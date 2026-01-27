Bruno Fernandes'in Manchester United'dan istediği şaşırtıcı sözleşme ortaya çıktı

Manchester United, kaptanını mevcut sezonun ötesinde takımda tutmak istiyorsa maaş politikasını kökten sarsmak zorunda kalabilir. The Mirror’ın özel haberine göre Bruno Fernandes, kulüp yönetimine sadakatinin net bir bedeli olduğunu iletti ve haftalık yaklaşık 400 bin sterlinlik bir maaş paketi beklediğini bildirdi. Bu anlaşma hayata geçerse Fernandes, Old Trafford’un en çok kazanan oyuncusu olacak.

Kaptan, Ocak 2020’de takıma katıldığından bu yana yaptığı büyük katkının bu statüyü hak ettiğini düşünüyor. Bu talep, kulüp içindeki huzursuzluğun giderek arttığı bir dönemde geliyor.

Haberde, orta saha oyuncusunun kulübün işleyiş standartlarından ve teknik ekipte süregelen istikrarsızlıktan “hayal kırıklığına uğradığı” ifade ediliyor.

Geçtiğimiz yaz Suudi Pro Ligi’nden gelen yüksek teklifleri geri çeviren Fernandes, bir sonraki sözleşmesinin kariyerindeki son büyük kontrat olacağının da farkında. Bu nedenle kazancını en üst seviyeye çıkarmakta kararlı ve yönetimi, kendi değerini karşılamaya ya da takımın en yaratıcı ismini kaybetme riskini göze almaya zorluyor.