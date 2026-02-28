Getty
"Bu modern bir dünya!" - Pep Guardiola, Man City oyuncularının maç sırasında oruçlarını bozdukları için Leeds taraftarları tarafından yuhalanmasının ardından taraftarlara sert çıktı
Şehir oyuncuları oruçlarını bozarken yuhalandı
Taraftarlara, Elland Road'da güneş battığında City üçlüsü Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki ve Omar Marmoush'un sıvı alabilmeleri için maçın duraklatıldığı büyük ekrandan duyuruldu. Ancak bir dizi Leeds taraftarı maçın duraklatılmasına tepki gösterdi. 2021 yılında bir anlaşma imzalanmasından bu yana, oyuncular Premier League maçlarında oruçlarını bozmalarına izin veriliyor.
Guardiola 'Dinlere ve çeşitliliğe saygı gösterin'
Guardiola basın toplantısında şunları söyledi: "Modern bir dünyada yaşıyoruz, değil mi? Bugün dünyada neler olup bittiğini görüyorsunuz. Dinlere ve çeşitliliğe saygı duymak, önemli olan budur. Premier Lig, bir veya iki dakika süre tanıyabileceğini, [oruç tutan] oyuncuların [oruçlarını] açabilmelerini sağlayabileceğini söylüyor. Ne yazık ki durum bu. Elbette [oyuncular] bunu biliyorlar. Rayan Cherki ve Rayan Ait-Nouri bugün yemek yemedikleri için biraz vitamin aldık. Bundan başka bir şey yok. Asıl soru, bunu yapabilirler mi, yapamazlar mı? Sorun nedir?"
Kick it Out: 'Hayal kırıklığı yaratan' yuhalama
Ayrımcılıkla mücadele grubuKick It Out, bu yuhalamayı "büyük hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi. Grubun yaptığı açıklamada şöyle denildi: "Ramazan ayında Müslüman oyuncuların oruçlarını bozabilmeleri için maçı durdurmak, birkaç yıldır kabul edilen bir protokol. Bu, maçı Müslüman oyuncular ve topluluklar için daha hoş bir hale getirmenin önemli ve görünür bir parçası. Ancak bu akşamki tepki de gösterdiği gibi, futbolun eğitim ve kabul açısından hala kat etmesi gereken uzun bir yolu var."
Riemer: Daha iyisini yapmalıyız.
Leeds teknik direktörü Daniel Farke, maçta kırmızı kart gördüğü için basın toplantısına katılmaktan men edildi ve yerine yardımcısı Edmund Riemer katıldı. Farke şunları söyledi: "Muhtemelen ben pek bir şey duymayan kişiyim çünkü maça gerçekten odaklanmış durumdayım. Ama bunu duydum. Belli ki bazı taraftarlar bunu yaptı, bu yüzden bundan ders çıkarmaya çalışıyoruz, bu hayal kırıcı bir durum. Bir dahaki sefere daha iyisini yapmalıyız."
