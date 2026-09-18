Jesus, dört kilit takviyeyi kadroya katmasının gerekçesini açıklarken, bunlardan üçüyle daha önce birlikte çalıştığını belirtti. Teknik direktör, gelecekteki uluslararası döngülerde de temel seçenekler olarak kalırken anında etki yaratabilecek oyuncuları seçmeye vurgu yaptı.

Mevcut yerel formun her kararda merkezi bir rol oynadığını vurguladı.

Jesus, "Dördü arasında, benimle çalışmamış olan Fabio dışında diğer üçü daha önce benimle çalıştı" dedi. "Bunlar beni zaten tanıyan oyuncular ve ben de onları tanıyorum. Joao dışında hepsi 20'li yaşlarının başında ve 2030'da da hâlâ 30 yaşında olmayacaklar, dolayısıyla hem bugünün hem de geleceğin oyuncuları."