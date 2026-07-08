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Bugün neden Dünya Kupası maçı yok? Çeyrek final karşılaşmaları öncesinde programdaki bir günlük ara açıklanıyor
Elit sekiz için gerekli bir nefes alma molası
Turnuva, ilk turların kaotik enerjisinden çeyrek finallerin yüksek riskli gerilimine geçerken, 8 Temmuz, yarışmanın ilk resmi dinlenme günü olarak belirlenmiştir. Son 16 turu resmen geride kaldığından, başlangıçtaki 48 takımdan geriye son sekiz yarışmacı kalmıştır ve bu ara, oyuncuların MetLife Stadyumu’ndaki finale doğru yapılacak son sprint öncesinde dinlenmelerine imkân tanıyor.
Maçlara ara verme kararı, öncelikle oyuncuların refahı ve lojistik yönetimle ilgili bir konudur. Yarı finalistlerin artık toplam sekiz maç oynayacağı genişletilmiş formatta, belirlenen dinlenme günü, turnuvada hayatta kalan takımlara eleme maçlarının fiziksel yükünden kurtulmak için hayati önem taşıyan bir zaman tanıyor. Bu durum, ABD, Kanada ve Meksika’daki ev sahibi şehirler arasındaki uzun seyahat mesafeleri ve kıtadaki yoğun yaz sıcağı göz önüne alındığında özellikle büyük önem taşıyor.
- Getty Images
Olaylar ne zaman yeniden başlayacak?
Bu ara sadece geçici; turnuva çok kısa sürede yeniden hareketlenecek. Rekabetçi maçlar 9 Temmuz Perşembe günü geri dönecek ve çeyrek final aşaması, dünya futbolunun en büyük isimlerinden bazılarının katılımıyla resmen başlayacak. Heyecan verici bir dizi son 16 turu karşılaşmasının ardından eşleşmeler çoktan belli olduğu için, taraftarlar bu heyecanın geri dönmesi için uzun süre beklemek zorunda kalmayacak.
Resmi programa göre, çeyrek finallerin açılış maçı Fransa ile Fas arasında oynanacak. Bu heyecan verici karşılaşma, 2022 yarı finalinin bir tekrarı niteliğinde olacak ve Massachusetts’teki Boston Stadyumu’nda gerçekleşecek. Ardından, kalan maçlar Cuma ve Cumartesi günleri oynanacak ve son dörde kimlerin yükseleceği belirlenecek.
10 Temmuz Cuma gününün tek maçı, bir başka devlerin çarpışmasına sahne olacak. İspanya, uzatma dakikalarında attığı dramatik bir golle Cristiano Ronaldo’nun Portekiz’ini kıl payı eledikten sonra bu maça çıkacak. İspanya, ortak ev sahibi ABD’yi 4-1’lik bir galibiyetle tamamen ezip geçen ve yeniden güç kazanan Belçika ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, hazırlık aşamasında yaşanan tartışmalı bir kırmızı kart olayı nedeniyle hâlâ büyük tartışmalara yol açıyor.
Cumartesi draması
Ara sırasında hazırlıklarını sürdüren takımlar arasında, çeyrek finale dramatik bir şekilde yükselen Thomas Tuchel’in İngiltere takımı da yer alıyor. Turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan Meksika ile verdikleri zorlu mücadelede 10 kişi kalmalarına rağmen galip gelen Üç Aslanlar, potansiyel zafere giden yolda önlerindeki bir sonraki büyük sınav öncesinde taktiksel yaklaşımlarını yeniden düzenlemek için değerli bir zamana sahip.
İngiltere ile Norveç arasındaki çeyrek final maçı 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Bu maç, nem ve sıcağın önemli bir rol oynayacağı tahmin edilen Florida’daki Miami Stadyumu’nda düzenlenecek. İngiltere taraftarları için Cumartesi gecesi saatleri, takımın Mexico City’deki galibiyetinin ivmesini sürdürmeye çalışacağı bu maçı izlemek için mükemmel bir fırsat sunuyor.
"Üç Aslanlar"ın maçı sonrasında ise dikkatler, son şampiyonlara yönelecek. Uzun süredir rakibi olan Ronaldo'nun aksine, Lionel Messi, Arjantin'i Mısır karşısında dramatik bir geri dönüş galibiyetine taşıyarak Dünya Kupası hayallerini başarıyla canlı tuttu. Arjantin'in önündeki engel ise her zaman sürpriz sonuçlara imza atan İsviçre. İsviçre, gergin bir penaltı atışları serisinde Kolombiya'yı geride bırakarak 1954'ten bu yana ilk kez Dünya Kupası çeyrek finaline yükseldi.GOAL
- AFP
MetLife finaline giden yol
Çeyrek final haftasonunun ardından, turnuva 12 ve 13 Temmuz’da bir başka kısa ara verecek; ardından 14 ve 15 Temmuz’da yarı finaller sahneye çıkacak. FIFA, dünya çapındaki izleyiciler için futbolun kalitesinin en üst düzeyde kalmasını sağlamak ve ilerleyen turlarda bazen maçların heyecanını azaltabilecek yorgunluğu önlemek amacıyla bu araları titizlikle planladı.
16 ve 17 Temmuz tarihlerinde de maç oynanmayacak; bu sayede turnuvada kalan takımlar, turnuvanın doruk noktasına hazırlanmak için daha uzun bir süreye sahip olacak. Maçlar, 18 Temmuz Cumartesi günü, yarı finalde elenen iki takımın bronz madalya için mücadele edeceği üçüncülük maçıyla yeniden başlayacak. Turnuva, 19 Temmuz Pazar günü East Rutherford’da oynanacak büyük finalle resmen sona erecek. O zamana kadar takımlar, bu Çarşamba günkü ara süresini, video analizlerini derinlemesine incelemek ve risklerin daha da artmasından önce kalan sakatlıkları tedavi etmek için değerlendirecek.
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