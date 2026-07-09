Transfer piyasası tüm hızıyla devam ediyor, ancak bazı büyük isimler hâlâ kulüpsüz durumda. Bu serbest transfer statüsündeki oyuncular, birçok üst düzey kulüp için büyük bir fırsat olabilir: Voetbalzone, en dikkat çeken isimleri sıralıyor.
Çeviri:
Bu on dünya yıldızını bu yaz ücretsiz olarak izleyebilirsiniz
- Getty Images Sport
Mohamed Salah (34)
2026’da bu listede yer alacağını kimsenin beklemediği bir oyuncu: Salah. Geçen yaz Liverpool ile imzaladığı iki yıllık yüksek ücretli sözleşme uzatmasının tam ortasında, Anfield’dan ayrıldı.
Bunun en önemli nedeni, artık kulüpten ayrılmış olan teknik direktör Arne Slot ile ilişkilerinde yaşanan ciddi bir kopmaydı. Salah şu anda Mısır milli takımıyla Dünya Kupası’nda mücadele ediyor, ancak turnuva sonrasında Suudi Arabistan’da yüksek ücretli bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Bunun hangi kulüp olacağı ise henüz belirsiz.
- Getty Images Sport
Jadon Sancho (26)
Sancho da birkaç yıl önce bambaşka bir yaz hayal etmiş olmalı. Eski takım arkadaşları Dünya Kupası çeyrek finallerine hazırlanırken, bu Londralı oyuncu kulüpsüz durumda.
Sancho için geçen sezon Aston Villa formasıyla 39 resmi maça çıkmış olması bir avantaj olabilir. Ancak istatistikleri hayal kırıklığı yaratıyor: 1.672 dakika sahada kalırken sadece bir gol ve üç asist kaydetti.
Dusan Vlahovic (26)
Bir zamanlar büyük umutlar vaat eden Vlahovic, bu listede en değerli oyuncu: Transfermarkt, bu forvetin değerini hâlâ 35 milyon euro olarak belirliyor.
Juventus daha önce Vlahovic’in kalacağına dair umut besliyordu, ancak şu anda her şey ayrılacağına işaret ediyor. Sırp oyuncu, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden birinde olması şartıyla yedek forvet rolünü bile kabul etmeye hazır.
- Getty Images Sport
John Stones (32)
Stones, son on yıldır Manchester City’ye sadık bir şekilde hizmet etti, ancak sakatlıklar bu İngiliz oyuncu için tekrarlayan bir sorun haline geldi. Fiziksel olarak güçlü olan bu savunma oyuncusu, futbolu bırakmayı bile düşündü, ancak şu anda The Three Lions ile Dünya Kupası’nda yer alıyor.
Bundan sonra ne olacağı belirsiz. Ancak Inter’in de Stones’u kadrosuna katmak istediği söyleniyor. Şimdiye kadar 92 kez milli forma giyen Stones, İngiltere dışında hiç oynamadı.
- Getty Images
Dani Carvajal (34)
Santiago Bernabéu’da bir dönemin sonu: Carvajal, Real Madrid’den ayrıldı. 52 kez milli forma giyen oyuncu, İspanya’nın Dünya Kupası kadrosuna çağrılmadı ve bu sayede yeni bir kulüp arayışına tamamen odaklanabilir. Özgeçmişi konusunda bir sorun yok: Efsanevi kaptan, Şampiyonlar Ligi’ni tam altı kez kazandı.
Carvajal hangi kulüple anlaşırsa anlaşsın, o kulüp zengin bir deneyime ve paha biçilmez bir şampiyonluk zihniyetine sahip bir oyuncuyu kadrosuna katmış olacak. Söylentilere göre, Suudi Pro Ligi’nden gelen ilgiye rağmen Avrupa’da futbol oynamaya devam etmek istiyor.
- AFP
David Alaba (34)
Formda olduğunda kendi neslinin en iyi savunma oyuncularından biri olsa da, Alaba, 2021’de Bayern Münih’ten Real Madrid’e transfer olduğundan beri sakatlıklarla boğuşmaya devam ediyor.
Fiziksel sorunlarına rağmen Alaba, ilgi konusunda şikayetçi değil. Serie A’nın devleri Juventus ve AC Milan, sol ayaklı savunma oyuncusuyla ilgili olarak şimdiden temkinli bir şekilde anılmaya başlandı.
- Getty Images Sport
Leon Goretzka (31)
Bayern Münih, Goretzka’nın sözleşmesini uzatmaya çalışsa da, orta saha oyuncusu Bundesliga dışında oynamayı deneyimlemek istiyor. Kariyerine bakıldığında, ilgilenen kulüplerin şüphesiz sıraya girdiğini söyleyebiliriz.
Almanya’nın Dünya Kupası’ndan elenmesiyle Goretzka’nın kararı da yaklaşıyor. Bu yılın başlarında adı AC Milan ve Arsenal gibi Avrupa’nın önde gelen kulüpleriyle anılmıştı.
- Imago
Julian Brandt (30)
Bu yaz Brandt’ın adı hem Ajax hem de PSV ile anıldı, ancak Alman oyuncunun Borussia Dortmund’da yıllık 8 milyon euro kazandığı söyleniyor. Bu da yaratıcı orta saha oyuncusunu Eredivisie’deki hiçbir kulüp için ulaşılmaz hale getiriyor.
Performansında iniş çıkışlar yaşamasına rağmen, geçen sezon 15 golün bir parçası olması sayesinde Brandt şüphesiz büyük ilgi görecektir. Atlético Madrid de dahil olmak üzere birçok kulüp durumu yakından takip ediyor.
- Getty Images Sport
Yann Sommer (37)
Ajax ile adı anılan bir diğer isim de İsviçreli kaleci Sommer. Ancak Amsterdam ekibi, Marc-André ter Stegen ile başka bir tecrübeli oyuncuyu tercih edecek gibi görünüyor.
Club Brugge’nin Sommer’i kadrosuna katmak için çaba gösterdiği göz önüne alındığında, Sommer’in yine de Benelüks bölgesine gelmesi mümkün görünüyor. Belçika’nın önde gelen kulübü, bu deneyimli kaleciyi Şampiyonlar Ligi için potansiyel bir takviye olarak görüyor.
- AFP
Malang Sarr (27)
Eski Chelsea oyuncusu Sarr, Lens’te geçirdiği iki sezonun ardından yeni bir macera arayışına girdi. Bu Fransız oyuncuyu kadrosuna katmayı başaran kulüp, büyük bir kazanç elde edecek; zira Transfermarkt’a göre bu sol ayaklı oyuncunun piyasa değeri hâlâ 20 milyon avro.
Geçtiğimiz sezon Sarr mükemmel bir performans sergiledi; bu da hangi kulüplerin onunla ilgileneceği sorusunu gündeme getiriyor. Bir üst seviyeye geçmeye hazır görünüyor.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun