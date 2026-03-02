Getty Images Sport
Bukayo Saka Ballon d'Or'u kazanacak mı? Arsenal yıldızı, Harry Kane ve Declan Rice'a en iyi ödül için meydan okuyacak
İngiliz üçlü, 2026 Ballon d'Or yarışında başı çekiyor
2001 yılında Owen'ın tarihi zaferinden bu yana hiçbir oyuncu bu prestijli ödülü kazanamadığı için, 25 yıllık kuraklığın nihayet sona erebileceğine dair umutlar son derece yüksek. Kane ve Rice ilk tartışmalarda ağırlıklı olarak gündemdeyken, Emirates Stadyumu'ndan yeni bir elit rakip ortaya çıktı.
Arsenal'in kanat oyuncusu Saka, futbolun en prestijli bireysel ödülü için milli takım arkadaşlarıyla rekabet edecek şekilde destekleniyor. Eski Chelsea forveti ve İngiltere teknik direktörü Hasselbaink, 24 yaşındaki oyuncunun dünyanın en iyileriyle doğrudan rekabet edebilecek bir seviyede oynadığına inanıyor. Hasselbaink, Ekim ayındaki törenden önce Saka'nın istikrarı ve büyük öneminin göz ardı edilemeyeceğini vurguluyor.
Hasselbaink, Harry Kane ve Declan Rice'ı övüyor
Milli takımla yakın bir şekilde çalışan Hasselbaink, bu oyuncuların gelişimini ilk elden görmüştür. TalkSPORT Breakfast programında konuşan Hollandalı, Kane ve Rice'ın yaşadığı inanılmaz sezonları değerlendirdi. Kane, Bayern Münih'in yedinci Avrupa şampiyonluğunu kovaladığı sezonda tüm turnuvalarda 45 gol atarak Almanya'da ölümcül bir performans sergiledi.
Bu arada Rice, Arsenal'in orta sahasını mükemmel bir şekilde yönetti ve tüm turnuvalarda 4 gol ve 11 asistle takımının potansiyel dörtlü kupayı kazanma şansını artırdı. İkisi arasında seçim yapması istendiğinde Hasselbaink şöyle dedi: "Bence Declan Rice neredeyse mükemmeldi, tüm sezon boyunca olabileceği kadar mükemmeldi. Ama Harry Kane'in Almanya'da yaptıklarına bakarsanız, bu gerçekten inanılmaz. Yani, ikisinden biri benim için iyi."
Bukayo Saka, elit oyuncuların arasına katıldı
Hasselbaink, Kane ve Rice'ın olağanüstü başarılarını övmekle birlikte, konuşma kısa sürede 2026 Dünya Kupası'na hazırlanan yeteneklerin genel derinliğine kaydı. Bu bölümde, eski Premier Lig gol makinesi Saka'nın dünyanın en iyileri arasına girmesini savundu. Genç kanat oyuncusunun, daha sık tartışılan Ballon d'Or favorileriyle aynı seviyede olduğunu vurguladı.
Saka'nın bu elit hiyerarşideki konumu hakkında Hasselbaink, övgü dolu değerlendirmesinde net bir tavır sergiledi. Kendinden emin bir şekilde şöyle dedi: "Bana daha önce Harry Kane ve Rice ile Ballon d'Or hakkında bir soru sormuştunuz. Bence Saka onların hemen arkasında veya aynı grupta yer alır. Onu o kadar çok takdir ediyorum." Bu, deneyimli teknik direktörün büyük bir desteğini temsil ediyor.
Arsenal'in en yüksek maaşlı yıldız oyuncusunu ödüllendirmek
Saka'nın muazzam etkisi sadece uzmanların övgülerinde değil, Arsenal kadrosundaki yüksek konumunda da kendini gösteriyor. Dinamik kanat oyuncusu, kısa süre önce Londra kulübüyle uzun vadeli bir sözleşme imzalayarak Emirates'in en yüksek maaşlı oyuncusu oldu. Bu, şu anda Premier League'de beş puan farkla lider olan takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösteriyor.
Geçen yılki 26 gol katkısından hafif bir düşüşe rağmen, Saka'nın şu anda 36 maçta attığı 8 gol ve yaptığı 7 asist (ligde her ikisinden de 5'er tane) hala çok önemli. Arsenal ulusal başarı peşindeyken, Bayern Münih Avrupa'da başarı peşindeyken, Saka, Rice ve Kane arasındaki mücadele taraftarları büyüleyecek. Üç İngiliz yıldızın en büyük ödül için mücadele etmesi, gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir durum.
