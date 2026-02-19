IMAGO
Çeviri:
"Bu kötü bir karardı" - Ange Postecoglou, Tottenham'dan kovulduktan sonra Nottingham Forest'a geçmenin "çok erken" olduğunu itiraf etti
- AFP
Postecoglou aceleci dönüşünden pişman
Postecoglou'nun Spurs'tan ayrılması, kulübün 17 yıllık kupa hasretine Avrupa Ligi kupasını kaldırarak son verdiği birkaç hafta sonra gerçekleştiği için özellikle sarsıcı oldu. Bu başarıya rağmen, kısa süre sonra City Ground'da tekrar teknik direktör koltuğuna oturdu, ancak bu talihsiz hamleye şimdi büyük bir pişmanlıkla bakıyor. The Overlap podcast'inde konuşan Postecoglou, kendisini East Midlands'da yeniden teknik direktörlüğe yönlendiren duygusal durumunu açıkladı.
"Forest'taki tüm durum benim üzerimdeydi. Bence bu, dilediğin şeye dikkat etmen gereken bir durumdu" dedi Postecoglou. "Oraya gitmek benim için kötü bir karardı ve bunun sorumluluğunu üstlenmeliyim. Zamanlamayı veya koşulları suçlamanın bir anlamı yok - oraya hiç gitmemeliydim. Tottenham'dan sonra çok erken bir zamandı. Onların belirli bir şekilde iş yapmaya alışkın olduğu bir zamanda oraya gittim ve her zaman farklı şeyler yapmaya niyetli olsam da, bunu kabullenmeliyim. Bu benim hatamdı. Başka kimsenin suçu yok.
"20 küsur yıldır ilk kez çalışmamıştım ve kendimi kaybolmuş hissediyordum. Sezon dışında normalde transferler, sezon öncesi hazırlıklar gibi işlerle meşgul olursunuz, zihniniz sürekli çalışır. Bu sefer öyle değildi ve kendimi kaybolmuş hissettim."
City Ground'da bir kültür çatışması
Postecoglou'nun sadece sekiz maç süren kısa görev süresi, takım ve yönetimle olan bağının zayıflığıyla damgalandı. Forest o zamandan beri teknik direktörler için bir döner kapı haline geldi. Vitor Pereira, Sean Dyche'nin yerine geçerek kulübün kaotik sezonunun dördüncü kalıcı teknik direktörü oldu - bu, Premier Lig rekoru. Postecoglou, Marinakis'in kulüpte yarattığı özel ortama uygun olmadığını erken fark etti.
"Genellikle bir kulübe girdiğinizde, onlar değişim ister. Ama gerçekte, benim sunabileceğim şeyi gerçekten istediklerini sanmıyorum" dedi. "Beni mülakata bile almak istemediklerini düşünüyorum. Perde arkasında bir şeyler olmuş olmalı, çünkü önceki sezonun ardından normalde beni almaya gelmeleri imkansızdı. Yani herkesin değişim istediği normal bir ortama girmiyorsunuz. Bir grup oyuncu gördüm ve bunu çabucak değiştirebileceğimi düşündüm. Ama stratejik olarak, bu asla işe yaramayacaktı. Rekabetçi maçlara başladığımızda, hiçbir zaman ivme kazanamadık. Taraftarların benimle hiçbir zaman bağ kurmaması şaşırtıcı değil. Oyuncular bile biraz mesafeliydiler."
Anında sonuç beklentisi
Avustralyalı teknik adam, Chelsea'ye yenildikten sadece 19 dakika sonra, takımının üst üste dördüncü mağlubiyetini yaşadıktan sonra görevinden alındı. Forest yönetim kurulunun aceleci tavrını değerlendiren Postecoglou, Marinakis yönetimindeki baskı dolu ortamı kabul etti. "Kulüp sahibi sadece kazanmak istiyor - nasıl olursa olsun. Onun hakkında ne derseniz deyin, ama o olmasaydı muhtemelen Premier Lig'de bile olmazlardı. Ancak o hemen sonuç istiyor" diye ekledi, sıcak koltukta tek bir galibiyet bile alamayan Avustralyalı.
Bunu, daha başarılı olduğu kuzey Londra'daki görevinde gösterilen sabırla karşılaştırdı. Orada fırtınaları atlatmak ilerlemeyi sağladı. "Ancak her menajer zorlu dönemlerden geçmek zorundadır. İnsanları - oyuncuları, personeli, taraftarları - bu şekilde tanırsınız. Bunu yaşamak gerekir. Spurs'ta bunu yaptık. Zorlu bir dönemden geçtik ve karşılığını aldık. Ondan sonra o oyuncuları avucumun içinde tutuyordum" diye açıkladı Postecoglou.
- Getty Images Sport
Zor yoldan öğrenilen dersler
Sonuçta Postecoglou, kendini kanıtlama arzusunun, gerekli özeni gösterme ihtiyacından daha ağır bastığına inanıyor. Tecrübeli teknik direktör, sözleşmeyi imzalamadan önce yapısal sorunları daha yakından incelemesi gerektiğini itiraf etti. Sonuç olarak şunları söyledi: "Sonunda sorumluluğu üstlenmek zorundayım. Çalışmadan ve geliştirebileceğimi düşündüğüm bir grup oyuncu gördükten sonra karar verdim. Bu, gerçekleri görmemi engelledi - uzun vadede asla işe yaramayacaktı. Birkaç maç kazansam bile, bu durum uzun sürmezdi."
"Geriye dönüp baktığımda, ne düşündüğümü bilmiyorum. Bu işi kabul etmeden önce daha kapsamlı görüşmeler yapmalıydım. Ama ben her zaman şöyle diyen bir tip oldum: Beni oraya koyun, size göstereyim." Forest şu anda küme düşme bölgesinin sadece üç puan üzerinde yer alırken, yönetimdeki istikrarsızlık City Ground'u etkilemeye devam ediyor ve Postecoglou, koçluk özgeçmişinde nadir görülen bir leke üzerinde düşünmek zorunda kalıyor.
Reklam