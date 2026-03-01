Getty/GOAL
"Bu saçmalık!" - Igor Tudor, Tottenham'ın son Londra derbisindeki yenilgisinin ardından Fulham yıldızını "hileci" olarak nitelendirdi
Tudor, Fulham yenilgisine öfkelendi
Maç, Tudor'un maç sonrası hayal kırıklığının tonunu belirleyen tartışmalı bir açılış golüyle başladı. Harry Wilson ev sahibi takıma üstünlük sağladı, ancak bu golün hazırlığı Raul Jimenez'in Radu Dragusin'e yaptığı sert fiziksel müdahaleyle gölgelendi. Tottenham savunmacılarının itirazlarına rağmen gol geçerli sayıldı ve Fulham, konuk takımın soğukkanlılığını yitirmesinden yararlanarak Alex Iwobi'nin güzel golüyle farkı ikiye çıkardı. Spurs son dakikalarda geri dönüşe geçmeye çalışsa da, hasar büyük ölçüde kendi hatalarından kaynaklanıyordu ve Tudor, başkentte geçirdiği bir başka hayal kırıklığı dolu günün ardından toparlanmaya çalışmak zorunda kaldı.
Tudor, 'hile yapan' Jimenez'e öfkelendi
Maçın bitiş düdüğünün ardından Tudor, belirleyici ilk gol hakkında sorulduğunda çekinmeden, Premier Lig hakemlerinin tutarsızlığını işaret ederek Jimenez'in "hile yaptığını" öne sürdü. Tudor, "Tabii ki faul, bence. 10 kişiden 9'u faul olduğunu söyleyecektir, çünkü bu çok açık, biliyorsunuz. Bazen, küçük bir temasın bile yeterli olduğunu anlamıyorlar. Eğer bu, gol atmak için avantaj sağlıyorsa, bunu iptal etmeniz, bitirmeniz gerekir. Bu, normal bir mücadeleden ibaret değil, hayır, elleriyle ittiğinde ve topa bakmadığında, hayır. Bazen avantaj elde etmek çok kolay oluyor."
Hırvat teknik direktör, maçın gidişatına etkisi göz önüne alındığında hakemin kararının saçma olduğunu iddia ederek tiradına devam etti. Tudor şunları ekledi: "Bu faulü vermemek saçma, çünkü sonucu çok büyük. Bu, sahanın ortasında küçük bir faul değil, ardından gelen bir gol. Yani bunda bir mantık var, bu yüzden hakem, burada oynamaya devam etmek güzel bir şey, güçlü oynayalım, düello yapalım, bu harika, hoşuma gidiyor. Ama bir mantık var, eğer golse, çünkü o avantaj elde etti, futbolu düşünmüyordu, topu düşünmüyordu, nasıl hile yapacağını düşünüyordu. Yani, iterek oyuncuyu aldattı ve onlar gol attı. Yani, bu mantıklı, bu bir hile ve faul var. Bu düello meselesi değil ve onlar burada futbolun daha sert olmasını istiyorlar, biz düelloları seviyoruz, bununla ilgisi yok. Yani, bu kararda mantık yoktu ve mantık her şeyin üstündedir, sonra diğer şeyler gelir."
Tottenham'ın başarısızlıklarına yönelik sert değerlendirme
Geçen ay Thomas Frank'ın yerine geçici olarak Spurs'un başına geçen Tudor, oyuncularının sahada sergilediği eksiklikler konusunda da aynı derecede açık sözlüydü ve kulübü şu anda rahatsız eden sorunların kolayca çözülemeyeceğini ima etti. "Durum karmaşık, birçok sorun var," diye öfkelendi Tudor. "Her birimizin içindeki sesi bulmamız gerekiyor. Daha fazla kişiliğe ihtiyacımız var. Daha fazla tepki verme isteğine ihtiyacımız var. Yani, inanılmaz bir durum. İnanılmaz. Burada büyük sorunlar var. Her şeyden yoksunduk. Bu sadece bir gol veya bir hata meselesi değil. Bu kulüpte oynadığınızda, bugün hiçbir yerde görülmeyen bir mücadele ve kalite seviyesi beklersiniz. Zor bir dönemden geçiyoruz ve kendimize bakmamız gerekiyor."
Teknik direktör, ilk maçında Arsenal'e karşı kullandığı üçlü savunma düzenini Craven Cottage'da 4-4-2'ye çevirme kararını da savundu ve sorunun dizilişten ziyade tutum olduğunu vurguladı. 47 yaşındaki teknik adam, "Mesele sistem değil" dedi. "Şu anda sistem önemli değil. En son önemli olan şey sistemdir. Anlamak çok zor çünkü kaliteye sahipsiniz. Ama futbol aynı zamanda koşma ve mücadelenin olduğu bir spor. Fulham oyuncularının her zaman koştukları ve hatta beyinlerini kullandıkları hissine kapılıyorum. Bizden önce varıyorlar, tahminlerde bulunuyorlar ve biz her şeyde geç kalıyoruz."
Londra'nın kuzeyinde küme düşme endişeleri artıyor
Spurs, tüm turnuvalarda 10 maçtır galibiyet alamıyor ve Tudor şimdiden büyük baskı altında. Teknik direktörün takımın "her şeyden yoksun" olduğunu itiraf etmesi, iki aydan fazla bir süredir takımlarının iç sahada zorlanmasını ve düşme hattının sadece dört puan üzerinde kalmasını izleyen Spurs taraftarları için endişe verici bir işaret. Craven Cottage'da görülen uyumsuzluk ve taktiksel disiplin eksikliği, giderek güvenini yitiren bir takımı ortaya çıkardı ve Tudor'un dürüst gözlemi, bu kriz sırasında köklü sorunların çözülmesi için bir antrenman seansından daha fazlasının gerekli olabileceğini gösteriyor.
Tudor, Perşembe günü Spurs'un şu anda 14. sırada, kendilerinden altı puan önde olan Crystal Palace'ı ağırlayacağı maçta güçlü bir tepki bekliyor.
