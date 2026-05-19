VriendenLoterij Eredivisie'nin 2025/26 sezonu sona erdi ve bu nedenle geriye dönüp bir değerlendirme yapmanın zamanı geldi. Geçen yaz ve kış aylarında yine yoğun bir oyuncu izleme süreci yaşandı ve Eredivisie kulüpleri transfer piyasasında oldukça aktifti. Sezon öncesinde Eredivisie'de hiç ya da neredeyse hiç tanımadığımız hangi yeni oyuncular, ligimiz için gerçek bir kazanç oldu? Voetbalzone, geçen kış olduğu gibi, en iyi on beş transferi sıralıyor.
Bu sezon en iyi izlenimi bırakan 15 Eredivisie transferi
15. Shola Shoretire (PEC Zwolle)
Hâlâ Manchester United’ın Avrupa Ligi tarihindeki en genç ilk maçına çıkan oyuncu olması, her şeyi anlatıyor: Shola Shoretire büyük bir yetenek. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon PAOK Selanik’ten kiralık olarak forma giydiği PEC Zwolle’de de bunu kanıtladı.
Yaratıcı Shoretire, sol kanatta Zwolle'nin en önemli oyuncusuydu. Özellikle kış aylarında, sekiz lig maçında attığı beş gol ve yaptığı bir asistle takımı için büyük değer kattı. Bu nedenle, İngiliz oyuncunun dizindeki sakatlık nedeniyle sezonu Mart ayında erken bitirmek zorunda kalması, hem Shoretire hem de PEC için büyük bir darbe oldu.
14. Artem Stepanov (FC Utrecht)
FC Utrecht, geçtiğimiz kış bir forvet arayışındaydı ve kiralık oyuncu Artem Stepanov'da aradığını buldu. Bu bir riskti, zira Ukraynalı oyuncu sezonun ilk yarısında FC Nürnberg formasıyla 14 maçta sadece bir gol ve bir asist kaydetmişti.
Ancak bu risk işe yaradı. Stepanov, Domstedelingen'in ilk on birinde yerini aldı, oyunuyla takıma iyi uyum sağladı ve 13 maçta 4 gol attı. Bu nedenle Utrecht, sağ ayağını kullanan oyuncuyu gelecek sezon da Bayer Leverkusen'den kiralamaya karar verdi.
13. Noé Lebreton (NEC)
NEC, bu sezon Eredivisie'nin sürpriz takımlarından biri oldu ve bu nedenle bu listede Nijmegen ekibinden birkaç oyuncunun da yer alması kaçınılmaz. Bunlardan ilki, Ağustos sonunda Fransız SM Caen'den 1,3 milyon avroya transfer edilen Noé Lebreton.
Fransız orta saha oyuncusu (22), NEC'de biraz zorlu bir başlangıç yaptı, ancak sezonun ikinci yarısında düzenli bir ilk 11 oyuncusu haline geldi. Önce forvet Bryan Linssen'in arkasında, daha sonra da sakatlanan Basar Önal'ın yerine sol kanatta oynadı. Pazar günü iki gol atan Lebreton'un iyi performansı Fransa'da da gözden kaçmadı: Mart ayı sonunda Fransa Genç Milli Takımı'nda ilk kez forma giydi.
12. Maas Willemsen (sc Heerenveen)
Geçen yıl Maas Willemsen'in De Graafschap'tan bedelsiz ayrılacağı haberleri ortaya çıktığında, Feyenoord, Go Ahead Eagles ve Sparta Rotterdam gibi kulüpler ona ilgi göstermişti. Ancak, 23 yaşına gelen bu stoperi kadrosuna katan kulüp sc Heerenveen oldu.
Ve Frizler bu kararlarından pişman olmayacaklar. Willemsen kısa sürede Heerenveen'in ilk on birine girmeyi başardı ve artık takımın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Arka sahadaki sakinliği ve istikrarı sayesinde Heerenveen, Avrupa kupalarına katılmak için play-off'lara yükseldi.
11. Cedric Hatenboer (Telstar)
Cedric Hatenboer, 2024/25 sezonunda Keuken Kampioen Divisie'de Excelsior formasıyla çıkış yakaladı. Birçok Hollanda'nın önde gelen kulübü onu takip ediyordu, ancak orta saha oyuncusu RSC Anderlecht'e transfer olmayı tercih etti. Bu transfer şu ana kadar başarılı olamadı.
Telstar, geçen kış onu Belçika kulübünden kiralık olarak kadrosuna kattı ve söylentilere göre bu yaz yaklaşık iki milyon euro karşılığında onu kalıcı olarak transfer edebilir. Hatenboer'in (21) Velsen-Zuid'da gösterdiği mükemmel performans, Eredivisie'de de gözden kaçmadı: Nisan sonunda De Telegraaf, "Eredivisie'nin neredeyse tüm sol kanat oyuncuları" tarafından takip edildiğini bildirdi.
10. Nick Verschuren (FC Volendam)
Nick Verschuren, Ajax'ta henüz A takımda ilk maçına çıkamadı, ancak bu sezon FC Volendam'a kiralanarak Eredivisie'de ilk kez boy gösterdi. 21 yaşındaki savunma oyuncusu, Volendam'da tam bir dayanak noktası oldu. Bu nedenle, Ajax A takımında ilk maçı yakın bir zamanda gerçekleşecek gibi görünüyor.
Nisan ayında Bram van Polen, Verschuren'i övmüştü. ESPN analistine göre Verschuren, savunma açısından Ajax'ın savunma oyuncusu Josip Sutalo'dan daha iyi. Van Polen, "Verschuren birçok kez övgü aldı, ancak topun peşine düşerken adeta bir deli gibi. Bazen biraz körü körüne davranıyor ve çabuk yere düşüyor, ancak gerçekten her şeyin peşine düşüyor. Ayrıca oyunu da iyi okuyor" dedi.
9. Paul Wanner (PSV)
PSV, geçen yıl Malik Tillman'ı Bayer Leverkusen'e kaptırdı ve hemen harekete geçti: Yerine Bayern Münih'ten Paul Wanner, on beş milyon avroya transfer edildi. Avusturya milli takım oyuncusunun doldurması gereken büyük bir boşluk olduğu açıktı.
Elbette henüz yeni Tillman değil, ancak Wanner (20) PSV'de harika bir ilk sezon geçirdi. 32 resmi maçta 5 gol ve 4 asist kaydetti. Önümüzdeki sezon Eindhoven ekibinin oyununa daha büyük bir damga vuracağı bekleniyor.
8. Patrick Brouwer (Telstar)
Telstar, geçtiğimiz hafta sonu Eredivisie'de kalmayı başardı ve Patrick Brouwer bu başarıda önemli bir rol oynadı. Velsen-Zuid merkezli kulüp, geçen yaz amatör kulüp Quick Boys'tan bu orta saha oyuncusunu transfer ederek büyük bir risk almıştı.
Şu anda bunun mükemmel bir karar olduğu söylenebilir. 25 yaşındaki Brouwer, bu sezon tüm turnuvalarda Telstar formasıyla 33 maça çıktı ve bu maçlarda 9 gol ve 7 asist kaydetti. Böylece, teknik direktör Anthony Correia'nın takımının en golcü oyuncusu oldu.
7. Koen Kostons (PEC Zwolle)
PEC Zwolle geçen yıl yeni bir forvet arıyordu. Geçen sezon Hibernian’dan kiralanan Dylan Vente, kulüpten ayrılmıştı. İstatistikleri göz önüne alındığında – Eredivisie’de 30 maçta 13 gol – Zwolle için onun yerine layık bir yedek bulmak oldukça zor bir iş olacaktı.
Ancak bu iş fazlasıyla başarıyla sonuçlandı. Koen Kostons (26), SC Paderborn'dan sadece 100.000 avroya transfer edildi ve Eredivisie'de attığı 11 golle PEC'in en golcü oyuncusu oldu. Ayrıca 6 asist kaydeden forvet, bu Eredivisie sezonunun en iyi transferlerinden biri olarak görülebilir.
6. Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord)
Feyenoord, geçen yaz Dávid Hancko'nun yerine geçmesi planlanan Tsuyoshi Watanabe'yi AA Gent'ten sekiz milyon avroya transfer etmek için cüzdanını iyice açmıştı. Neredeyse bir yıl sonra, Rotterdam ekibinin pek çok taraftarı bunun iyi bir transfer olduğunu düşünecek.
29 yaşındaki stoper, bu sezon Feyenoord'da her maçta ilk 11'de yer aldı. Arka sahadaki sakinliği ve istikrarı sayesinde, teknik direktör Robin van Persie'nin takımı Eredivisie'yi ikinci sırada tamamladı ve bu da Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılma hakkı anlamına geliyor.
5. Sondre Ørjasæter (FC Twente)
Sondre Ørjasæter, geçen yaz Sarpsborg 08'den 5 milyon avroya transfer edildi. Bu, oldukça yüksek bir transfer ücretiydi; zira Enschede ekibinin kulüp tarihinde sadece beş oyuncu daha yüksek bir bedelle kadroya katılmıştı. Dolayısıyla 22 yaşındaki sol kanat oyuncusundan beklentiler yüksekti.
Ørjasæter kısa sürede De Grolsch Veste'de ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası oldu ve yaratıcılığı ve asistleriyle takımı için önemli bir rol oynadı. Eurojackpot KNVB Kupası'nda ilk ve ikinci turda gol attı, ancak Eredivisie'de Ørjasæter'in ilk golünü atması biraz zaman aldı: ancak 1 Mart'ta, Feyenoord karşısında. Yine de tüm turnuvalarda attığı beş gol ve yaptığı sekiz asistle harika bir ilk sezon geçirdi.
4. Ángel Alarcón (FC Utrecht)
FC Utrecht, Stepanov'un yanı sıra geçen kış Ángel Alarcón'u da kiralık olarak kadrosuna kattı. Bu transfer de başarılı oldu. FC Porto'dan kiralanan kanat oyuncusu, yaratıcılığı ve hızıyla rakip savunmalara büyük tehlike yarattı. On üç resmi maçta 22 yaşındaki Alarcón, üç gol ve üç asist kaydetti.
Mart ayında Mike van der Hoorn da ESPN'de Alarcón'u övmüştü. "Bizi kriz döneminden biraz kurtardı. Harika niteliklere sahip. O, sıradışı bir oyuncu ve bu çok yardımcı oluyor," demişti kaptan. Prensip olarak Alarcón bu yaz Portekiz'e dönecek, ancak Utrecht'in onu kalıcı olarak transfer etme opsiyonu bulunuyor.
3. Dies Janse (FC Groningen)
Dies Janse, uzun süredir Ajax'ın altyapısında büyük bir yetenek olarak biliniyordu. Yirmi yaşındaki savunma oyuncusu, Amsterdam ekibinin A takımında henüz gerçek anlamda bir çıkış yakalayamadığı için geçen yaz kiralanmasına izin verildi. Menajerine göre, o dönemde Zeeland doğumlu oyuncuya 25 kulüp ilgi göstermişti.
Janse sonunda FC Groningen'i tercih etti. Orada bu sezon fırtınalı bir gelişim gösterdi. Uzun boylu sol ayaklı oyuncu, "Kuzeyin Gururu" için 32 resmi maça çıktı, Mart ayı sonunda Jong Oranje'de ilk kez forma giydi ve önümüzdeki sezon daha üst seviyede ilk 11'de yer almaya hazır görünüyor.
2. Jordan Bos (Feyenoord)
Feyenoord, geçen yaz Jordan Bos'u Belçika'nın KVC Westerlo takımından transfer etmişti. Aradan geçen bir yılın ardından, 23 yaşındaki Avustralyalı oyuncunun De Kuip'te mükemmel bir ilk sezon geçirdiği söylenebilir.
Bos çoğunlukla sol bek olarak oynadı, ancak düzenli olarak sol kanat pozisyonunda da görev aldı. Bu sezonki asist sayısı da bir defans oyuncusundan çok bir forvetinkine benziyor: tam 11 adet. Ayrıca Bos dört gol de attı.
1. Darko Nejasmic (NEC)
Bu sezon Eredivisie'nin en önemli transferi şüphesiz Darko Nejasmic'tir. NEC, geçen yaz 27 yaşındaki Hırvat oyuncuyu Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sharjah FC'den bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Nejasmic, Nijmegen'de çok kısa sürede ilk 11'e girmeyi başardı ve hatta kulübün simgesi haline gelmiş Dirk Proper'ı ilk 11'den etti.
Bu sezon dört gol atan ve bir asist yapan sağ ayak, Dick Schreuder yönetimindeki NEC'in son derece hücumcu oyununda orta sahada doğru dengeyi sağladı. Nejasmic, takımın yıldızı Kodai Sano ile birlikte orta sahada güçlü bir ikili oluşturdu ve Nijmegen ekibinin elde ettiği başarılı üçüncü sıraya büyük katkı sağladı.