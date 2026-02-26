"Bu olağanüstü olurdu" - Cristiano Ronaldo, teknik direktörün davetiyle İspanya'ya geri dönmek istiyor

Almeria teknik direktörü Rubi, bu gelişmeyle ilgili düşüncelerini paylaştı. Gazetecilere şunları söyledi: "Çok mutluyuz. Elbette onu memnuniyetle karşılıyoruz. Bence bu harika bir haber, çünkü onun gibi spor ve futbol konusunda yüzde yüz bilgi sahibi biri, bizim gibi bir kulübe yardımcı olabilir. Bu, tüm kulüp ve şehir için çok heyecan verici. Cristiano'nun kulüp sahipleriyle iyi ilişkisi olduğunu zaten biliyorsunuz. Bazı şeyleri öğreniyorsunuz, ama bunu ne zaman öğrendiğim veya öğrenmeyi bıraktığım önemli değil. Önemli olan, onun buraya, bize katılması. Çok mutluyuz.

"Burada oynayabilmesi olağanüstü ve harika olurdu, ama bu ona sorulması gereken bir soru. Burası onun kulübü ve oynamaya devam etmek isterse, koç kim olursa olsun, kollarını açarak karşılanacaktır. Bundan hiç şüphem yok."

Başkan Mohammed Al-Khereiji şunları ekledi: "[Ronaldo] bu sporun gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu olarak kabul ediliyor, İspanyol liglerini çok iyi biliyor ve hem takım hem de akademi açısından burada inşa ettiğimiz potansiyeli anlıyor."