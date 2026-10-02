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"Bu ezici bir duyguydu!" - John Stones, Inter'e yaptığı "gerçeküstü" transfer hakkında konuştu ve San Siro'daki nihai hedefini açıkladı
Milan'daki meydan okumayı kucaklamak
Premier League'den Serie A'ya geçiş, Stones'un kariyerinde önemli bir dönemi temsil ediyor ve savunmacı bu transferin ağırlığını anlatmaktan kaçınmadı. İngiltere'de yıllarca süren ezici üstünlüğün ardından, bu dönemde Manchester City ile kazandığı kupalar arasında altı Premier League şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi de yer alırken, İtalya'ya transferi stoper için sadece profesyonel bir değişim değil, aynı zamanda son derece kişisel bir adımdı.
Stones, Milan'a gelişini değerlendirirken DAZN'e verdiği ve TuttoMercatoWeb aracılığıyla yayımlanan röportajda, "Çok fazla duygu hissettim, mutluluk ve gururla dolu ezici bir histi" dedi. "Bu fırsat için gerçekten minnettarım, burada olduğum için heyecanlıyım. Kendimi nazik, mutlu ve rekabetçi biri olarak tanımlarım. Çocukken hiç yerimde durmazdım, sürekli hareket halindeydim, gerçekten çok aktiftim."
- AFP
Yeni bir soyunma odasına uyum sağlamak
Yeni bir takıma uyum sağlamak her zaman zaman alır ve tecrübeli bir isim olmasına rağmen Stones, yeni ortamına temkinli bir yaklaşımla adapte oluyor. Geçen sezon hem Serie A şampiyonluğunu hem de Coppa Italia'yı kazanarak İtalyan futboluna tamamen damga vuran bir takıma katılan savunmacı, Pep Guardiola döneminde sergilediği liderliği ve soyunma odasındaki etkili sesiyle tanınıyordu. Şu anda ise önceliğini ilişkiler kurmaya ve Inter kadrosunun kendine özgü dinamiklerini anlamaya vermiş durumda.
"Soyunma odasında çok konuşurum ama şu anda gözlem yapıyor ve grupta yerimi bulmaya çalışıyorum. Teknik olarak en iyi yaptığım şey pas vermek, diğer her konuda ise gelişmem gerekiyor" diyen Stones, dünyanın en köklü kulüplerinden birinin beklentileriyle başa çıkma konusunda, kariyerinde en büyük sahnelerde oynamış olmasının kendisini iyi hazırladığını düşünüyor. Inter büyüklüğündeki bir kulüpte oynamanın getirdiği taleplerle ilgili ise rahattı: "Oynadığınızda baskı her zaman vardır, bu olumlu bir şey. Eğer onu iyi yönetirseniz elinizden gelenin en iyisini yapmanızı sağlar ve sonunda buna alışırsınız. Mesele, maçta kendinizi iyi hissetmeniz için geçmişte ve hafta boyunca neler yaptığınızı bilmektir."
Erken sakatlık aksiliklerinin üstesinden gelmek
Stones'un Milan'daki yaşama başlangıcı, fiziksel durumu konusundaki endişeler nedeniyle bir ölçüde sekteye uğradı. Bu da onun ilk 11'de istikrarlı bir şekilde yer edinmesini engelledi ve bu sezon şimdiye kadar Serie A'da yalnızca üç, Şampiyonlar Ligi'nde ise bir maça çıkmasıyla sınırlı kalmasına yol açtı. Şu anda Udinese'ye karşı oynanan maçta yaşadığı kas sakatlığının ardından tedavi görüyor. Inter'in Roma ile yakın zamanda 2-2 berabere kaldığı maçta savunmada zorlanmasıyla bu eksiklik hissedildi.
"Her zaman yüzde 100'ümü veririm, rekabetçiyim, kazanmayı seviyorum ve sahada her şeyimi ortaya koyarım" diyen Stones, İtalya'nın başkentine taşıdığı zihniyeti vurguladı. "Bir insan ve bir oyuncu olarak çok büyüdüğümü düşünüyorum. City'de çok fazla başarı yaşadım ve çok fazla dostluk ile anı biriktirdim. Inter formasıyla bir hazırlık maçında gol attığımda bu bana neredeyse gerçek dışı geldi. Gerçekten çok mutluydum, özel bir gündü."
- Getty Images Sport
Kupalarla inşa edilen bir miras
Inter, Serie A puan durumunda 13 puanla şu anda ikinci sırada yer alıyor ve lider Roma'nın yalnızca averajla gerisinde bulunuyor. Cristian Chivu'nun ekibi, Şampiyonlar Ligi macerasına Real Madrid'e karşı alınan yenilgiyle başladı ve devam eden milli aranın sona ermesinin ardından 10 Ekim'de Parma'yı ağırlamaya hazırlanıyor.
Sonuç olarak Stones, çabalarının somut karşılığına odaklanmış durumda. “Taraftarların beni, takım, kulüp ve forma için her şeyini vermiş biri olarak hatırlamasını isterim. Ve kazanmış biri olarak.”
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