Bruno Fernandes'in Manchester United'dan istediği şaşırtıcı sözleşme ortaya çıktı
Kaptandan rekor maaş talebi
Manchester United, kaptanını mevcut sezonun ötesinde takımda tutmak istiyorsa maaş politikasını kökten sarsmak zorunda kalabilir. The Mirror’ın özel haberine göre Bruno Fernandes, kulüp yönetimine sadakatinin net bir bedeli olduğunu iletti ve haftalık yaklaşık 400 bin sterlinlik bir maaş paketi beklediğini bildirdi. Bu anlaşma hayata geçerse Fernandes, Old Trafford’un en çok kazanan oyuncusu olacak.
Kaptan, Ocak 2020’de takıma katıldığından bu yana yaptığı büyük katkının bu statüyü hak ettiğini düşünüyor. Bu talep, kulüp içindeki huzursuzluğun giderek arttığı bir dönemde geliyor.
Haberde, orta saha oyuncusunun kulübün işleyiş standartlarından ve teknik ekipte süregelen istikrarsızlıktan “hayal kırıklığına uğradığı” ifade ediliyor.
Geçtiğimiz yaz Suudi Pro Ligi’nden gelen yüksek teklifleri geri çeviren Fernandes, bir sonraki sözleşmesinin kariyerindeki son büyük kontrat olacağının da farkında. Bu nedenle kazancını en üst seviyeye çıkarmakta kararlı ve yönetimi, kendi değerini karşılamaya ya da takımın en yaratıcı ismini kaybetme riskini göze almaya zorluyor.
Teknik direktör konusunda netlik istiyor
Maddi şartlar önemli bir engel olsa da, Fernandes’in karar sürecinde kalıcı teknik direktörün kim olacağı da en az para kadar belirleyici. Manchester United şu anda, yaşanan yönetim değişikliklerinin ardından takımı geçici olarak devralan Michael Carrick yönetiminde.
The Mirror, Fernandes’in Carrick’in geçici görev süresinde yarattığı etkiden memnun kaldığını aktarsa da, kaptanın uzun vadeli liderlik konusunda somut güvenceler beklediğini vurguluyor. 31 yaşındaki oyuncunun, geleceğiyle ilgili karar vermeden önce sezon sonuna kadar beklemeye istekli olduğu belirtiliyor.
Habere göre Fernandes, kalıcı teknik direktörün kim olacağını ve kulübün nasıl bir yol haritası çizeceğini net biçimde görmek istiyor. Bu belirsizlik, mevcut bağlılığının ne kadar kırılgan olduğunu da ortaya koyuyor. Net bir proje, istikrar ve rekabet gücü sunulmadığı sürece, yalnızca yüksek bir maaş teklifinin imza için yeterli olmayabileceği ifade ediliyor. Öte yandan, ayrılık sinyali vermesi hâlinde başka kulüplerin Fernandes’e teklif yağdırmaya hazır olduğu da dile getiriliyor.
Casemiro’nun ayrılığı büyük sözleşmenin önünü açabilir
Mali açıdan bakıldığında, Fernandes’in dudak uçuklatan taleplerini karşılamanın yolu, takımın bir diğer yüksek maaşlı yıldızının ayrılığıyla açılabilir. Habere göre Casemiro, bu yaz Manchester United’dan ayrılmaya hazırlanıyor ve bu hamle maaş bütçesi üzerindeki ciddi bir yükü ortadan kaldırabilir. Brezilyalı orta saha oyuncusunun da haftalık yaklaşık 400 bin sterlin kazandığı belirtiliyor.
Casemiro’nun ayrılığı, bu kaynağın kaptan için planlanan yeni sözleşmeye aktarılmasını mümkün kılacak mali esnekliği sağlayabilir. Öte yandan, 30’lu yaşlarındaki bir oyuncuya böylesine yüksek ve uzun vadeli bir kontrat vermek, kulübün son dönemde benimsediği mali disiplin anlayışından sapmak anlamına geliyor. United yönetimi, tecrübeli bir isme devasa bir maaş bağlamanın riskini; takımın sembol oyuncusunu kaybetmenin yaratacağı büyük kayıpla dikkatle tartmak zorunda.
Fernandes’in mevcut sözleşmesi, 12 aylık opsiyonla birlikte 2027’ye kadar devam ediyor. Bu da kulübün şu an için acil bir satış baskısı altında olmadığını gösteriyor. Ancak oyuncunun memnuniyetsizliği, yönetimi zor bir karar almaya itebilir.
Kararın merkezinde kupa hedefi var
Para ve teknik yapılanmanın ötesinde, haberde Fernandes’in asıl motivasyonunun büyük kupalar kazanmak olduğu vurgulanıyor. Premier League ekibine katıldığından bu yana yalnızca iki yerel kupa kaldırabilen yıldız oyuncu, bu tabloyu hedeflerinin gerisinde görüyor. Oyun kurucu, United’ın yalnızca ilk dört mücadelesi veren değil, en üst düzey başarılar için yarışabilecek bir kulüp olduğuna ikna edilmek istiyor.
Haberde, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi bileti alınmasının, United’ın kaptanını takımda tutma şansını ciddi biçimde artıracağı belirtiliyor. Ancak Avrupa’ya katılım tek başına yeterli değil.
Kulübün, Avrupa’nın elitleriyle rekabet edebilecek bir kadro kurabileceğini de ortaya koyması gerekiyor. Zorlu dönemlerde takımı sırtlayan bir oyuncu için, en verimli yıllarının bir geçiş sürecinde heba olmayacağına dair güvence, talep ettiği maaş artışı kadar değerli görülüyor.
