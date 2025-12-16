Bruno Fernandes, 4-4'lük maçın ardından sinirlerine hakim olamadı

Manchester’ın kırmızı tarafı için işler kolaylaşmıyor. United, gelecek hafta sonu formda Aston Villa’ya konuk olacak. Bu karşılaşma öncesinde Amorim’in, kendisinin de büyük ihtiyaç duyulduğunu söylediği şekilde, oyuncularıyla bir hafta boyunca çalışma fırsatı olacak. Maç sonrası Sky Sports’a konuşan Amorim şunları söyledi: “Evde izleyenler için keyifli bir maçtı. Bence maça çok iyi başladık. İlk yarıyı iyi oynadık. Sonuç tamamen farklı olmalıydı. Ancak ikinci yarının ilk altı dakikasında, Nottingham Forest maçına benzer şekilde, konsantrasyonu kaybettik ve iki gol yedik. Buna rağmen oyuna yeniden döndük, iki gol daha attık ama maçı bitirmemiz gerekiyordu."

"Top bizdeyken kullanılan basit bir taç atışında bile oyunu kapatmayı, sakin kalmayı ve maçı kontrol altına almayı bilmeliyiz. Oyuncuların ve savunmanın gösterdiği çabayı gördüm. Maçın sonunda skoru 4-3’e getirdiğimizde, baskıyı sürdürüp bir gol daha atacağımızı hissettim. Denedik ama sonuçta maç berabere bitti."

"Çok fazla olumlu şey var ama üzerinde çalışmamız gereken çok fazla detay da var. Bazen maçları detaylarda kaybediyoruz. Bu, dörtlü savunma mı, üçlü mü, beşli mi oynadığımızla ilgili değil. Üzerinde durmamız gereken şey detaylar: maçın momentumunu doğru okumak ve bitirici olmak. Bugün yine çok güçlü bir rakibe karşı maçı kazanabilecek birçok pozisyon ürettik ve üç puanı almamız gerekiyordu.”