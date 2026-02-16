Getty
"Bu onun kulübü" – Manchester United, Marcus Rashford'un Michael Carrick yönetimindeki Barcelona'dan geri dönmeye ikna edilebileceğini söyledi
Rashford'un dönüşü destekleniyor
Thornley, hem United hem de İngiltere milli takımında çalışmış ve Rashford'u iyi "tanıdığını" söylüyor. Carrick'in geçici teknik direktör olarak görevde kalması şartıyla, forvetin kulübe geri dönmeye ikna edilebileceğine inanıyor.
TalkSPORT aracılığıyla The Busby Way'e şunları söyledi: "Söyleyeceğim, umurumda değil, Marcus'u tanıyorum ve söylediklerimden memnun değilse, umurumda değil.
"Mutsuz oldu. Farklı bir insan oldu. Eskiden mutlu, sevimli bir çocuk olan bu oyuncunun, özellikle kulüpte, sadece somurtarak dolaştığını gördüm.
Kulüp dışında onu ara sıra görürdüm ve kulüp dışında iyiydi, ama kulüpte, pek de iyi olmayan bir tavrı vardı.
"Sonra bu tavır sahaya da yansıdı ve onu sahada dolaşırken gördüğünüzde, ondan enerji dolu bir performans bekliyordunuz, ki Michael Carrick şu anda bunu yapıyor.
"Oyuncuların enerji seviyelerini yükseltiyor ve Marcus'tan da bunu istiyordunuz, ama bunu elde edemiyordunuz ve bu temelde bir kenara atılmıştı.
"Bana göre, Manchester United kariyeri ondan alınmış değil, kendisi yarı yarıya bırakmış."
Rashford'un Barça'daki başarılı dönemi
Barça'da geçirdiği süre boyunca Rashford, La Liga'da 13 kez ilk 11'de yer aldı, dört gol attı ve ligde altı asist kaydetti.
Yumuşak doku uzmanı tarafından söylenenlere rağmen, İspanya'da kalmak istediğini açıkça belirtti.
Oyuncu, " Benim istediğim şey Barça'da kalmak. Bu nihai hedefim, ama bu yüzden sıkı antrenman yapıp elimden gelenin en iyisini yapmıyorum. Amacım kazanmak. Barça, şampiyonluklar kazanmak için kurulmuş büyük ve fantastik bir kulüp"dedi.
Şehrin ilk izlenimleri ve Barcelona'ya nasıl uyum sağladığı sorulduğunda, çok yönlü forvet şunları ekledi: "Kulübe ve şehre çok iyi uyum sağlıyorum. Geldiğim andan itibaren çok sıcak karşılandım.
Benim için burada olma nedenim, takımın şampiyonluklar kazanmasına yardımcı olmak. Geçen sezon harikaydı, ama hayat çok hızlı akıyor, işler değişiyor ve hedef bu başarıları tekrarlamak. Tamamen buna odaklandım. Personel ve takım arkadaşlarımla her şey harika, hiçbir şikayetim yok."
"Bu onun kulübü."
Bununla birlikte, masör Rashford'un geri dönmek isteyeceğine inanıyor.
O şöyle dedi: "Evet, gerçekten öyle düşünüyorum çünkü burası onun kulübü.
Kulübü seviyor ve hala yeteneği var, bunu Barcelona'da kanıtlıyor ama ihtiyacı olan şey tutarlılık ve tekrar açlık. İhtiyacı olan şey açlık."
Teknik direktör Hansi Flick, Rashford'un performansını sürdürmesini umduğunu belirterek gazetecilereşunları söyledi: "Bence gösterilecek çok potansiyeli var. Her zaman gol ve son paslara odaklanıyoruz... çünkü her zaman gelişme için yer vardır. Ancak hızı ve tekniği ile bize çok daha fazlasını verebilir. Çok memnunum, ama çok daha fazla potansiyeli var.
"Her zaman gelişme için yer vardır. Ancak hızı ve tekniği ile bize çok daha fazlasını verebilir. Bize kattıklarından çok memnunum, ancak çok daha fazla potansiyeli var. Herkesin en iyi halinde olmasını istiyorum.
"Bu zihniyet, antrenman sırasındaki tutumla ilgili... Bizim görmek istediğimiz şey bu. Her zaman daha iyi olmak için çabalamak."
Sırada ne var?
Rashford şu anda diz sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor ve Barcelona'nın Girona ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. Bu arada, United bir hafta sonra Everton ile karşılaşacak. Carrick'in takımı şu anda Premier League tablosunda dördüncü sırada yer alıyor.
