"Bu kimseye olmamalı!" - Real Madrid efsanesi Vinicius Jr'ın "acısını" anlıyor ve Benfica'nın genç oyuncusu tarafından ırkçı tacizde bulunduğu iddia edilen Gianlucia Prestianni'ye "ağır ceza" verilmesini talep ediyor
Navas eski takım arkadaşıyla dayanışma içinde
Navas, Brezilyalı yıldızın karıştığı son ırkçılık skandalının ardından Vini Jr'a yönelik küresel desteğe etkili sesini ekledi. Şu anda Pumas takımında oynadığı Meksika'dan konuşan, üç kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Navas, Madrid'in Benfica ile karşılaşmak için Lizbon'a yaptığı son seyahatin ardından yaşanan olayları ele aldı. Los Blancos, Vinicius'un muhteşem golü sayesinde maçı 1-0'lık skorla kıl payı kazandı. Ancak golün hemen ardından Brezilyalı oyuncu hakem Prestianni'ye koşarak onu ırkçılıkla suçladı. Hakem, UEFA'nın ırkçılıkla mücadele protokolünü devreye sokarak maçı durdurdu.
Santiago Bernabeu'da Vinicius'un erken gelişimine tanık olan efsanevi Kosta Rikalı kaleci, kanat oyuncusuna derin bir empati duyduğunu ifade etti ve UEFA'nın oyuncuya karşı kararlı bir adım atması yönündeki çağrılara katıldı.
AS'a verdiği demeçte, "Bu çok üzücü çünkü böyle bir şey dünyada hiç kimseye olmamalı" dedi. "Vini gibi tanıdığınız birine böyle bir şey olduğunda, onun için üzülür ve yaşadığı acıyı anlarsınız. Umarım, bir şeyler yapabilecek olan hepimiz, bu tür bir hor görme ve bu tür yorumların Vini'ye, hiç kimseye yapılmaması için çaba gösteririz."
Sistemik sonuçlara yönelik talep
Estadio da Luz'daki maçın atmosferi zehirli olmaya devam ediyor. Kylian Mbappe dahil olmak üzere Madrid'in üst düzey yetkililerinin Prestianni'nin tüm müsabakalardan men edilmesini talep ettikleri bildiriliyor. Navas da bu görüşe katılarak, kasıtlı ayrımcılığın geçici bir yargı hatası olarak görmezden gelinemeyeceğini savundu.
39 yaşındaki kaleci, yalnızca ağır yaptırımların gerçek bir caydırıcı etki yaratacağına inanıyor. Navas'a göre, bu tür patlamalar futbolun oyuncularını korumak için agresif bir şekilde ele alması gereken daha derin bir karakter kusurunu ortaya koyuyor.
Kosta Rikalı oyuncu, "Adil cezanın ne olacağını bilmiyorum, ama bir şey olmalı" dedi. "Kasıtlı olarak hata yapanlara ağır bir ceza verilmesi gerekiyor. Bu, ara sıra yapılan bir hata değil, içten gelen bir düşünce ve kişi kendini saldırıya uğradığını hissettiğinde bunu ortaya çıkarıyor. Bunun tekrar yaşanmaması için bir ceza alması gerekir."
Ham bir 'elmas'tan küresel bir simgeye
Navas, 2019'da Paris Saint-Germain'e transfer olmadan önce İspanya'nın başkentinde beş yıl boyunca birçok kupa kazandı ve üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile bir La Liga şampiyonluğu elde etti. Bir yıl önce, Vinicius Flamengo'dan büyük bir transferle Bernabeu'ya geldi ve 39 yaşındaki oyuncu, onun yeteneğinin hemen göze çarptığını söyledi.
"Hepimiz onda hemen farklı bir şey fark ettik" dedi. "Geliştirmesi gereken yönleri vardı, ama iyi bir tavrı ve çalışma arzusu olan bir elmas gibiydi. Şu anda bu seviyede olması beni şaşırtmıyor, çünkü onun gelişimini gördüm ve [Zinedine] Zidane'ın antrenmanlardan sonra ona ayırdığı saatlere tanık oldum."
Kaleci, İspanya'da birlikte geçirdikleri süre boyunca Fransız teknik direktör Zidane'ın sağladığı özel mentorluğun önemini vurguladı. "Teknik, hız, bitirme ve potansiyelini geliştirmesine yardımcı olan diğer yönler için ona egzersizler yaptırdı. Bu ekstra çalışma çok önemliydi. Zidane, dünyanın şu anda gördüğü potansiyeli gördü."
Bernabeu'ya geri dönüş mü?
Navas şu anda Pumas ile Liga MX'te forma giymeye odaklanmış olsa da, kalbi hala İspanya'nın başkentinde. Tecrübeli oyuncu, futbolu bıraktıktan sonra Madrid'e taşınmayı planladığını doğruladı ve kulübün yönetim kadrosunda kariyerine devam etme olasılığını ima etti.
Efsanevi 'Tico', "Kendimi çok iyi hissettiğim için bir süre daha oynamaya devam edeceğim, ancak ailem ve ben Madrid'i çok sevdiğimiz için buraya dönmeyi planlıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. "Beyaz formayla geçirdiğim geçmişimi göz önünde bulundurarak, umarım gelecekte Madrid ile bir şekilde bağlantılı olabilirim. Bu çok güzel olurdu."
