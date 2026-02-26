Getty Images Sport
"Bu ahlaka aykırı!" - Bayern Münih efsanesi, menajerlerin oyuncular üzerinde uyguladıkları "aşırı etkiyi" durdurmak için reformlar talep ediyor
Rummenigge, menajerlerin gücünü eleştiriyor
Allianz Arena'da hala büyük bir etkiye sahip olan 70 yaşındaki Rummenigge, FIFA ile yaptığı röportajda endişelerini dile getirdi. Rummenigge, mevcut gidişatın sürdürülemez olduğunu ve futbolun temellerini tehdit ettiğini düşünüyor.
"Reformlara ihtiyacımız var çünkü şu anda gördüğümüz gelişmeler, finansal nitelikteki gelişmeler de dahil olmak üzere, bu şekilde devam edemez" diye açıkladı. "Artık oyuncular üzerinde aşırı bir etkiye sahip olan menajerlere giderek daha fazla bağımlı hale geliyoruz. Transfer harcamalarında menajerlere yapılan ödemeler, bence ahlaka aykırı."
Elit yetenekler için rekabet
Rummenigge'nin eleştirisi, Bayern'in onursal başkanı Uli Hoeness'in menajerlere savaş açmasının ardından geldi. Rummenigge, transfer piyasasının heyecanıyla takımların mali sorumluluk duygusunu yitirdiği çaresiz bir ortamı anlattı. Bayern efsanesine göre, kulüpler, uzun vadeli mali sonuçları veya ilgili anlaşmaların etik boyutları ne olursa olsun, dünyanın en çok aranan yıldızlarını kaçırmamak için kendilerini yok eden bir döngüye hapsolmuş durumda.
Eski Batı Almanya milli futbolcusu, transferlerin mevcut durumunu canlı bir metaforla anlattı. Rummenigge, "Kulüpler, sonuçta kendilerinden talep edilen veya kaliteli ve başarılı futbol oynayabileceklerine inandıkları oyuncuları alabilmek için her şeyi yapmaya hazırlar" diye açıkladı. Bu çılgın rekabeti "sıçan yarışı" olarak nitelendiren Rummenigge, ancak sorumluluğun müdahale etmek için yönetim organlarına ait olduğunu vurguladı: "Ancak çözümler bulmalıyız."
Maaşların patlamasına ilişkin endişeler
Rummenigge'nin öfkesini çeken sadece aracılar değil; oyunculara ödenen astronomik maaşlar da onun merceği altında. Küresel ekonomi çeşitli baskılarla karşı karşıya iken, Bayern'in ikonik ismi, futbolun ortalama bir taraftarın gerçekliğiyle hiçbir ilgisi olmayan maaşları normalleştirerek çekirdek taraftar kitlesini kendinden uzaklaştırma riski taşıdığına inanıyor. Her transfer dönemi ile birlikte sahadaki yıldızlar ile tribünlerdeki taraftarlar arasındaki uçurumun giderek genişlediğinden endişe duyuyor.
70 yaşındaki Rummenigge, bu sporun rakamların halka açıklanamayacağı bir sınıra ulaştığı konusunda uyarıda bulundu. Rummenigge, hızla artan maaşlar eğilimini değerlendirirken, "Artık hiç kimsenin anlayamayacağı kadar yüksek seviyelere ulaşıyoruz" dedi. "Bir noktadan sonra, bunu insanlara açıklamak imkansız hale geliyor. Futbolda, bu konuda aşırıya kaçmamak için biraz dikkatli olmalıyız."
Bayern Münih için bundan sonra ne olacak?
Dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler, önümüzdeki Cumartesi günü, Bavyera devi Bayern ile ev sahibi Borussia Dortmund arasında oynanacak ateşli bir zirve mücadelesine ve belirleyici bir Der Klassiker maçına odaklanacak. Şampiyonluk yarışında lider konumda olan Bayern, 60 puanla ligin zirvesinde rahat bir şekilde yer alırken, Dortmund 52 puanla ikinci sırada onu yakından takip ediyor.
