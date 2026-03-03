Bruno Fernandes, bu sezonun ötesinde kalmaya karar vermeden önce Manchester United'ın yerine getirmesi gereken iki şartı belirledi

İkinci koşul, Old Trafford'daki yönetim durumuyla, özellikle de geçici teknik direktör Michael Carrick'in geleceğiyle ilgilidir. Fernandes, eski United orta saha oyuncusunun teknik direktörlük görevine başladığından beri yarattığı etkiden hem özel hem de kamuoyu önünde etkilenmiştir. İkili arasında güçlü bir iş ilişkisi gelişmiştir ve Fernandes, kulübün Carrick'i kalıcı teknik direktörlük göreviyle ödüllendirecek mi merakla beklemektedir. Bu geçici dönemde getirilen istikrar ve taktiksel kimlik, kaptanın da ilgisini çekti. Kaptan, Carrick'in potansiyel atanmasını kulübün uzun vadeli yönünün önemli bir göstergesi olarak görüyor.

United, kaptanının etkisinin farkında ve onu kulüpte tutmak için ona büyük bir maaş artışı teklif etmeye hazır olduğu bildiriliyor. Red Devils, yurt dışından gelen ilgileri engellemek için haftalık 400.000 sterlin değerinde yeni ve iyileştirilmiş bir sözleşme üzerinde görüşüyor. Bu, oyuncunun kulübün ayrılmasına açık olabileceğini düşündüğü bir belirsizlik döneminin ardından geliyor. Fernandes, kulübün önceki tutumuna ilişkin duygularını Canal 11'e şöyle dile getirdi: "Kulüp tarafında, 'Eğer gidersen, bizim için o kadar da kötü olmaz' gibi bir hisse kapıldım. Bu beni biraz incitti. İncitmekten daha çok, beni üzdü çünkü ben eleştirilecek hiçbir şeyi olmayan bir oyuncuyum. Her zaman hazırım, iyi ya da kötü, her zaman oynarım. Elimden gelenin en iyisini yaparım. Sonra etrafında, kulübü o kadar değer vermeyen ve kulübü o kadar savunmayan oyuncular görüyorsun... bu da seni üzüyor."