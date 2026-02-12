Getty Images Sport
"Bu tür kararlar şampiyonluğu belirleyebilir" - Gabriel'in Arsenal'in Brentford ile berabere kaldığı maçta kırmızı kart görmemesi taraftarları öfkelendirdi
Gabriel kırmızıyı kaçınırken Arsenal tökezledi
Gabriel, Keane Lewis-Potter'ın Noni Madueke'nin kafa vuruşunu iptal etmesinin ardından, Keith Andrews'un takımında gol için koşarken Outtara'ya tekme attığı için kart gördü. Bu sonuçla Arsenal, ikinci sıradaki Manchester City'nin sadece dört puan önünde yer alıyor.
Kaleci David Raya, kulübe "birlikte kalın" çağrısında bulundu, ancak taraftarlar Gabriel'e kırmızı kart gösterilmemesinden dolayı hayal kırıklığına uğradı.
Raya gazetecilere şunları söyledi: "Sadece bir puanla yetinmek hayal kırıklığı yaratıyor. Birlikte hareket ediyoruz. Burası zor bir deplasman ama birlikte hareket etmeliyiz ve hala iyi bir konumdayız, tekrar deneyeceğiz.
"İyi hissettim. Onlar ivme kazanana kadar ilk yarının çoğunu domine ettik. Bununla çok iyi başa çıktık ve ikinci yarıda gol attık. Bunun yeterli olacağını düşündüm ama onlar duran toplarda tehlikeli oynadılar ve gol yedik. Maçı kazanma şansımız vardı ama bunu en iyi şekilde değerlendiremedik."
Şampiyonluk yarışının potansiyeli hakkında şunları ekledi: "Hala çok iyi bir konumdayız. Kendimize odaklanmalıyız. Pazar günü FA Cup maçı var ama Çarşamba günü tekrar sahaya çıkacağız."
Sosyal medyadaki tepki
Taraftarlar, faulün açık niteliği ve bariz disiplin sonucu göz önüne alındığında Gabriel'e kırmızı kart gösterilmemesine şaşkınlıkla tepki gösterdi.
@City_Chief şöyle dedi : "Gabriel zaten sarı kart görmüştü, ancak bu pervasız ve tehlikeli faul için ikinci bir kart ve kırmızı karttan bir şekilde kurtuldu. Bu tür kararlar şampiyonluğu belirleyebilir. Fark bu kadar az olduğunda, her karar önemlidir. Arsenal'in ligi kazanmasına yardımcı olacak her şey mi?"
@InvertTheWing, şu anda dört maçlık ceza alan Tottenham kaptanı Cristian Romero'ya atıfta bulunarak şöyle dedi: "Romero, Gabriel'e yaptığı faul nedeniyle 10 maçlık ceza aldı."
@Falsewinger şöyle dedi: "Gabriel ikinci sarı karttan kurtuldu. Bu, FPL'de (benim gibi) Gabriel'i üç kez kaptan yapmış olabilecek hakemin korkunç bir kararı."
@AVFCStatto şunları ekledi: "Gabriel oyundan atılmalıydı. Rozetine baktı. Arsenal. Kırmızı kart yok."
@GeronimoMorgans şu sonuca vardı: "Bu Gabriel için ikinci sarı kart. Açıkça kırmızı kart. Bu nasıl cezasız kalabilir?"
Arsenal sallanıyor mu?
Mikel Arteta'nın takımı son beş maçında sadece iki galibiyet aldı, Bees ve Nottingham Forest ile berabere kaldı, Manchester United'a ise yenildi. İki galibiyetini Leeds ve Sunderland karşısında aldı.
Orta saha oyuncusu Declan Rice, BBC Sport'a şunları söyledi: "Maç iki farklı yarıya bölündü. İlk 20 dakika onların üstünlüğüyle geçti, ilk yarıyı güçlü bitirdik, ikinci yarıya harika bir başlangıç yaptık ama onlar ikinci yarıyı bizden daha iyi bitirdi. Golün ardından çok zorlandık."
"Bu yolculukta, sezonun 70 maçında da aynı seviyede olamazsınız, ama elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Küçük detaylar, temel şeyler, dediğim gibi bu sezon bir rollercoaster gibi. Bunun kolay olacağını düşünmek naiflik olur. Her hafta en iyi takımlarla oynuyoruz. Kendimize inanmaya ve çabalamaya devam etmeliyiz, kontrol edebileceğimiz şeyleri kontrol etmeliyiz.
"Dışarıdaki gürültüyü engellemeliyiz. Bunu gerçekten çok iyi yaptık. İnsanlar şampiyonluk yarışı ve Arsenal'den bahsedecekler ama biz gerçekten sakin bir grubuz. Brentford'un kolay bir rakip olduğunu düşünmek için naif değilim. Ligin en iyi takımlarından biri ve son dönemdeki formları da bunu gösteriyor. Yolculuğumuzda bir puan kazandık ama maçı kazanmak istiyorduk."
Sırada ne var?
Arsenal, bu hafta sonu FA Cup'ın dördüncü turunda Wigan Athletic ile karşılaşacak, ardından Premier League'de Wolves ile mücadele edecek.
