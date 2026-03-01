Getty Images Sport
"Bu penaltı değil!" - Oliver Glasner, hakemin Crystal Palace maçında Man Utd'ye kritik bir penaltı kararıyla "Old Trafford bonusu" verdiğini öne sürüyor
Glasner, kritik penaltı kararını sorguluyor
Maçın dönüm noktası ikinci yarıda geldi ve büyük tartışmalara yol açarak konuk takımın teknik direktörünün öfkesini çekti. Oliver Glasner, Maxence Lacroix'nın Matheus Cunha'ya yaptığı son adam faulü nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmesi ve ardından gelen penaltı ile ev sahibi takımın sıkı geçen maçta yeniden öne geçmesine yol açan olaylar dizisi karşısında gözle görülür bir şekilde hayal kırıklığına uğradı.
Maçın bitiminden sonra basına konuşan Palace teknik direktörü, hakemlerin standartları hakkında açık sözlü değerlendirmelerinden çekinmedi. Glasner, "Kırmızı kart maçı tamamen değiştirdi" dedi. "Bence bu çok zor bir karar. Faul, ceza sahası dışında başladı. Cunha, ceza sahası içine girene kadar bekleyip düşerek çok akıllıca davrandı."
Kararı 'Old Trafford bonusu' olarak nitelendiriyor
Avusturyalı taktikçi, tartışmalı savunma anını analiz etmeye devam ederek, faul tamamen haklı olsa bile, ihlalin tam yeri nedeniyle penaltı kararının temelden yanlış olduğunu vurguladı. Savunma durumunun hakemler için gerçek zamanlı olarak inkar edilemez bir şekilde karmaşık olduğunu kabul etti, ancak zor durumdaki takımının nihai kararla ciddi şekilde haksızlığa uğradığı konusunda ısrarcı kaldı.
Maç hakemlerinin maruz kaldığı baskıya değinen Glasner, tarihi stadyumun benzersiz korkutucu atmosferinin hakemin düşünce sürecinde bilinçaltında rol oynadığını öne sürdü. "Yargılanması gereken birkaç farklı durum var, ancak yine de yanlış bir karar olduğu hissi var" diye heyecanla açıkladı. "Bu bir penaltı değil, belki de ceza sahası dışında yapılan bir faul için kırmızı kart. Ancak faul ceza sahası dışında başlıyor. Belki de biraz Old Trafford bonusu var."
Fernandes ve Sesko geri dönüşü tamamladı
Öğleden sonra, Eagles'ın Lacroix'nın golüyle beklenmedik bir şekilde erken öne geçmesi ve Theatre of Dreams'deki atmosferi ciddi şekilde bozma tehdidinde bulunmasıyla, ev sahibi taraftarlar için hissedilir bir hayal kırıklığıyla başladı. Ancak, ikinci yarıda Cunha'nın ceza sahasında düşürülmesi, Lacroix'nın oyundan atılmasına ve Fernandes'in penaltı noktasından sakin bir vuruşla rahatça eşitliği sağlamasına yol açarak, maçın gidişatı dramatik bir şekilde değişti.
Portekizli oyun kurucu daha sonra hızla asistçiye dönüştü ve Benjamin Sesko'ya muhteşem bir asist yaparak, onun ustaca kafayla galibiyet golünü atmasını ve 2-1'lik önemli bir geri dönüş zaferini garantilemesini sağladı. Bu kritik sonuç, United'ı Premier League tablosunda 51 puanla üçüncü sıraya yükseltti. United, şu anki lider Arsenal'in tam 10 puan gerisinde ve ikinci sıradaki Manchester City'nin 8 puan gerisinde yer alırken, Crystal Palace 35 puanla 14. sırada kalmaya devam ediyor.
Etkileyici yenilmezlik serisi devam ediyor
Bu son zafer, Michael Carrick yönetimindeki Manchester United'ın olağanüstü iç saha dirilişine bir başka olumlu sayfa ekledi. Dayanıklı Kırmızı Şeytanlar, Manchester City, Arsenal ve Tottenham gibi geleneksel ağır toplara karşı önemli lig galibiyetleri elde etmek için muazzam bir karakter sergiledi ve Fulham, Everton ve şimdi de Crystal Palace'a karşı zorlu ve çekişmeli galibiyetler elde etti. Bu inanılmaz derecede zorlu kış fikstürünü tek bir lig yenilgisi bile almadan ustaca geçerek, ilk dört sıradaki yerlerini sağlamlaştırdılar ve Old Trafford'un tutkulu taraftarları arasında büyük bir güveni tamamen geri kazandılar.
