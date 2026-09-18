AFP
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'Bugün ve gelecek!' - Jesus neden Cristiano Ronaldo'yu ve dört yeni ismi seçti
Jesus, dört yeni ismi kadroya dahil ederken Ronaldo'yu korudu
Portekiz'in yeni teknik direktörü Jorge Jesus, ülkenin UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğunu A4 Grubu'nda savunmaya başlamasıyla birlikte ilk 25 kişilik kadrosunu resmen açıkladı. Efsane forvet Cristiano Ronaldo, kadroya yapılan dört dikkat çekici eklemeyle birlikte hücum hattına liderlik ediyor.
Kaleci Samuel Soares, listedeki en büyük sürpriz olarak ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.
Nuno Tavares, Joao Palhinha ve Fabio Silva da 2026 Dünya Kupası final aşamasını kaçırdıktan sonra kadroya dahil oldu.
- ZUMA Press Wire
Teknik direktör, kadro tercihlerini ve aşinalığı gerekçelendirdi
Jesus, dört kilit takviyeyi kadroya katmasının gerekçesini açıklarken, bunlardan üçüyle daha önce birlikte çalıştığını belirtti. Teknik direktör, gelecekteki uluslararası döngülerde de temel seçenekler olarak kalırken anında etki yaratabilecek oyuncuları seçmeye vurgu yaptı.
Mevcut yerel formun her kararda merkezi bir rol oynadığını vurguladı.
Jesus, "Dördü arasında, benimle çalışmamış olan Fabio dışında diğer üçü daha önce benimle çalıştı" dedi. "Bunlar beni zaten tanıyan oyuncular ve ben de onları tanıyorum. Joao dışında hepsi 20'li yaşlarının başında ve 2030'da da hâlâ 30 yaşında olmayacaklar, dolayısıyla hem bugünün hem de geleceğin oyuncuları."
Tam kadro açıklandı: Palhinha geri döndü
25 kişilik kadroda, yaklaşık bir yıllık milli takım arası sonrası Joao Palhinha'nın geri dönüşü yer alırken, Jose Sa, Nelson Semedo, Samu Costa, Goncalo Guedes ve Matheus Nunes kadroya alınmadı. Mevkilere göre tam kadro seçimi şu şekilde:
- Kaleciler: Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares.
- Defans oyuncuları: Goncalo Inacio, Renato Veiga, Ruben Dias, Tomas Araujo, Joao Cancelo, Diogo Dalot, Nuno Tavares, Nuno Mendes.
- Orta saha oyuncuları: Bruno Fernandes, Joao Palhinha, Ruben Neves, Joao Neves, Vitinha, Bernardo Silva.
- Forvetler: Cristiano Ronaldo, Fabio Silva, Trincao, Francisco Conceicao, Goncalo Ramos, Joao Felix, Pedro Neto, Rafael Leao.
- SOPA Images
Portekiz zorlu açılış fikstürüne hazırlanıyor
Jesus, resmî teknik direktörlük kariyerindeki ilk maçına 24 Eylül'de Alvalade Stadı'nda Galler karşısında çıkacak. Portekiz daha sonra üç gün sonra, 27 Eylül'de Norveç deplasmanına gidecek ve 1 Ekim'de Danimarka'yı ziyaret edecek.
Açılış aşaması, 4 Ekim'de Dragao Stadı'nda Norveç'e karşı oynanacak ikinci maçla sona erecek.
Kadro, yeni başantrenörü yönetiminde taktik hazırlıklara başlamak üzere kısa süre içinde toplanacak.
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