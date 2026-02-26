Getty
Çeviri:
"Bu olağanüstü olurdu" - Cristiano Ronaldo, teknik direktörün davetiyle İspanya'ya geri dönmek istiyor
Ronaldo, Almeria'nın hisselerini satın aldı
Ronaldo, İspanya ikinci lig takımlarından Almeria'nın %25 hissesini satın alarak kulübün ortak sahibi oldu. Eski Real Madrid forveti, bu hamlenin "saha dışında futbola katkıda bulunmak için uzun süredir sahip olduğum bir hedef" olduğunu belirterek, "UD Almeria, sağlam temellere sahip ve büyüme potansiyeli yüksek bir İspanyol kulübü" diye ekledi.
Kulüp ise yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo, CR7 SA'nın bir yan kuruluşu olan CR7 Sports Investments aracılığıyla UD Almería'nın hisselerinin %25'ini satın aldı. Bu, hem kulübün hem de Portekizli iş adamının yatırım portföyünün sürekli genişlemesinde önemli bir adımdır. Bu anlaşma, Başkan Mohamed Al Khereiji'nin iş grubu SMC Group aracılığıyla yürüttüğü kuruluşun uluslararası genişlemesinin bir parçasıdır" dedi.
- Getty Images Sport
"Olağanüstü olurdu" - Almeria, Ronaldo'yu hayal ediyor
Almeria teknik direktörü Rubi, bu gelişmeyle ilgili düşüncelerini paylaştı. Gazetecilere şunları söyledi: "Çok mutluyuz. Elbette onu memnuniyetle karşılıyoruz. Bence bu harika bir haber, çünkü onun gibi spor ve futbol konusunda yüzde yüz bilgi sahibi biri, bizim gibi bir kulübe yardımcı olabilir. Bu, tüm kulüp ve şehir için çok heyecan verici. Cristiano'nun kulüp sahipleriyle iyi ilişkisi olduğunu zaten biliyorsunuz. Bazı şeyleri öğreniyorsunuz, ama bunu ne zaman öğrendiğim veya öğrenmeyi bıraktığım önemli değil. Önemli olan, onun buraya, bize katılması. Çok mutluyuz.
"Burada oynayabilmesi olağanüstü ve harika olurdu, ama bu ona sorulması gereken bir soru. Burası onun kulübü ve oynamaya devam etmek isterse, koç kim olursa olsun, kollarını açarak karşılanacaktır. Bundan hiç şüphem yok."
Başkan Mohammed Al-Khereiji şunları ekledi: "[Ronaldo] bu sporun gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu olarak kabul ediliyor, İspanyol liglerini çok iyi biliyor ve hem takım hem de akademi açısından burada inşa ettiğimiz potansiyeli anlıyor."
Ronaldo Suudi Arabistan'da kalıyor
Almeria, Ronaldo'nun transferini hayal ediyor olabilir, ancak Portekizli milli oyuncu son zamanlarda odak noktasının hala Al-Nassr olduğunu açıkça belirtti. Süperstar, kulübün mali durumu ve transfer planları nedeniyle hayal kırıklığına uğrayarak greve gittikten sonra bu sezonun başlarında transfer olacağı söylentileriyle gündeme gelmişti. Ancak o zamandan beri kalmak istediğini söyledi.
"Evet, çok mutluyum. Defalarca söylediğim gibi, ben Suudi Arabistan'a aidim. Bu ülke beni, ailemi ve arkadaşlarımı çok iyi karşıladı. Burada mutluyum. Burada devam etmek istiyorum" dedi.
"Ve en önemlisi, devamlı çabalamamız. Zirvedeyiz. İşimiz kazanmak, [şampiyonluk rakiplerimize] baskı yapmak ve beklemek. Yolda ilerliyoruz. Geri döndük, iyiyiz, kendimize güveniyoruz. Maç maç. Formumuz iyi. Bakalım ne olacak."
Ronaldo, 2027 yılına kadar Al-Nassr ile sözleşmesi var ve mevcut sözleşmesi sona erdiğinde 42 yaşında olacak.
- Getty Images Sport
Sırada ne var?
Almeria, Segunda Division'da yüksek bir performans sergiliyor ve La Liga'ya geri dönme yolunda ilerliyor. Şu anda sıralamada üçüncü sırada yer alıyorlar ve liderle arasında sadece iki puan fark var. Ronaldo'nun Al-Nassr takımı da güçlü bir sezon geçiriyor ve Suudi Pro Ligi'nde lider durumda. Portekizli süperstar, kulüple ilk büyük şampiyonluğunu kazanmayı hedeflediği için, sezonun geri kalanında da bu formu sürdürebilmeyi umuyor.
Reklam