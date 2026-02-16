"Bu onun kulübü" – Manchester United, Marcus Rashford'un Michael Carrick yönetimindeki Barcelona'dan geri dönmeye ikna edilebileceğini söyledi

Thornley, hem United hem de İngiltere milli takımında çalışmış ve Rashford'u iyi "tanıdığını" söylüyor. Carrick'in geçici teknik direktör olarak görevde kalması şartıyla, forvetin kulübe geri dönmeye ikna edilebileceğine inanıyor.

TalkSPORT aracılığıyla The Busby Way'e şunları söyledi: "Söyleyeceğim, umurumda değil, Marcus'u tanıyorum ve söylediklerimden memnun değilse, umurumda değil.

"Mutsuz oldu. Farklı bir insan oldu. Eskiden mutlu, sevimli bir çocuk olan bu oyuncunun, özellikle kulüpte, sadece somurtarak dolaştığını gördüm.

Kulüp dışında onu ara sıra görürdüm ve kulüp dışında iyiydi, ama kulüpte, pek de iyi olmayan bir tavrı vardı.

"Sonra bu tavır sahaya da yansıdı ve onu sahada dolaşırken gördüğünüzde, ondan enerji dolu bir performans bekliyordunuz, ki Michael Carrick şu anda bunu yapıyor.

"Oyuncuların enerji seviyelerini yükseltiyor ve Marcus'tan da bunu istiyordunuz, ama bunu elde edemiyordunuz ve bu temelde bir kenara atılmıştı.

"Bana göre, Manchester United kariyeri ondan alınmış değil, kendisi yarı yarıya bırakmış."