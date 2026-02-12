"Bu tür kararlar şampiyonluğu belirleyebilir" - Gabriel'in Arsenal'in Brentford ile berabere kaldığı maçta kırmızı kart görmemesi taraftarları öfkelendirdi

Gabriel, Keane Lewis-Potter'ın Noni Madueke'nin kafa vuruşunu iptal etmesinin ardından, Keith Andrews'un takımında gol için koşarken Outtara'ya tekme attığı için kart gördü. Bu sonuçla Arsenal, ikinci sıradaki Manchester City'nin sadece dört puan önünde yer alıyor.

Kaleci David Raya, kulübe "birlikte kalın" çağrısında bulundu, ancak taraftarlar Gabriel'e kırmızı kart gösterilmemesinden dolayı hayal kırıklığına uğradı.

Raya gazetecilere şunları söyledi: "Sadece bir puanla yetinmek hayal kırıklığı yaratıyor. Birlikte hareket ediyoruz. Burası zor bir deplasman ama birlikte hareket etmeliyiz ve hala iyi bir konumdayız, tekrar deneyeceğiz.

"İyi hissettim. Onlar ivme kazanana kadar ilk yarının çoğunu domine ettik. Bununla çok iyi başa çıktık ve ikinci yarıda gol attık. Bunun yeterli olacağını düşündüm ama onlar duran toplarda tehlikeli oynadılar ve gol yedik. Maçı kazanma şansımız vardı ama bunu en iyi şekilde değerlendiremedik."

Şampiyonluk yarışının potansiyeli hakkında şunları ekledi: "Hala çok iyi bir konumdayız. Kendimize odaklanmalıyız. Pazar günü FA Cup maçı var ama Çarşamba günü tekrar sahaya çıkacağız."