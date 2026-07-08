Bugün neden Dünya Kupası maçı yok? Çeyrek final karşılaşmaları öncesinde programdaki bir günlük ara açıklanıyor

Bu ara sadece geçici; turnuva çok kısa sürede yeniden hareketlenecek. Rekabetçi maçlar 9 Temmuz Perşembe günü geri dönecek ve çeyrek final aşaması, dünya futbolunun en büyük isimlerinden bazılarının katılımıyla resmen başlayacak. Heyecan verici bir dizi son 16 turu karşılaşmasının ardından eşleşmeler çoktan belli olduğu için, taraftarlar bu heyecanın geri dönmesi için uzun süre beklemek zorunda kalmayacak.

Resmi programa göre, çeyrek finallerin açılış maçı Fransa ile Fas arasında oynanacak. Bu heyecan verici karşılaşma, 2022 yarı finalinin bir tekrarı niteliğinde olacak ve Massachusetts’teki Boston Stadyumu’nda gerçekleşecek. Ardından, kalan maçlar Cuma ve Cumartesi günleri oynanacak ve son dörde kimlerin yükseleceği belirlenecek.

10 Temmuz Cuma gününün tek maçı, bir başka devlerin çarpışmasına sahne olacak. İspanya, uzatma dakikalarında attığı dramatik bir golle Cristiano Ronaldo’nun Portekiz’ini kıl payı eledikten sonra bu maça çıkacak. İspanya, ortak ev sahibi ABD’yi 4-1’lik bir galibiyetle tamamen ezip geçen ve yeniden güç kazanan Belçika ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, hazırlık aşamasında yaşanan tartışmalı bir kırmızı kart olayı nedeniyle hâlâ büyük tartışmalara yol açıyor.



