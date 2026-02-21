Goal.com
Brentford v Newcastle United - Premier League
"Bu ligin en iyi takımı biziz!" - Brentford teknik direktörü Keith Andrews, Brighton'a karşı alınan yenilgiyi cesur bir iddiayla önemsemedi

Brentford teknik direktörü Keith Andrews, Cumartesi günü Premier Lig'de Brighton'a 2-0 yenildikten sonra takımı hakkında cesur bir açıklama yaptı. Diego Gomez ve Danny Welbeck'in golleri, Seagulls'un Ocak ayının başından bu yana ilk galibiyetini almasıyla teknik direktör Fabian Hurzeler üzerindeki baskıyı hafifletti. Bu sonuç, Brentford'un iyi formunu sona erdirdi ve takım, ligde Liverpool'u geçme şansını kaçırdı.

  • Brentford'un iyi serisi Brighton tarafından sona erdi

    Brentford, son 10 maçında 20 puan toplayarak Premier Lig'deki tüm takımlar arasında en fazla puanı alan takım olarak Cumartesi günkü maça çıktı. Ancak Bees, devreye 2-0 önde giren Brighton karşısında mağlup oldu. Ferdi Kadioglu'nun şutu direkten döndükten sonra Gomez ilk golü attı, ardından Nathan Collins'in hatası sonucu Welbeck skoru 2-0'a getirdi. Defans oyuncusu, sakatlanan Aaron Hickey'in yerine oyuna yeni girmişti, ancak topu uzaklaştırırken hata yaptı ve Welbeck'e kaçırmayacağı muhteşem bir fırsat sundu.

  Brentford v Brighton & Hove Albion - Premier League

    Andrews, Brentford hakkında cesur bir iddiada bulundu

    Andrews, yenilginin ardından takımı hakkında konuştu ve mağlubiyeti önemsiz gösterdi. Takımının son zamanlardaki mükemmel performansına dikkat çekerek fazla karamsar olmayı reddetti ve BBC'nin Match of the Day programına şunları söyledi: "İlk yarıda, son zamanlarda tutarlı bir şekilde sergilediğimiz performansa ulaşamadığımızı düşünüyorum. Yüksek bir performans sergiliyorduk ama bugün bunu başaramadık. İkinci yarıda büyük bir gelişme gösterdik. İkinci yarıda çok şey gösterdik. Onlara sorun çıkaracak fırsatları yeterince erken değerlendiremedik. Genel olarak hayal kırıklığı yaratan bir gün oldu. Genel mesajım, son 10 maçta bu ligin en iyi takımı olduğumuz ve 45 dakikalık bir futbol maçının yaptıklarımızı veya bundan sonra yapacağımız şeyleri belirlemeyeceği yönündeydi."

  • Milner dönüm noktasını kutluyor

    Bu maçta Brighton'ın yıldızı James Milner, Gareth Barry'nin rekorunu kırarak Premier Lig'deki 654. maçına çıktı ve bu özel günü üç puanla kutlamaktan mutluluk duydu. Milner, "Galibiyetten çok memnunum. Bugün bizim için kazanmamız gereken bir maçtı ve son zamanlarda performansımıza göre hak ettiğimiz şansı ve sonuçları alamadığımızı hissediyorum. Geçen hafta Villa'da iyi bir performans sergiledik ama son dakikada gol yedik, bu yüzden çocuklar için çok mutluyum. Menajerimiz başta olmak üzere, hepimiz birlikte mücadele ettik, inancımızı koruduk ve umarım bu, sezonun sonuna kadar iyi ve güçlü bir performans sergilememizi sağlar."

    Milner ayrıca maçlara çıkma rekoru hakkında konuştu ve başarısının sırrı sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Sıkı çalışma. Çevremdeki insanlar. Ailem ve arkadaşlarımın başından beri yaptığı fedakarlıklar. Birlikte çalıştığım insanlar, fizyoterapistler, spor bilimcileri, birlikte oynadığım ve onlardan öğrendiğim oyuncular, Nigel Martyns gibi insanlardan, benim çocuklarım olacak kadar genç olan genç oyunculara kadar.

    "Ama onlar sizi genç tutuyor ve sizi zorluyorlar, siz de sadece orada olmak, onlara yardım etmek ve potansiyellerine mümkün olduğunca çabuk ulaşmaları için onları zorlamak istiyorsunuz. Harika bir grup genç, birlikte olmak için harika bir soyunma odası ve eminim ki gelecekte büyük bir kariyere sahip olacak harika bir menajer. Bu kulüpte çalışmak harika ve bugün galibiyet aldığımız için çok mutluyum."

  The players of Burnley celebrate at full-time following the team's victory and subsequent promotion to the Premier League

    Sırada ne var?

    Brentford, zor günler geçiren Burnley karşısında bir sonraki maçta toparlanmayı umuyor. Clarets, ligde 19. sırada yer alıyor ancak Cumartesi günü Chelsea deplasmanında uzatma dakikalarında attığı golle bir puan kopararak sürpriz yaptı.

