"Bu penaltı değil!" - Oliver Glasner, hakemin Crystal Palace maçında Man Utd'ye kritik bir penaltı kararıyla "Old Trafford bonusu" verdiğini öne sürüyor

Avusturyalı taktikçi, tartışmalı savunma anını analiz etmeye devam ederek, faul tamamen haklı olsa bile, ihlalin tam yeri nedeniyle penaltı kararının temelden yanlış olduğunu vurguladı. Savunma durumunun hakemler için gerçek zamanlı olarak inkar edilemez bir şekilde karmaşık olduğunu kabul etti, ancak zor durumdaki takımının nihai kararla ciddi şekilde haksızlığa uğradığı konusunda ısrarcı kaldı.

Maç hakemlerinin maruz kaldığı baskıya değinen Glasner, tarihi stadyumun benzersiz korkutucu atmosferinin hakemin düşünce sürecinde bilinçaltında rol oynadığını öne sürdü. "Yargılanması gereken birkaç farklı durum var, ancak yine de yanlış bir karar olduğu hissi var" diye heyecanla açıkladı. "Bu bir penaltı değil, belki de ceza sahası dışında yapılan bir faul için kırmızı kart. Ancak faul ceza sahası dışında başlıyor. Belki de biraz Old Trafford bonusu var."