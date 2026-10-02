Premier League'den Serie A'ya geçiş, Stones'un kariyerinde önemli bir dönemi temsil ediyor ve savunmacı bu transferin ağırlığını anlatmaktan kaçınmadı. İngiltere'de yıllarca süren ezici üstünlüğün ardından, bu dönemde Manchester City ile kazandığı kupalar arasında altı Premier League şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi de yer alırken, İtalya'ya transferi stoper için sadece profesyonel bir değişim değil, aynı zamanda son derece kişisel bir adımdı.

Stones, Milan'a gelişini değerlendirirken DAZN'e verdiği ve TuttoMercatoWeb aracılığıyla yayımlanan röportajda, "Çok fazla duygu hissettim, mutluluk ve gururla dolu ezici bir histi" dedi. "Bu fırsat için gerçekten minnettarım, burada olduğum için heyecanlıyım. Kendimi nazik, mutlu ve rekabetçi biri olarak tanımlarım. Çocukken hiç yerimde durmazdım, sürekli hareket halindeydim, gerçekten çok aktiftim."