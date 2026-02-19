"Bu kötü bir karardı" - Ange Postecoglou, Tottenham'dan kovulduktan sonra Nottingham Forest'a geçmenin "çok erken" olduğunu itiraf etti

Postecoglou'nun Spurs'tan ayrılması, kulübün 17 yıllık kupa hasretine Avrupa Ligi kupasını kaldırarak son verdiği birkaç hafta sonra gerçekleştiği için özellikle sarsıcı oldu. Bu başarıya rağmen, kısa süre sonra City Ground'da tekrar teknik direktör koltuğuna oturdu, ancak bu talihsiz hamleye şimdi büyük bir pişmanlıkla bakıyor. The Overlap podcast'inde konuşan Postecoglou, kendisini East Midlands'da yeniden teknik direktörlüğe yönlendiren duygusal durumunu açıkladı.

"Forest'taki tüm durum benim üzerimdeydi. Bence bu, dilediğin şeye dikkat etmen gereken bir durumdu" dedi Postecoglou. "Oraya gitmek benim için kötü bir karardı ve bunun sorumluluğunu üstlenmeliyim. Zamanlamayı veya koşulları suçlamanın bir anlamı yok - oraya hiç gitmemeliydim. Tottenham'dan sonra çok erken bir zamandı. Onların belirli bir şekilde iş yapmaya alışkın olduğu bir zamanda oraya gittim ve her zaman farklı şeyler yapmaya niyetli olsam da, bunu kabullenmeliyim. Bu benim hatamdı. Başka kimsenin suçu yok.

"20 küsur yıldır ilk kez çalışmamıştım ve kendimi kaybolmuş hissediyordum. Sezon dışında normalde transferler, sezon öncesi hazırlıklar gibi işlerle meşgul olursunuz, zihniniz sürekli çalışır. Bu sefer öyle değildi ve kendimi kaybolmuş hissettim."