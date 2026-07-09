Bu on dünya yıldızını bu yaz ücretsiz olarak izleyebilirsiniz

Bir zamanlar büyük umutlar vaat eden Vlahovic, bu listede en değerli oyuncu: Transfermarkt, bu forvetin değerini hâlâ 35 milyon euro olarak belirliyor.

Juventus daha önce Vlahovic’in kalacağına dair umut besliyordu, ancak şu anda her şey ayrılacağına işaret ediyor. Sırp oyuncu, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden birinde olması şartıyla yedek forvet rolünü bile kabul etmeye hazır.