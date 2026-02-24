"Bu durumda Dünya Kupası'na katılamaz" - Viral videoda Santos yıldızının koşmakta ve topu oyunda tutmakta zorlandığı görülen Neymar'ın "bittiğini" iddia eden taraftarlar

Neymar bir zamanlar Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi oyuncularla birlikte kendi neslinin en iyi oyuncuları arasında yer alıyordu, ancak alçakgönüllü bir düşüş yaşadı. Artık onu izlemeyi bu kadar keyifli kılan enerjiyi sergileyemiyor.

Santos'un Novorizontino'ya karşı oynadığı ve 2026'da büyük bir kupa kazanma şansının ortadan kalktığı son maçında, fiziksel zorlukları daha da belirginleşti. Bir aşamada Neymar, acı verici bir şekilde yavaş bir şekilde serbest topu kovaladı ve topu oyunda tutamadı ve taç atışı verildi.

Bu yorgun performansa tepki gösteren @movingnigerian, "Neymar'ın işi bitti. Kabul etmesi zor olduğunu biliyorum ama sakatlıklar hareket kabiliyetini olumsuz etkiledi" dedi. Benzer bir tema üzerinde @detunjirasheed, "O bitti. Kardeşim emekli olmalı, bu durumda Dünya Kupası'na katılamaz" diye ekledi.

Neymar'a bir uyarıda bulunan @VloneVDoubleG ise şöyle dedi: "Ayrıca çim sahada oynuyor, bu da özellikle son zamanlardaki sakatlık geçmişi ve genel olarak yaşlanması göz önüne alındığında eklemlerine çok zarar verecektir." Neymar'ın hız eksikliğine ateş püsküren @gady_sam ise şöyle dedi: "Gyokeres Neymar'dan daha hızlı dostum."