"Bu benim oyuncularımı etkiliyor!" - Liam Rosenior, Chelsea'nin evinde berabere kaldığı maçta Leeds'in eliyle oynadığı top nedeniyle öfkelendi.

Sonuç, maçın büyük bir bölümünde ezici üstünlük kuran ev sahibi takım için özellikle üzücüydü. 66. dakikaya kadar Chelsea maçı tamamen kontrol altında tutmuş, Leeds'i çok az sayıda pozisyona mahkum ederken sezonun en akıcı futbolunu oynamıştı. Joao Pedro'nun zarif vuruşuyla skor açılmıştı ve Cole Palmer penaltı noktasından golü attığında maç bitmiş gibi görünüyordu.

Ancak Moises Caicedo'nun beceriksiz müdahalesi Leeds'e penaltı kazandırdı ve Lukas Nmecha bu penaltıyı gole çevirerek konuk takıma umut verdi. Bu hata, ani ve açıklanamayan bir çöküşe yol açtı. Birkaç dakika sonra gelen beraberlik golü, Chelsea'nin maçın geri kalan 85 dakikasında Leeds'in kalesini neredeyse hiç tehdit etmemesine rağmen iki puanı kaçırdığı anlamına geliyordu.

Rosenior, "Bizim için saçma olan şey, maçın diğer 90 dakikasında açık ara daha iyi olan takım bizken, onların beş dakika içinde iki gol atmayı başarmış olmaları" diye hayıflanarak konuştu.

"Moises Caicedo muhteşem bir oyuncu, benim için en iyisi. Kötü bir karar verdik. Aslında, oyunun oraya nasıl geldiği de öyle. O anda nasıl baskı yapacağımız konusunda birkaç kötü karar verdik ve Leeds'in maçta bir şut veya bir an bile hatırlamadığım bir anda penaltı verdik."