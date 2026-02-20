"Bu kimseye olmamalı!" - Real Madrid efsanesi Vinicius Jr'ın "acısını" anlıyor ve Benfica'nın genç oyuncusu tarafından ırkçı tacizde bulunduğu iddia edilen Gianlucia Prestianni'ye "ağır ceza" verilmesini talep ediyor

Navas, Brezilyalı yıldızın karıştığı son ırkçılık skandalının ardından Vini Jr'a yönelik küresel desteğe etkili sesini ekledi. Şu anda Pumas takımında oynadığı Meksika'dan konuşan, üç kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Navas, Madrid'in Benfica ile karşılaşmak için Lizbon'a yaptığı son seyahatin ardından yaşanan olayları ele aldı. Los Blancos, Vinicius'un muhteşem golü sayesinde maçı 1-0'lık skorla kıl payı kazandı. Ancak golün hemen ardından Brezilyalı oyuncu hakem Prestianni'ye koşarak onu ırkçılıkla suçladı. Hakem, UEFA'nın ırkçılıkla mücadele protokolünü devreye sokarak maçı durdurdu.

Santiago Bernabeu'da Vinicius'un erken gelişimine tanık olan efsanevi Kosta Rikalı kaleci, kanat oyuncusuna derin bir empati duyduğunu ifade etti ve UEFA'nın oyuncuya karşı kararlı bir adım atması yönündeki çağrılara katıldı.

AS'a verdiği demeçte, "Bu çok üzücü çünkü böyle bir şey dünyada hiç kimseye olmamalı" dedi. "Vini gibi tanıdığınız birine böyle bir şey olduğunda, onun için üzülür ve yaşadığı acıyı anlarsınız. Umarım, bir şeyler yapabilecek olan hepimiz, bu tür bir hor görme ve bu tür yorumların Vini'ye, hiç kimseye yapılmaması için çaba gösteririz."