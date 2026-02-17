AFP
Bukayo Saka, Arsenal ile yeni uzun vadeli sözleşme imzalayarak kulübün en yüksek maaşlı oyuncusu oldu
Saka devasa bir sözleşme imzaladı
Saka'nın beş yıllık sözleşme uzatmasıyla haftalık 300.000 sterlinin üzerinde bir maaş alacak ve böylece yaklaşık bir yıldır süren oyuncu tarafı ile kulüp yetkilileri arasındaki görüşmeler nihayet sona erecek. Saka, son 12 ay içinde takım arkadaşları William Saliba, Gabriel, Ethan Nwaneri ve Myles Lewis-Skelly'nin ardından kulübe bağlılığını ilan eden isimler arasına katıldı.
Saka, bu sezon tüm turnuvalarda 33 maçta 7 gol attı ve Arsenal'in son yıllarda Avrupa'da dominant bir güç haline gelmesinde önemli rol oynayan Arteta'nın kadrosunun önemli bir parçası olmaya devam ediyor.
Gunners, dörtlü kovalamacada ciddiyetini gösteriyor
Saka'nın geleceği artık belli olduğu için, teknik direktör Mikel Arteta, takımı dört cephede mücadeleye devam ederken tamamen futbola odaklanabilir. Arsenal, hafta sonu FA Cup beşinci turuna kolayca yükseldi ve League One Wigan'ı yenerek Mansfield Town'a gitmeye hak kazandı.
Saka, Pazar günkü maçta forma giydi, ancak İspanyol teknik direktörün yönetiminde yeni bir pozisyonda oynadı. Eberechi Eze'nin yanında 10 numara olarak görevlendirilen Saka, daha merkezi bir rolde son derece etkili oldu. Sonuç olarak, taraftarlar sezonun geri kalanında bu pozisyonda oynamasını talep ederken, Gunners da Carabao Kupası'nı (finalde Manchester City ile karşılaşacaklar), Premier Lig'i ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedefliyor.
Arteta, Arsenal'in cevherini övüyor
Şu andan Mayıs ayına kadar oynanacak çok fazla maç var, ilk olarak Çarşamba gecesi ligin son sırasındaki Wolves'a konuk olacaklar. Bu maç, Saka ve arkadaşlarına City'nin bir sonraki maçından önce liderliği 7 puan farkla garantileme fırsatı sunuyor ve Arteta, sezonun son aşamalarında galibiyete ulaşmak için takımın talismanının en iyi formunda olmasına güvendiğini itiraf ediyor.
Maç öncesi basın toplantısında şunları söyledi: "Bazı durumlar bazı oyuncuları da rahatsız edebilir, bazen sizi belirli şeyler yapmaya zorlar, ancak Mikel [Merino] dokuz numaralı pozisyona inanılmaz derecede iyi uyum sağladı, çünkü o sırada Kai [Havertz] ve Gabi [Jesus]'u kaybettik ve şimdi orta saha oyuncularımızla ilgili bir sorunumuz var.
"Oyuncular devreye giriyor ve Bukayo, gelecek için dikkate almamız gereken bir oyuncu.
"Oyuncuların farklı taktiksel rollere verdikleri tepki özellikle çok iyi.
"Bence o (10 numara olarak oynamayı) ve kendisine zorluk getiren her şeyi seviyor. Bence bir şeyleri kanıtlaması gerekiyor, bu ona bir şey katıyor ve bu olumlu bir şey."
Kuzey Londra derbisinde fırtına kopuyor
Arsenal, Çarşamba günü Midlands'daki rakibini geçmekte sorun yaşamamalı, ancak Pazar günü ezeli rakibi Tottenham ile oynayacağı maç çok daha zorlu geçecek. Lilywhites, Premier League'de 16. sırada yer alıyor ve bir kez daha zorlu bir sezon geçiriyor olabilir, ancak artık baş antrenör Thomas Frank ile yollarını ayırdılar ve onun yerine sezon sonuna kadar eski Lazio, Marsilya ve Juventus teknik direktörü Igor Tudor'u getirdiler.
Tudor, takımının özellikle evinde agresif bir futbol oynamasını ve rakibe baskı yapmasını istediğini açıkça belirtti. Pazar günü Tottenham Hotspur Stadyumu'nda gürültülü bir seyirci kitlesi beklenirken, Gunners, iç sahadaki formlarından bağımsız olarak komşularının sahasında zor bir maç geçireceklerini biliyorlar.
Ancak Saka, kulüple beş yıl daha sözleşme imzalayarak kendine güvenini gösterdiği için, takımının bu zorluğun üstesinden gelme şansı hala yüksek.
