"Bu son kupa" - Leah Williamson, Lionesses ile 2027 Dünya Kupası zaferini hedeflediğini itiraf ediyor

Williamson, Avustralya'da düzenlenen Dünya Kupası finaline ulaşan 2023 İngiltere kadrosunda yer almadı ve gelecek yazki turnuvada takımının bir adım daha ileri gitmesine yardımcı olmaya kararlı. Lionesses kaptanı, Sarina Wiegman yönetimindeki başarının ayrılmaz bir parçası oldu ve ülkesini hem kendi evinde hem de İsviçre'de arka arkaya Avrupa Şampiyonası başarılarına taşıdı.

Ön çapraz bağındaki sakatlık nedeniyle son turnuvaya katılamayan Williamson için, Brezilya'da düzenlenecek bir sonraki turnuva, kupa koleksiyonunu tamamlama şansı olabilir. Williamson, İngiltere ile iki Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra, 2023'te ülkesini ilk Finalissima şampiyonluğuna taşıdı.

Arsenal'de de Williamson aynı derecede başarılı ve kazanılabilecek her kupayı kazandı. Gunners'ın geçen sezon kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda önemli bir rol oynadı ve 2026'nın başında ilk Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı koleksiyonuna ekledi. Bu, bir WSL şampiyonluğu, iki FA Kupası ve dört Lig Kupası da dahil olmak üzere zaten etkileyici olan başarı listesine eklendi.