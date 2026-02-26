"Bu ahlaka aykırı!" - Bayern Münih efsanesi, menajerlerin oyuncular üzerinde uyguladıkları "aşırı etkiyi" durdurmak için reformlar talep ediyor

Allianz Arena'da hala büyük bir etkiye sahip olan 70 yaşındaki Rummenigge, FIFA ile yaptığı röportajda endişelerini dile getirdi. Rummenigge, mevcut gidişatın sürdürülemez olduğunu ve futbolun temellerini tehdit ettiğini düşünüyor.

"Reformlara ihtiyacımız var çünkü şu anda gördüğümüz gelişmeler, finansal nitelikteki gelişmeler de dahil olmak üzere, bu şekilde devam edemez" diye açıkladı. "Artık oyuncular üzerinde aşırı bir etkiye sahip olan menajerlere giderek daha fazla bağımlı hale geliyoruz. Transfer harcamalarında menajerlere yapılan ödemeler, bence ahlaka aykırı."