"Bu durumda Dünya Kupası'na katılamaz" - Viral videoda Santos yıldızının koşmakta ve topu oyunda tutmakta zorlandığı görülen Neymar'ın "bittiğini" iddia eden taraftarlar
Brezilyalı ikon Neymar'ı sakatlıklar yakalamaya başladı.
2025 yılının başlarında, bu kurtuluş sürecini tamamlamak için köklerine geri döndü. 2023 sonbaharında Selecao için oynarken diz bağlarında hasar meydana geldi. Neymar, bu sakatlıktan kurtulmakiçin 12 ay boyunca sahalardan uzak kaldı.
Santos'ta ikinci kez forma giydiği dönemde parlak performanslar sergiledi ve değişken 10 numara, hala maçları kazandıran oyuncu olmaya devam etti. Rakip oyuncuları çeşitli numaralarla alt etmedeki yeteneği hiç şüpheye yer bırakmadı.
Ancak fiziksel sorunlar onu olumsuz etkiledi. Aralık 2025'te bir başka ameliyat geçirdi ve daha fazla rehabilitasyon programı uygulamak zorunda kaldı. Neymar 34 yaşında sahalara geri döndü, ancak bazıları tarafından 2017'de rekor kıran 222 milyon avro (194 milyon sterlin/262 milyon dolar) transfer ücretiyle PSG'ye katılan oyuncunun gölgesi olarak görülüyor.
Neymar'ın yorgun performansına taraftarların tepkisi
Neymar bir zamanlar Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi oyuncularla birlikte kendi neslinin en iyi oyuncuları arasında yer alıyordu, ancak alçakgönüllü bir düşüş yaşadı. Artık onu izlemeyi bu kadar keyifli kılan enerjiyi sergileyemiyor.
Santos'un Novorizontino'ya karşı oynadığı ve 2026'da büyük bir kupa kazanma şansının ortadan kalktığı son maçında, fiziksel zorlukları daha da belirginleşti. Bir aşamada Neymar, acı verici bir şekilde yavaş bir şekilde serbest topu kovaladı ve topu oyunda tutamadı ve taç atışı verildi.
Bu yorgun performansa tepki gösteren @movingnigerian, "Neymar'ın işi bitti. Kabul etmesi zor olduğunu biliyorum ama sakatlıklar hareket kabiliyetini olumsuz etkiledi" dedi. Benzer bir tema üzerinde @detunjirasheed, "O bitti. Kardeşim emekli olmalı, bu durumda Dünya Kupası'na katılamaz" diye ekledi.
Neymar'a bir uyarıda bulunan @VloneVDoubleG ise şöyle dedi: "Ayrıca çim sahada oynuyor, bu da özellikle son zamanlardaki sakatlık geçmişi ve genel olarak yaşlanması göz önüne alındığında eklemlerine çok zarar verecektir." Neymar'ın hız eksikliğine ateş püsküren @gady_sam ise şöyle dedi: "Gyokeres Neymar'dan daha hızlı dostum."
Neymar emekliliğini açıkladı
Neymar, takvim yılının sonunda futbolu bırakmayı düşünmek zorunda kalabileceğini kabul etti. Kısa süre önce Caze TV'ye verdiği röportajda şunları söyledi: "Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum. Aralık ayı geldiğinde emekli olmak isteyebilirim. Her yılı ayrı ayrı yaşıyorum. Bu yıl, sadece Santos için değil, Brezilya milli takımı ve benim için de çok önemli."
2002 Dünya Kupası şampiyonu olan vatandaşı Kleberson, Neymar'ın sporun en büyük sahnesinde son bir dansın tadını çıkarmasını umuyor. GOAL'e şunları söyledi: "Neymar'ı Dünya Kupası'nda görmek istiyorum. Fiziksel olarak şu anda diğerlerinden çok geride, çünkü sakatlıklar yaşadı ve geçen yıl sahada fazla süre almadı.
"Bu çocuğun sahip olduğu yetenek, iyi bir his yakalamaya ve iyi bir kondisyona ulaşmaya başlar başlamaz, muhtemelen çok yardımcı olabilir. Dünya Kupası'na %100 kondisyonda girmeyecek ama Dünya Kupası başladığında, özellikle şu anki durumda, iyi performans gösterebilir çünkü Brezilya'nın sahip olduğu en yetenekli oyuncu o. Diğerleri de iyi seviyede ama kimse bu çocuğun yapabildiklerini yapamaz.
“Fiziksel olarak iyi bir seviyeye gelmesi, dakika oynaması ve sahada kalması gerekiyor. Tüm Brezilyalı oyuncuları düşündüğümde, kimse onun gibi değil. Tamam, Vini Junior, Raphinha veya Estevao'dan bahsedebiliriz, ama Neymar'ın topla yapabildikleri, onu markalamayı korkutucu hale getiriyor. Neymar, Ronaldinho'ya en yakın gördüğüm oyuncu.”
Neymar, Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alacak mı?
Carlo Ancelotti, Neymar'ı sadece şöhreti nedeniyle kadroya almayacağı konusunda uyarıda bulundu. Oysa Neymar, Brezilya'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu olarak 79 gol kaydetmiştir. Maç kondisyonunu tam olarak kazanmak ve Dünya Kupası planlarında yerini garantilemek için hala zaman var.
