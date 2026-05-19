Bu sezon en iyi izlenimi bırakan 15 Eredivisie transferi

Hâlâ Manchester United’ın Avrupa Ligi tarihindeki en genç ilk maçına çıkan oyuncu olması, her şeyi anlatıyor: Shola Shoretire büyük bir yetenek. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon PAOK Selanik’ten kiralık olarak forma giydiği PEC Zwolle’de de bunu kanıtladı.

Yaratıcı Shoretire, sol kanatta Zwolle'nin en önemli oyuncusuydu. Özellikle kış aylarında, sekiz lig maçında attığı beş gol ve yaptığı bir asistle takımı için büyük değer kattı. Bu nedenle, İngiliz oyuncunun dizindeki sakatlık nedeniyle sezonu Mart ayında erken bitirmek zorunda kalması, hem Shoretire hem de PEC için büyük bir darbe oldu.