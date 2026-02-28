"Bu modern bir dünya!" - Pep Guardiola, Man City oyuncularının maç sırasında oruçlarını bozdukları için Leeds taraftarları tarafından yuhalanmasının ardından taraftarlara sert çıktı

Ayrımcılıkla mücadele grubuKick It Out, bu yuhalamayı "büyük hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi. Grubun yaptığı açıklamada şöyle denildi: "Ramazan ayında Müslüman oyuncuların oruçlarını bozabilmeleri için maçı durdurmak, birkaç yıldır kabul edilen bir protokol. Bu, maçı Müslüman oyuncular ve topluluklar için daha hoş bir hale getirmenin önemli ve görünür bir parçası. Ancak bu akşamki tepki de gösterdiği gibi, futbolun eğitim ve kabul açısından hala kat etmesi gereken uzun bir yolu var."