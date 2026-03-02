Bruno Fernandes, Gary Lineker tarafından sezonun en iyi oyuncusu seçildi. Eski İngiltere forveti, Man Utd kaptanını en iyi ödülden alabilecek sadece İKİ rakip isim verdi

The Rest Is Football podcast'inde konuşan Lineker, United'ın kaptanına övgüler yağdırdı ve şu anda ligin bireysel ödüllerinin en büyük adayı olduğunu söyledi. Lineker şöyle konuştu: "Onu sol kanatta görüyorsunuz, sağ kanatta görüyorsunuz... Ne zeka ama! Bence o benim için sezonun en iyi oyuncusu. Muhtemelen bir şey kazanacak birine vereceklerini biliyorum. Bana göre, muhtemelen o ya da Arsenal şampiyonluğu kazanırsa Declan Rice olur."

Eski İngiltere forveti, takımın başarısının genellikle ödüllerin kime verileceğini belirlediğini kabul ederken, Fernandes'in bireysel parlaklığının göz ardı edilemeyeceğini belirtti. Lineker şunları ekledi: "Sanırım diğer tek aday, geri dönüp tüm golleri atmaya başlayıp City'ye şampiyonluğu kazandırırsa, yine Erling Haaland olabilir. Ama şu anda, benim için, bu sezon yaptıklarını düşünürsek... Ruben Amorim yönetiminde gerçekten zorlandıkları kötü bir dönemden geçerken bile hala en göze çarpan oyuncuydu. Bence çok iyi bir futbol zekası ve tekniği var. Ne oyuncu ama, ne oyuncu!"