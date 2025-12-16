(C)Getty Images
Bruno Fernandes: "Manchester United beni Suudi Arabistan'a satmaya çalıştı"
Fernandes’in sözleşmesi: Manchester United ile ne kadar süresi kaldı?
Portekizli futbolcu Bruno Fernandes’in Manchester United ile olan sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor. Mevcut anlaşmada ayrıca 12 aylık uzatma opsiyonu da bulunuyor. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiltere kariyeri boyunca Kırmızı Şeytanlar’ın en belirleyici isimlerinden biri olmayı başardı. Ocak 2020’de Sporting’den transfer edilen Fernandes, United formasıyla 300’ün üzerinde maça çıktı ve 2025-26 sezonu itibarıyla 100 gol barajını aşarak önemli bir kilometre taşına ulaştı. Takım kaptanlığını üstlenen deneyimli oyuncu, sahada çevresindekileri motive etmeye ve sürüklemeye çalışıyor. Buna rağmen, Fernandes’in geleceğiyle ilgili ayrılık ihtimali son aylarda sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.
Fernandes, Manchester United’ın kendisini satmaya ne kadar istekli olduğunu anlattı
Bruno Fernandes, Canal 11’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Birçok kişinin yaptığı gibi ayrılabilirdim; ‘Gitmek istiyorum, antrenmana çıkmak istemiyorum, 20 ya da 30 milyon euro'ya gideyim ki diğer tarafta daha fazla kazansınlar’ diyebilirdim. Ama bunu hiç yapmadım. Kendimi böyle bir pozisyonda hiç görmedim, çünkü kulübe duyduğum empati ve sevginin karşılıklı olduğunu hissediyordum."
"Ama öyle bir noktaya geliyorsunuz ki, onlar için para her şeyden daha önemli oluyor. Kulübün beni göndermek istediğini düşünüyorum, bu benim kafamda net. Bunu yöneticilere de söyledim ama bence bu kararı alacak cesareti gösteremediler. Kalma kararı aldım; bunda ailevi nedenler de etkiliydi ama en önemlisi kulübü gerçekten seviyorum.
"Teknik direktörle yaptığım konuşma da kalmamda etkili oldu. Ancak kulüp cephesinden bana yansıyan duygu biraz şuydu: ‘Gidersen, bizim için çok da sorun olmaz.’ Bu beni çok incitiyor. Hatta incitmekten de öte, üzüyor. Çünkü benimle ilgili eleştirilecek hiçbir şey yok. Her zaman hazırım, iyi ya da kötü fark etmez, her zaman oynarım. Elimden gelenin en iyisini veririm. Sonra etrafına bakıyorsun; kulübü bu kadar sahiplenmeyen, bu kadar savunmayan oyuncular var… İşte bu insanı gerçekten üzüyor.”
Para meselesi: Manchester United neden Fernandes’i göndermek istedi?
Fernandes, Suudi Pro Ligi’nden aldığı temaslar hakkında da konuştu. Bu ligde uzun süredir kendisine ilgi olduğunu belirten Portekizli futbolcu şunları söyledi: “Benimle konuşan kişi Al Hilal’in başkanıydı, beni doğrudan aradı. Ruben Neves de bana mesaj atıp benimle konuşmak istediğini söyledi. Al Hilal ile Kulüpler Dünya Kupası’nda oynamamı istiyorlardı. Bu ilgi Jorge Jesus döneminden beri vardı, kendisi 2023’te de beni aramıştı.”
Suudi Arabistan’da oldukça yüksek maaşlı bir sözleşme teklif edilecekti ancak Fernandes hiçbir zaman para odaklı biri olmadığını vurguladı. Manchester United’daki geleceğinin ciddi şekilde sorgulandığı zorlu yaz dönemine dair şunları ekledi: “Şikâyet edemem, çok iyi kazanıyorum ama elbette aradaki fark inanılmaz derecede büyük. Bu hiçbir zaman beni yönlendiren şey olmadı. Bir gün Suudi Arabistan’da oynamam gerekirse, orada oynarım. Yaşam tarzım değişir, çocuklarım güneşli bir hayat sürer; Manchester’daki altı yılın soğuğu ve yağmurundan sonra, gelişmekte olan bir ligde, tanınmış oyuncularla oynarım. Birçok kişinin yaptığı gibi ‘gitmek istiyorum, antrenman yapmak istemiyorum, beni 20-30 milyon karşılığında bırakın da diğer tarafta bana daha fazla para versinler’ diyebilirdim. Ama bunu hiç yapmadım. Kendimi böyle bir konumda hiç hissetmedim, çünkü kulüple aramdaki empati ve sevginin karşılıklı olduğunu düşünüyordum."
"Ama öyle bir noktaya geliyorsun ki, onlar için para her şeyden daha önemli oluyor. Kulübün beni göndermek istediğini düşünüyorum, bu benim aklımda. Bunu yöneticilere de söyledim ama sanırım bu kararı alma cesaretini gösteremediler, çünkü teknik direktör beni istiyordu. Eğer ben gitmek istediğimi söyleseydim, gitmeme izin verirlerdi.”
