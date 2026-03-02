Getty Images Sport
Bruno Fernandes, Gary Lineker tarafından sezonun en iyi oyuncusu seçildi. Eski İngiltere forveti, Man Utd kaptanını en iyi ödülden alabilecek sadece İKİ rakip isim verdi
Fernandes'in sakatlıktan sonra geri dönüşü
Bu sonuç, Carrick'in geçici teknik direktör olarak muhteşem başlangıcını sürdürmesini sağladı. Efsanevi orta saha oyuncusu, ilk yedi maçının altısını kazandı. Bu arada Fernandes, Noel civarında nadir görülen üç maçlık sakatlık döneminden sonra Palace karşısında bir başka etkileyici performansla iyi formunu sürdürdü. Bu sezon birinci ligde yedi gol ve 13 asistle Fernandes, toplam gol katkısı açısından sadece Erling Haaland'ın gerisinde. Gary Lineker, Premier League'in sezon sonu ödülleri yarışında Manchester United kaptanını destekledi.
Lineker en büyük ödül için seçimini yapıyor
The Rest Is Football podcast'inde konuşan Lineker, United'ın kaptanına övgüler yağdırdı ve şu anda ligin bireysel ödüllerinin en büyük adayı olduğunu söyledi. Lineker şöyle konuştu: "Onu sol kanatta görüyorsunuz, sağ kanatta görüyorsunuz... Ne zeka ama! Bence o benim için sezonun en iyi oyuncusu. Muhtemelen bir şey kazanacak birine vereceklerini biliyorum. Bana göre, muhtemelen o ya da Arsenal şampiyonluğu kazanırsa Declan Rice olur."
Eski İngiltere forveti, takımın başarısının genellikle ödüllerin kime verileceğini belirlediğini kabul ederken, Fernandes'in bireysel parlaklığının göz ardı edilemeyeceğini belirtti. Lineker şunları ekledi: "Sanırım diğer tek aday, geri dönüp tüm golleri atmaya başlayıp City'ye şampiyonluğu kazandırırsa, yine Erling Haaland olabilir. Ama şu anda, benim için, bu sezon yaptıklarını düşünürsek... Ruben Amorim yönetiminde gerçekten zorlandıkları kötü bir dönemden geçerken bile hala en göze çarpan oyuncuydu. Bence çok iyi bir futbol zekası ve tekniği var. Ne oyuncu ama, ne oyuncu!"
Micah Richards'tan büyük övgü
Eski Manchester City savunma oyuncusu Micah Richards da övgülerine katılarak Fernandes'in sahaya getirdiği zeka ve uzamsal farkındalığı vurguladı. Richards, takımın Palace karşısında maçın başında ritmini bulamadığını, ancak kaptanın müdahalesinin dinamikleri değiştirdiğini belirtti. Richards şöyle açıkladı: "Oldukça halsiz bir oyundu. Sadece ortaya çıkıp oynayabileceklerini düşündüklerini sanmıyordum ama pasları yavaştı. Ancak Bruno Fernandes oyuna hakim olunca... alanlar ve nereye gittiği hakkında konuşursanız, o çok zeki."
Richards, Fernandes'i oyunun geçiş aşamalarında markalamayı bu kadar zorlaştıran belirli taktiksel hareketleri ayrıntılı olarak anlattı. Şöyle dedi: "Süreçte, sol iç kanala doğru gider. Sadece ortaya gitmez, herkesin nerede olduğunu görür, her zaman bekini veya kanat oyuncusunu kullanır ve onlar da ona geri pas atar, böylece o da süreçte zaman kazanır. Aslında onun pozisyonuna bakarsanız, her zaman etrafı tarıyor, en iyi yerlerin neresi olduğunu, oyunu etkileyebileceği yerleri arıyor."
Newcastle'a bakış
United, Çarşamba akşamı St. James' Park'ta Newcastle ile karşılaşmak için hızlı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Bu karşılaşma, Carrick'in ivmeyi sürdürme çabaları açısından bir başka önemli sınav olacak. Arsenal ve Manchester City şampiyonluk yarışında çok önde olsa da, United, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyorsa herhangi bir hata yapma lüksü olmadığını biliyor. Fernandes için bu, ligin yaratıcı oyuncusu olarak kendini kanıtlamışken, bireysel ödüller yarışında daha da öne geçmek için bir başka fırsat.
