"Bu benim oyuncularımı etkiliyor!" - Liam Rosenior, Chelsea'nin evinde berabere kaldığı maçta Leeds'in eliyle oynadığı top nedeniyle öfkelendi.
Tartışmalı beraberlik golü Stamford Bridge'de öfkeye yol açtı
Chelsea, Joao Pedro ve Cole Palmer'ın golleriyle Stamford Bridge'de 2-0 öne geçtikten sonra, Premier Lig'de beşinci galibiyetine doğru emin adımlarla ilerliyor gibi görünüyordu. Ev sahibi takım bir saatten fazla bir süre boyunca kendinden emin ve hassas bir oyun sergiledi, ancak ikinci yarıda çılgın bir beş dakikalık süre içinde atmosfer zehirli bir hal aldı ve Leeds United'ın yedek oyuncusu Noah Okafor'un şiddetle tartışılan beraberlik golüyle sonuçlandı.
The Blues, beraberlik golünün hazırlık aşamasında öfkelendi. Oyuncular ve teknik ekip, Leeds oyuncusu Jayden Bogle'ın golün hemen öncesinde topa elle müdahale ettiğini iddia etti. Bu olay Chelsea'nin savunma hattında gözle görülür bir kafa karışıklığına neden oldu ve birkaç savunma oyuncusu hiç gelmeyen düdüğü bekleyerek durakladı. Bu anlık hatayı konuk takım acımasızca değerlendirdi ve Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi umutlarını zedelemenin yanı sıra teknik direktörünü kenarda öfkelendiren bir puanı kaptı.
"Bu olay oyuncularımı etkiliyor" - Rosenior olay hakkında
Maç sonrası basın toplantısında gazetecilere konuşan Rosenior, hakem ekibine olan hayal kırıklığını gizlemedi. El ile oynama cezasının verilmemesinin psikolojik bir dalga etkisi yarattığını ve bunun doğrudan golle sonuçlandığını savundu. Ancak Chelsea teknik direktörü, kendi takımına da aynı derecede eleştirel yaklaştı ve oyuncularının algıladıkları adaletsizliğe verdikleri tepkinin profesyonelce olmadığını ve sonuçta pahalıya mal olduğunu belirtti.
"Oyuncu elle oynadı. Bu, o anda oyuncularımı etkiledi. Elle oynandığını düşündüler, konsantrasyonlarını kaybettiler, topu uzaklaştırmadık ve gol yedik," diye açıkladı Rosenior, olayların gidişatından açıkça rahatsız olduğunu belli ederek.
"Sonra 25 dakika boyunca dalga dalga saldırılar geldi. Bu tür anlara dikkat etmeli ve profesyonel davranmalıyız."
'Saçma' büyüyle boşa harcanan hakimiyet
Sonuç, maçın büyük bir bölümünde ezici üstünlük kuran ev sahibi takım için özellikle üzücüydü. 66. dakikaya kadar Chelsea maçı tamamen kontrol altında tutmuş, Leeds'i çok az sayıda pozisyona mahkum ederken sezonun en akıcı futbolunu oynamıştı. Joao Pedro'nun zarif vuruşuyla skor açılmıştı ve Cole Palmer penaltı noktasından golü attığında maç bitmiş gibi görünüyordu.
Ancak Moises Caicedo'nun beceriksiz müdahalesi Leeds'e penaltı kazandırdı ve Lukas Nmecha bu penaltıyı gole çevirerek konuk takıma umut verdi. Bu hata, ani ve açıklanamayan bir çöküşe yol açtı. Birkaç dakika sonra gelen beraberlik golü, Chelsea'nin maçın geri kalan 85 dakikasında Leeds'in kalesini neredeyse hiç tehdit etmemesine rağmen iki puanı kaçırdığı anlamına geliyordu.
Rosenior, "Bizim için saçma olan şey, maçın diğer 90 dakikasında açık ara daha iyi olan takım bizken, onların beş dakika içinde iki gol atmayı başarmış olmaları" diye hayıflanarak konuştu.
"Moises Caicedo muhteşem bir oyuncu, benim için en iyisi. Kötü bir karar verdik. Aslında, oyunun oraya nasıl geldiği de öyle. O anda nasıl baskı yapacağımız konusunda birkaç kötü karar verdik ve Leeds'in maçta bir şut veya bir an bile hatırlamadığım bir anda penaltı verdik."
En iyi dört fırsat heba edildi
Bu talihsizliği daha da kötüleştiren şey, Chelsea'nin uzatma dakikalarında maçı kazanmak için altın bir fırsatı kaçırmasıydı. Takımın genellikle en güvenilir golcüsü olan Palmer, Caicedo'nun mükemmel pasının ardından iki metreden topu barın üstüne attı. Bu kaçırılan gol, taraftarları hayalkırıklığına uğrattı ve hayal kırıklığı dolu bir gecenin özetini oluşturdu.
Rosenior, "Bu, kabul etmesi zor bir durum" dedi. "Topa sahip olduğumuz anlarda sergilediğimiz futbol, presimiz ve enerjimiz tam da görmek istediğim şeydi. Bu yüzden maçı kazanamamış olmamız daha da kabul edilmesi zor bir durum."
Bu beraberlik önemli bir fırsatın kaçırılması anlamına geliyor. United'ın West Ham ile 1-1 berabere kalarak puan kaybetmesiyle, Chelsea galip gelseydi Red Devils'ı geçerek dördüncü sıraya yükselebilirdi. Bunun yerine, beş dakikalık çılgınlık nedeniyle büyük bir fırsatı kaçırdıklarını bilerek, rakiplerinin bir puan gerisinde beşinci sırada kalmaya devam ediyorlar.
