Bruno Fernandes, bu sezonun ötesinde kalmaya karar vermeden önce Manchester United'ın yerine getirmesi gereken iki şartı belirledi
Şampiyonlar Ligi ya da eleme: Bruno'nun geleceğinin anahtarı
The Mirror'a göre, kaptanın karar verme sürecindeki ilk önemli faktör, kulübün Avrupa'nın elit turnuvasına katılımıdır. Fernandes, United'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesini beklediğini açıkça belirtmiştir. United, Newcastle ile oynayacağı maç öncesinde Premier Lig tablosunda 51 puanla üçüncü sırada yer aldığı için bu hedef şu anda ulaşılabilir görünmektedir. Bireysel başarılarına rağmen, eski Sporting CP yıldızı özgeçmişine önemli bir kupa eklemek için can atıyor ve kulübün oyuncu transferleri ve prestiji için Avrupa'nın en üst düzey futbolunun gerekli olduğuna inanıyor. Şampiyonlar Ligi'nin cazibesi olmadan, orta saha oyuncusu, özellikle de bir sonraki sözleşmesinin muhtemelen futbol kariyerinin son önemli sözleşmesi olacağı göz önüne alındığında, başka bir yerde hedeflerine daha iyi ulaşabileceğini düşünebilir.
Michael Carrick faktörü
İkinci koşul, Old Trafford'daki yönetim durumuyla, özellikle de geçici teknik direktör Michael Carrick'in geleceğiyle ilgilidir. Fernandes, eski United orta saha oyuncusunun teknik direktörlük görevine başladığından beri yarattığı etkiden hem özel hem de kamuoyu önünde etkilenmiştir. İkili arasında güçlü bir iş ilişkisi gelişmiştir ve Fernandes, kulübün Carrick'i kalıcı teknik direktörlük göreviyle ödüllendirecek mi merakla beklemektedir. Bu geçici dönemde getirilen istikrar ve taktiksel kimlik, kaptanın da ilgisini çekti. Kaptan, Carrick'in potansiyel atanmasını kulübün uzun vadeli yönünün önemli bir göstergesi olarak görüyor.
United, kaptanının etkisinin farkında ve onu kulüpte tutmak için ona büyük bir maaş artışı teklif etmeye hazır olduğu bildiriliyor. Red Devils, yurt dışından gelen ilgileri engellemek için haftalık 400.000 sterlin değerinde yeni ve iyileştirilmiş bir sözleşme üzerinde görüşüyor. Bu, oyuncunun kulübün ayrılmasına açık olabileceğini düşündüğü bir belirsizlik döneminin ardından geliyor. Fernandes, kulübün önceki tutumuna ilişkin duygularını Canal 11'e şöyle dile getirdi: "Kulüp tarafında, 'Eğer gidersen, bizim için o kadar da kötü olmaz' gibi bir hisse kapıldım. Bu beni biraz incitti. İncitmekten daha çok, beni üzdü çünkü ben eleştirilecek hiçbir şeyi olmayan bir oyuncuyum. Her zaman hazırım, iyi ya da kötü, her zaman oynarım. Elimden gelenin en iyisini yaparım. Sonra etrafında, kulübü o kadar değer vermeyen ve kulübü o kadar savunmayan oyuncular görüyorsun... bu da seni üzüyor."
Yaz güvenceleri üzerindeki hırs
İlginç bir şekilde, Fernandes kulübün yaz transfer hedefleri konusunda belirli garantiler istemiyor. United, Elliot Anderson, Adam Wharton, Bruno Guimaraes ve Sandro Tonali gibi isimlerle bağlantılı olsa da, kaptan transfer listesinin ayrıntılarını bilmek istemiyor. Bunun yerine, odak noktası projenin yapısal sağlığı, yani menajer ve rekabet durumu olmaya devam ediyor. Transfer döneminde gelmesi muhtemel bireysel isimlere odaklanmak yerine, kulübün temel hedeflerinin kendi hedefleriyle uyumlu olup olmadığını bilmek istiyor.
Oyun kurucunun sadakati, Orta Doğu'dan gelen önemli teklifleri reddederek Manchester'da kalmasıyla zaten test edildi. Fernandes, o dönemde kulüp içindeki bazı kişilerin kararlılık eksikliğini belirterek, "Birçok kişi gibi ayrılabilirdim ve 'Ayrılmak istiyorum, antrenman yapmak istemiyorum, sadece 20-30 milyon euroya ayrılmak istiyorum, böylece diğer tarafta bana daha fazla para öderler' diyebilirdim. Ama bunu hiç yapmadım. Bunu yapacak durumda olduğumu hiç hissetmedim, çünkü kulübe olan empati ve sevgimin aynı olduğunu hissediyordum. Ancak bir noktada, onlar için para her şeyden daha önemli hale geliyor. Kulüp gitmemi istedi, bunu kafamda net olarak biliyorum. Bunu yöneticilere söyledim, ancak menajer beni istediği için bu kararı verme cesaretleri yoktu. Eğer ayrılmak istediğimi söyleseydim, beni bırakırlardı."
Bruno'nun uzun vadeli değeri üzerine tartışma
Çoğu taraftar onun ayrılışına üzülse de, bazı gözlemciler yaz transferinin United'ın uzun vadeli yeniden yapılanma sürecine fayda sağlayabileceğini öne sürüyor. Eski Red Devils kanat oyuncusu Lee Sharpe, kulübün kadronun yaş ortalamasını düşürmek istediği için yaz transferinde başka bir takıma transfer olabileceğini savundu. Sharpe, potansiyel ayrılığın ardındaki mantığı şöyle açıkladı: "Herhangi bir oyuncuyu kaybetmeyi göze alabilirsiniz. Orada harika oyuncular vardı ve kulüp devam ediyor, her şey tek bir oyuncuya bağlı değil."
Fernandes'in "özel bir oyuncu" olduğunu ancak satışından elde edilecek fonların, kulübün United orta sahasının yeni dönemine liderlik edebilecek daha genç bir yedek oyuncuya yatırım yapmasına olanak sağlayabileceğini de sözlerine ekledi.
Durumun, Premier League'in nihai sıralaması kesinleşip Carrick'in rolüne ilişkin karar verildikten sonra, sezon sonunda sonuçlanacağı tahmin ediliyor. Fernandes'in, Portekiz ile 2026 Dünya Kupası'na gitmeden önce yönetim kurulu ile son görüşmelerini yapması bekleniyor. Şu an için kaptan, United'ın en istikrarlı oyuncusu olmaya devam ediyor ve kısa süre önce kulübün tarihi asist sıralamasında David Beckham'ı geçti. Gelecek sezon United formasıyla bu sıralamada yükselmeye devam edip etmeyeceği, tamamen kulübün hem sahada hem de yedek kulübesinde onun yüksek beklentilerini karşılayabilme yeteneğine bağlı.
