyla yapıldığını açıkladı. Teknik direktör, 18 yaşındaki savunma oyuncusu Airidas Golambeckis gibi genç oyuncuların gerekli kas kütlesini kazanmak için "spor salonunda saatler geçirmeleri" teşvik edilirken, Traore'nin bunun tam tersi bir durumda olduğunu belirtti. Sekiz kez İspanya milli takımında forma giyen oyuncu, artık sadece esnekliğe ve "önleyici çalışmalara" odaklanarak, önemli kas kütlesinin birincil silahı olan rekor kıran hızlanma ve üst düzey hızını tehlikeye atmaması için çalışıyor.