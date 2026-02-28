Getty Images Sport
Çeviri:
"Bu son kupa" - Leah Williamson, Lionesses ile 2027 Dünya Kupası zaferini hedeflediğini itiraf ediyor
Williamson futbolu tamamlamak istiyor
Williamson, Avustralya'da düzenlenen Dünya Kupası finaline ulaşan 2023 İngiltere kadrosunda yer almadı ve gelecek yazki turnuvada takımının bir adım daha ileri gitmesine yardımcı olmaya kararlı. Lionesses kaptanı, Sarina Wiegman yönetimindeki başarının ayrılmaz bir parçası oldu ve ülkesini hem kendi evinde hem de İsviçre'de arka arkaya Avrupa Şampiyonası başarılarına taşıdı.
Ön çapraz bağındaki sakatlık nedeniyle son turnuvaya katılamayan Williamson için, Brezilya'da düzenlenecek bir sonraki turnuva, kupa koleksiyonunu tamamlama şansı olabilir. Williamson, İngiltere ile iki Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra, 2023'te ülkesini ilk Finalissima şampiyonluğuna taşıdı.
Arsenal'de de Williamson aynı derecede başarılı ve kazanılabilecek her kupayı kazandı. Gunners'ın geçen sezon kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı ve 2026'nın başında ilk Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı koleksiyonuna ekledi. Bu, bir WSL şampiyonluğu, iki FA Kupası ve dört Lig Kupası da dahil olmak üzere zaten etkileyici olan başarı listesine eklendi.
- Getty Images
Williamson Dünya Kupası'nı istiyor
BBC Sport'a konuşan Williamson, 1966'da Bobby Moore'dan bu yana Dünya Kupası'nı kaldıran ilk İngiliz oyuncu olma konusundaki çaresizliğini dile getirdi.
"Listedeki son şey elbette Dünya Kupası. Kariyerimde kazanmak istediğim son kupa bu" dedi. "Herkes bunu istiyor ve kadın futbolunun şu anki durumu çok öngörülemez. Çok fazla iyi takım var, bu da işi çok daha zorlaştırıyor, ama bence bu sadece onu daha çok istemenize neden oluyor."
İlk Avrupa Şampiyonası zaferi 'futbolu değiştirdi'
2022'de İngiltere ile kazandığı ilk Avrupa Şampiyonası zaferini değerlendiren Williamson, bu başarının hem kendisi hem de İngiltere için ne kadar derin bir anlam ifade ettiğini paylaştı. "Bunun güzelliği de buradadır - herkes neyin parçası olduğunu biliyordu. Kadın futbolunun tarihine daha derinlemesine girebilirsiniz, ama aynı zamanda İngiltere'nin 56 yıl sonra kazandığı ilk kupaya da bakabilirsiniz," dedi.
Williamson, bu şampiyonluğun "futbolun görünümünü değiştirdiğini ve kazandığımız için çok mutlu olduğunu, çünkü ülkenin bununla bir şeyler yapmaya hazır olduğunu düşündüğünü ve bunu gördüğümüzü" ekledi.
"Her şeyi değiştirdi. Bir gecede, kimsenin bizi tanımadığı bir durumdan herkesin bizi tanıdığı bir duruma geçtik. Bu, hepimizin ortak bir anlayışı ve bunun hakkında konuşuyoruz... Muhtemelen bir daha asla böyle hissetmeyeceğimizi kabul etmek zorundaydık. O kadar büyük bir andı ve bence bu, hayatınızı değiştiriyor. Bu size başka bir şey yapmak için enerji veriyor mu, yoksa bununla yetiniyor musunuz?"
- Getty Images Sport
Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tekrarı hedefliyor
Williamson'ın Arsenal takımı, Kadınlar Süper Ligi'nde dördüncü sırada yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan takımlarla arasındaki farkı kapatmaya çalışıyor. Gunners, Chelsea ve Manchester United'ın sırasıyla dört ve beş puan gerisinde ancak bu ayın başlarında Brighton ile oynayacakları maçın ertelenmesi nedeniyle rakiplerine göre iki maç fazla oynama şansına sahip.
Lider Manchester City'yi yakalamak, Renee Slegers'in takımının bu sezon için biraz zor görünüyor, çünkü iki maçın gerisinde olmasına rağmen 13 puanlık farkı kapatmak çok zor. Buna rağmen, Gunners, Chelsea karşısında Avrupa şampiyonluğunu savunma şansı yakalayacak.
Geçen yılki başarıya ilişkin olarak Williamson, zaferine rağmen Barcelona ile oynadıkları final maçını tekrar yaşamak istemediğini ekledi. "Başından sonuna kadar hem duygusal hem de fiziksel olarak çok acı çektim. Hava çok sıcaktı, güneş çarpması geçirmek üzereydim... İyi durumda değildim" dedi.
Reklam