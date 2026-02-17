Bukayo Saka, Arsenal ile yeni uzun vadeli sözleşme imzalayarak kulübün en yüksek maaşlı oyuncusu oldu

Şu andan Mayıs ayına kadar oynanacak çok fazla maç var, ilk olarak Çarşamba gecesi ligin son sırasındaki Wolves'a konuk olacaklar. Bu maç, Saka ve arkadaşlarına City'nin bir sonraki maçından önce liderliği 7 puan farkla garantileme fırsatı sunuyor ve Arteta, sezonun son aşamalarında galibiyete ulaşmak için takımın talismanının en iyi formunda olmasına güvendiğini itiraf ediyor.

Maç öncesi basın toplantısında şunları söyledi: "Bazı durumlar bazı oyuncuları da rahatsız edebilir, bazen sizi belirli şeyler yapmaya zorlar, ancak Mikel [Merino] dokuz numaralı pozisyona inanılmaz derecede iyi uyum sağladı, çünkü o sırada Kai [Havertz] ve Gabi [Jesus]'u kaybettik ve şimdi orta saha oyuncularımızla ilgili bir sorunumuz var.

"Oyuncular devreye giriyor ve Bukayo, gelecek için dikkate almamız gereken bir oyuncu.

"Oyuncuların farklı taktiksel rollere verdikleri tepki özellikle çok iyi.

"Bence o (10 numara olarak oynamayı) ve kendisine zorluk getiren her şeyi seviyor. Bence bir şeyleri kanıtlaması gerekiyor, bu ona bir şey katıyor ve bu olumlu bir şey."