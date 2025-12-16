Manchester United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
İdil Erin Tetik

Bruno Fernandes, 4-4'lük maçın ardından sinirlerine hakim olamadı

Bruno Fernandes, Manchester United’ın Old Trafford’da Bournemouth ile 4-4 berabere kaldığı maçın ardından hayal kırıklığını gizleyemedi. Kırmızı Şeytanlar, pazartesi günü oynanan Premier Lig karşılaşmasında üç kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Bu nedenle takım kaptanı Fernandes, maçın bitiş düdüğünün ardından öfkesini açıkça ortaya koydu.

  Sızdıran savunma United'a pahalıya patladı

    Manchester United maça Amad Diallo’nun şık golüyle erken önde başladı. Ancak Bournemouth adına Antoine Semenyo skora dengeyi getirdi. Semenyo, yaşanan bir tartışma sırasında Diogo Dalot’un boğazına elini götürür gibi görünmesine rağmen kırmızı kart görmemesiyle de şanslıydı. Casemiro, ilk yarının hemen öncesinde ev sahibi ekibi yeniden öne geçirdi ancak Bournemouth, ikinci yarının ilk dakikasında bir kez daha karşılık verdi. Güney kıyısı temsilcisi, James Tavernier’in kullandığı ve Senne Lammens’ın tartışmalı şekilde müdahale edemediği serbest vuruşla bu kez öne geçti. Heyecan bununla da bitmedi. Fernandes, bu kez kendi kullandığı etkili bir serbest vuruşla skoru eşitledi. İki dakika sonra Matheus Cunha’nın golü Old Trafford’da büyük sevinç yarattı. Ancak bu mutluluk uzun sürmedi; Eli Junior Kroupi beş dakika sonra ağları buldu ve maçın skorunu belirledi. Bu gol, Fernandes’in sabrının da taşmasına neden oldu.

  Amorim'in sistemindeki çatlaklar hâlâ belirgin

    Maçın bitiş düdüğüyle birlikte United kaptanının orta sahada birçok takım arkadaşı tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı, Fernandes’in ise dakikalar boyunca öfkeyle el kol hareketleri yaptığı görüldü. Amorim yönetimindeki United, yine inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Kırmızı Şeytanlar yalnızca iki net gol pozisyonu üretmesine rağmen dört gol attı; toplamda ise 25 şut çekti. Manchester United’ın Şampiyonlar Ligi potasına girebilmesi için 2026’da istikrar yakalaması şart. Ancak bu istikrar, Amorim’in geçen sezon göreve gelmesinden bu yana hâlâ sağlanabilmiş değil.

    Manchester United’ı bundan sonra ne bekliyor?

    Manchester’ın kırmızı tarafı için işler kolaylaşmıyor. United, gelecek hafta sonu formda Aston Villa’ya konuk olacak. Bu karşılaşma öncesinde Amorim’in, kendisinin de büyük ihtiyaç duyulduğunu söylediği şekilde, oyuncularıyla bir hafta boyunca çalışma fırsatı olacak. Maç sonrası Sky Sports’a konuşan Amorim şunları söyledi: “Evde izleyenler için keyifli bir maçtı. Bence maça çok iyi başladık. İlk yarıyı iyi oynadık. Sonuç tamamen farklı olmalıydı. Ancak ikinci yarının ilk altı dakikasında, Nottingham Forest maçına benzer şekilde, konsantrasyonu kaybettik ve iki gol yedik. Buna rağmen oyuna yeniden döndük, iki gol daha attık ama maçı bitirmemiz gerekiyordu."

    "Top bizdeyken kullanılan basit bir taç atışında bile oyunu kapatmayı, sakin kalmayı ve maçı kontrol altına almayı bilmeliyiz. Oyuncuların ve savunmanın gösterdiği çabayı gördüm. Maçın sonunda skoru 4-3’e getirdiğimizde, baskıyı sürdürüp bir gol daha atacağımızı hissettim. Denedik ama sonuçta maç berabere bitti." 

    "Çok fazla olumlu şey var ama üzerinde çalışmamız gereken çok fazla detay da var. Bazen maçları detaylarda kaybediyoruz. Bu, dörtlü savunma mı, üçlü mü, beşli mi oynadığımızla ilgili değil. Üzerinde durmamız gereken şey detaylar: maçın momentumunu doğru okumak ve bitirici olmak. Bugün yine çok güçlü bir rakibe karşı maçı kazanabilecek birçok pozisyon ürettik ve üç puanı almamız gerekiyordu.”

