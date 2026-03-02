Bukayo Saka Ballon d'Or'u kazanacak mı? Arsenal yıldızı, Harry Kane ve Declan Rice'a en iyi ödül için meydan okuyacak

2001 yılında Owen'ın tarihi zaferinden bu yana hiçbir oyuncu bu prestijli ödülü kazanamadığı için, 25 yıllık kuraklığın nihayet sona erebileceğine dair umutlar son derece yüksek. Kane ve Rice ilk tartışmalarda ağırlıklı olarak gündemdeyken, Emirates Stadyumu'ndan yeni bir elit rakip ortaya çıktı.

Arsenal'in kanat oyuncusu Saka, futbolun en prestijli bireysel ödülü için milli takım arkadaşlarıyla rekabet edecek şekilde destekleniyor. Eski Chelsea forveti ve İngiltere teknik direktörü Hasselbaink, 24 yaşındaki oyuncunun dünyanın en iyileriyle doğrudan rekabet edebilecek bir seviyede oynadığına inanıyor. Hasselbaink, Ekim ayındaki törenden önce Saka'nın istikrarı ve büyük öneminin göz ardı edilemeyeceğini vurguluyor.