Brooklyn Beckham'in eski antrenörü ailede yaşanan krize açıklık getirdi

Beckham ailesiyle ilgili deneyimlerini LinkedIn’de paylaştığı bir gönderide anlatan McCool, şu ifadeleri kullandı: “Brooklyn Beckham ciddi şekilde eleştiriliyor ama ben açıkçası çocuğa üzüldüm. QPR’da onun futbol antrenörüyken bazı tuhaf davranışlara bizzat tanık oldum ve onda ciddi bir kaygı hali gördüm. Bu durumu yanlış ele almış olabilir; ben kimsenin tarafında değilim çünkü onları kişisel olarak tanımıyorum ve anne babası bana karşı her zaman nazikti."

"Ancak hem bir ebeveyn hem de genç bir insan olarak içinde nasıl yol bulunacağını kestirmenin imkânsız olduğu, gerçekten ‘tuhaf’ bir aile dinamiğine tanık olduğumu söyleyebilirim."

"O hayata kısa bir süreliğine tanıklığım bana hem komik hem de hüzünlü hikâyeler bıraktı ve Brooklyn için bunun ne kadar zor olduğunu fark etmemi sağladı. Daha önce ünlü ebeveynlerin, çoğunlukla tanınmış futbolcuların, çocuklarını da çalıştırdım. Ama bu deneyim bambaşka, çok daha üst bir seviyedeydi. Kitabımda güzel bir bölüm olurdu."

"En önemlisi, gözümü açtı: Aşırı zengin ve ünlü olmak her zaman mutluluk getirmiyor. Çoğumuz böyle bir hayatı hiç yaşamayacağımız için empati kurmak zor. Ancak 14 yaşında sürekli korumalarla dolaşmak ve gördüğüm diğer pek çok şey, yargılamamam gerektiğini anlamamı sağladı."

"Çünkü ne onun ne de anne babasının yerinde bir gün bile yürümedim. Eminim aralarındaki sorunları kendi içlerinde çözüp toparlanacaklardır. Umarım öyle olur. (Bu arada David, o 6 sterlini geri ödediğin için teşekkürler.)”

