Bruno Fernandes, Man Utd'nin onu kaybetmeyi göze alabileceğini acımasızca söyledi. Red Devils efsanesi, kulübün daha genç bir yedek oyuncu transfer etmek için onu satabileceğini öne sürdü

Fernandes, United'ın hala onun hizmetleri için önemli bir ücret talep edebilecek durumda olduğunu açıklarken, 2025 yılında büyük harcamalar yapan Suudi Pro Ligi kulüplerinin ilgisini çekmesiyletakımdan ayrılmaya yönlendirildiğini açıkladı.

Canal 11'e verdiği demeçte şunları söyledi: "Kulüp tarafında, 'eğer gidersen, bizim için o kadar da kötü olmaz' gibi bir hisse kapıldım. Bu beni biraz incitti. İncitmekten daha çok, beni üzdü çünkü ben eleştirilecek hiçbir şeyi olmayan bir oyuncuyum. Her zaman hazırım, iyi ya da kötü, her zaman oynarım. Elimden gelenin en iyisini yaparım. Sonra etrafında, kulübü o kadar değer vermeyen ve kulübü o kadar savunmayan oyuncular görüyorsun... bu seni üzüyor.

"Birçok insanın yaptığı gibi ayrılabilirdim ve şöyle diyebilirdim: 'Ayrılmak istiyorum, antrenman yapmak istemiyorum, sadece 20 veya 30 milyon için ayrılmak istiyorum, böylece diğer tarafta bana daha fazla para ödesinler.' Ama bunu hiç yapmadım. Bunu yapacak durumda olduğumu hiç hissetmedim, çünkü kulübe karşı duyduğum empati ve sevginin aynı olduğunu hissediyordum. Ama bir noktaya gelince, onlar için para her şeyden daha önemli hale geliyor. Kulüp gitmemi istedi, bunu kafamda biliyorum. Bunu yöneticilere söyledim, ama bence bu kararı alacak cesaretleri yoktu, çünkü menajer beni istiyordu. Gitmek istediğimi söyleseydim, beni bırakırlardı.”