Bruno Fernandes, Man Utd'nin onu kaybetmeyi göze alabileceğini acımasızca söyledi. Red Devils efsanesi, kulübün daha genç bir yedek oyuncu transfer etmek için onu satabileceğini öne sürdü
Kaptan Fernandes: Old Trafford'da altı verimli yıl
Fernandes, Ocak 2020'de Sporting'den 47 milyon sterlin (63 milyon dolar) karşılığında United'a katıldı. İngiliz futboluna hızla uyum sağladı ve çok geçmeden "Rüyalar Tiyatrosu" olarak adlandırılan kulübün kaptanlık adayı oldu. Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan ikonik vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun 2021'de Manchester'a talihsiz dönüşünün ardından kaptanlık kol bandını devraldı.
Şık oyun kurucu, 317 maçta tarih kitaplarını yeniden yazdı, ancak şu anda 31 yaşında ve sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor - ancak bu sözleşme 12 aylık uzatma opsiyonu da içeriyor.
Fernandes, Man Utd'nin 2025 yılında satışa açık olduğunu iddia ediyor
Fernandes, United'ın hala onun hizmetleri için önemli bir ücret talep edebilecek durumda olduğunu açıklarken, 2025 yılında büyük harcamalar yapan Suudi Pro Ligi kulüplerinin ilgisini çekmesiyletakımdan ayrılmaya yönlendirildiğini açıkladı.
Canal 11'e verdiği demeçte şunları söyledi: "Kulüp tarafında, 'eğer gidersen, bizim için o kadar da kötü olmaz' gibi bir hisse kapıldım. Bu beni biraz incitti. İncitmekten daha çok, beni üzdü çünkü ben eleştirilecek hiçbir şeyi olmayan bir oyuncuyum. Her zaman hazırım, iyi ya da kötü, her zaman oynarım. Elimden gelenin en iyisini yaparım. Sonra etrafında, kulübü o kadar değer vermeyen ve kulübü o kadar savunmayan oyuncular görüyorsun... bu seni üzüyor.
"Birçok insanın yaptığı gibi ayrılabilirdim ve şöyle diyebilirdim: 'Ayrılmak istiyorum, antrenman yapmak istemiyorum, sadece 20 veya 30 milyon için ayrılmak istiyorum, böylece diğer tarafta bana daha fazla para ödesinler.' Ama bunu hiç yapmadım. Bunu yapacak durumda olduğumu hiç hissetmedim, çünkü kulübe karşı duyduğum empati ve sevginin aynı olduğunu hissediyordum. Ama bir noktaya gelince, onlar için para her şeyden daha önemli hale geliyor. Kulüp gitmemi istedi, bunu kafamda biliyorum. Bunu yöneticilere söyledim, ama bence bu kararı alacak cesaretleri yoktu, çünkü menajer beni istiyordu. Gitmek istediğimi söyleseydim, beni bırakırlardı.”
Kalmalı mı, gitmeli mi: Man Utd Fernandes'i tutmalı mı, yoksa satmalı mı?
Fernandes, bu hikayenin sayfasını çevirerek, bu sezon 7 gol ve 13 asist kaydetti. United, Premier League'de ilk dörtte yer almayı ve 2026-27 Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefliyor.
Fernandes'in mutlu kalması ve mevcut ortamında kalması için Avrupa'nın elit turnuvalarının yardımcı olup olmayacağı sorulduğunda, birçok kişinin onun kaybedilemeyecek kadar önemli olduğu görüşünde olduğu eski Red Devils kanat oyuncusu Sharpe, BetBrain ile birlikte GOAL'e şunları söyledi: "Herhangi bir oyuncuyu kaybetmeyi göze alabilirsiniz. Orada harika oyuncular vardı ve kulüp devam ediyor, her şey tek bir oyuncuya bağlı değil."
Üç kez Premier League şampiyonu olan Sharpe, 2026'da satışın neden mantıklı olabileceğini şöyle açıkladı: "O, takım için büyük bir kayıp olur, ancak Bruno'yu satmak, kulübün transfer pazarına girip potansiyel bir 'yeni Bruno' satın almasına olanak tanır. Onun gibi özel bir oyuncu olduğu için, böyle oyuncuların çok olup olmadığını bilmiyorum. Bu zor bir soru.
"Eğer ilk dörtte yer alırlarsa, ki öyle olacak gibi görünüyor, bu onun kalması için motivasyon olabilir. Bence kulüp transfer pazarına çıkacak ve gerçekten güçlü, yetenekli oyuncular transfer edecek. O zaman onun kalmak isteyeceği ihtimali çok yüksek. Mesele, kulübün onu şu anki yaşında ve hala alabilecekleri parayla tutmak isteyip istemediği ya da bu parayı yeni birini almak için kullanmak isteyip istemediği. Taraftarların onun kalmasını çok isteyeceğini biliyorum. Şu anda inanılmaz iyi oynuyor. İlginç bir durum.”
Efsaneleri gölgede bırakan: Fernandes'in Manchester United'daki istatistikleri
Fernandes, bu sezon United formasıyla 200 gol katkısına ulaştı. Bu kilometre taşına Wayne Rooney'den sonra en hızlı ulaşan oyuncu olan Fernandes, Ronaldo, Ryan Giggs ve Paul Scholes gibi ikonik isimlerin başarılarını geride bıraktı.
Son maçında da Crystal Palace'ı 2-1 yendikleri maçta penaltıdan bir gol attı ve bir asist yaptı. Şimdiye kadar Red Devils formasıyla 18 farklı Premier League maçında gol attı ve takım arkadaşlarına asist yaptı. Böylece David Beckham'ı (17) geride bıraktı ve Giggs (22) ile Rooney'i (35) yakalamaya başladı.
