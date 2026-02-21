"Bu ligin en iyi takımı biziz!" - Brentford teknik direktörü Keith Andrews, Brighton'a karşı alınan yenilgiyi cesur bir iddiayla önemsemedi

Bu maçta Brighton'ın yıldızı James Milner, Gareth Barry'nin rekorunu kırarak Premier Lig'deki 654. maçına çıktı ve bu özel günü üç puanla kutlamaktan mutluluk duydu. Milner, "Galibiyetten çok memnunum. Bugün bizim için kazanmamız gereken bir maçtı ve son zamanlarda performansımıza göre hak ettiğimiz şansı ve sonuçları alamadığımızı hissediyorum. Geçen hafta Villa'da iyi bir performans sergiledik ama son dakikada gol yedik, bu yüzden çocuklar için çok mutluyum. Menajerimiz başta olmak üzere, hepimiz birlikte mücadele ettik, inancımızı koruduk ve umarım bu, sezonun sonuna kadar iyi ve güçlü bir performans sergilememizi sağlar."

Milner ayrıca maçlara çıkma rekoru hakkında konuştu ve başarısının sırrı sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Sıkı çalışma. Çevremdeki insanlar. Ailem ve arkadaşlarımın başından beri yaptığı fedakarlıklar. Birlikte çalıştığım insanlar, fizyoterapistler, spor bilimcileri, birlikte oynadığım ve onlardan öğrendiğim oyuncular, Nigel Martyns gibi insanlardan, benim çocuklarım olacak kadar genç olan genç oyunculara kadar.

"Ama onlar sizi genç tutuyor ve sizi zorluyorlar, siz de sadece orada olmak, onlara yardım etmek ve potansiyellerine mümkün olduğunca çabuk ulaşmaları için onları zorlamak istiyorsunuz. Harika bir grup genç, birlikte olmak için harika bir soyunma odası ve eminim ki gelecekte büyük bir kariyere sahip olacak harika bir menajer. Bu kulüpte çalışmak harika ve bugün galibiyet aldığımız için çok mutluyum."