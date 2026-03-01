"Bu saçmalık!" - Igor Tudor, Tottenham'ın son Londra derbisindeki yenilgisinin ardından Fulham yıldızını "hileci" olarak nitelendirdi

Maçın bitiş düdüğünün ardından Tudor, belirleyici ilk gol hakkında sorulduğunda çekinmeden, Premier Lig hakemlerinin tutarsızlığını işaret ederek Jimenez'in "hile yaptığını" öne sürdü. Tudor, "Tabii ki faul, bence. 10 kişiden 9'u faul olduğunu söyleyecektir, çünkü bu çok açık, biliyorsunuz. Bazen, küçük bir temasın bile yeterli olduğunu anlamıyorlar. Eğer bu, gol atmak için avantaj sağlıyorsa, bunu iptal etmeniz, bitirmeniz gerekir. Bu, normal bir mücadeleden ibaret değil, hayır, elleriyle ittiğinde ve topa bakmadığında, hayır. Bazen avantaj elde etmek çok kolay oluyor."

Hırvat teknik direktör, maçın gidişatına etkisi göz önüne alındığında hakemin kararının saçma olduğunu iddia ederek tiradına devam etti. Tudor şunları ekledi: "Bu faulü vermemek saçma, çünkü sonucu çok büyük. Bu, sahanın ortasında küçük bir faul değil, ardından gelen bir gol. Yani bunda bir mantık var, bu yüzden hakem, burada oynamaya devam etmek güzel bir şey, güçlü oynayalım, düello yapalım, bu harika, hoşuma gidiyor. Ama bir mantık var, eğer golse, çünkü o avantaj elde etti, futbolu düşünmüyordu, topu düşünmüyordu, nasıl hile yapacağını düşünüyordu. Yani, iterek oyuncuyu aldattı ve onlar gol attı. Yani, bu mantıklı, bu bir hile ve faul var. Bu düello meselesi değil ve onlar burada futbolun daha sert olmasını istiyorlar, biz düelloları seviyoruz, bununla ilgisi yok. Yani, bu kararda mantık yoktu ve mantık her şeyin üstündedir, sonra diğer şeyler gelir."