Brooklyn Beckham'in eski antrenörü ailede yaşanan krize açıklık getirdi
Brooklyn Beckham anne ve babasına karşı sesini yükseltti
Brooklyn Beckham anne ve babasına karşı sesini yükselttiBeckham ailesinin dört çocuğunun en büyüğü olan Brooklyn, 14 yaşındayken Queens Park Rangers’ın (QPR) altyapı akademisinde bir süre forma giydi. O dönemde Brooklyn’le çalışan isim Tony McCool’du.
McCool’un kariyerinde Norwich ve Bradford City’deki görevleri de bulunuyor.
McCool, Brooklyn Beckham’ın Instagram’da yaptığı ve dünyanın en ikonik ailelerinden birinin perde arkasındaki yaşama ışık tutan paylaşımıyla nasıl hararetli bir tartışma başlattığını yakından izlediğini söylüyor. Brooklyn, anne ve babasını eleştirdiği için bazı kesimlerden tepki görürken, pek çok kişi de onun ve kardeşlerinin yıllar boyunca kendilerini içinde buldukları rahatsız edici durumlara karşı empatiyle yaklaştı.
“Beckham deneyimi”: Eski altyapı antrenöründen dikkat çeken yorumlar
Beckham ailesiyle ilgili deneyimlerini LinkedIn’de paylaştığı bir gönderide anlatan McCool, şu ifadeleri kullandı: “Brooklyn Beckham ciddi şekilde eleştiriliyor ama ben açıkçası çocuğa üzüldüm. QPR’da onun futbol antrenörüyken bazı tuhaf davranışlara bizzat tanık oldum ve onda ciddi bir kaygı hali gördüm. Bu durumu yanlış ele almış olabilir; ben kimsenin tarafında değilim çünkü onları kişisel olarak tanımıyorum ve anne babası bana karşı her zaman nazikti."
"Ancak hem bir ebeveyn hem de genç bir insan olarak içinde nasıl yol bulunacağını kestirmenin imkânsız olduğu, gerçekten ‘tuhaf’ bir aile dinamiğine tanık olduğumu söyleyebilirim."
"O hayata kısa bir süreliğine tanıklığım bana hem komik hem de hüzünlü hikâyeler bıraktı ve Brooklyn için bunun ne kadar zor olduğunu fark etmemi sağladı. Daha önce ünlü ebeveynlerin, çoğunlukla tanınmış futbolcuların, çocuklarını da çalıştırdım. Ama bu deneyim bambaşka, çok daha üst bir seviyedeydi. Kitabımda güzel bir bölüm olurdu."
"En önemlisi, gözümü açtı: Aşırı zengin ve ünlü olmak her zaman mutluluk getirmiyor. Çoğumuz böyle bir hayatı hiç yaşamayacağımız için empati kurmak zor. Ancak 14 yaşında sürekli korumalarla dolaşmak ve gördüğüm diğer pek çok şey, yargılamamam gerektiğini anlamamı sağladı."
"Çünkü ne onun ne de anne babasının yerinde bir gün bile yürümedim. Eminim aralarındaki sorunları kendi içlerinde çözüp toparlanacaklardır. Umarım öyle olur. (Bu arada David, o 6 sterlini geri ödediğin için teşekkürler.)”
Brooklyn Beckham’ın Instagram paylaşımında söyledikleri
Brooklyn, Arsenal’e katılmadan önce Chelsea, Manchester United ve Fulham’da da kısa süreli deneyimler yaşadı. Ancak kendisine profesyonel sözleşme teklif edilmemesi üzerine Arsenal’le yollarını ayırdı. Bu sürecin ardından farklı kariyer arayışlarına yöneldi fakat bu süreçte David ve Victoria ile olan bağları da koptu.
Brooklyn şimdi, uzun bir sosyal medya paylaşımıyla kendi cephesini anlattı ve sözlerine şöyle başladı: “Yıllardır sessiz kaldım ve bu meseleleri özel tutmak için elimden geleni yaptım. Ne yazık ki anne babam ve ekipleri basına konuşmaya devam etti. Bu da beni, hakkımda yazılan bazı yalanlarla ilgili olarak kendi adıma konuşmaya ve gerçeği anlatmaya mecbur bıraktı.”
Paylaşımında ailesiyle barışmak istemediğini açıkça dile getiren Brooklyn, şunları söyledi: “Ailemle barışmak istemiyorum. Kontrol edilen biri değilim; hayatımda ilk kez kendim için ayağa kalkıyorum. Hayatım boyunca anne babam, ailemizle ilgili anlatıyı basında hep kontrol etti. Gösterişli sosyal medya paylaşımları, aile etkinlikleri ve samimiyetsiz ilişkiler, içine doğduğum hayatın bir parçasıydı. Son dönemde, kendi imajlarını korumak uğruna, çoğu zaman masum insanların zararına olacak şekilde, medyaya sayısız yalan servis etmek için ne kadar ileri gittiklerini bizzat gördüm. Ama inanıyorum ki gerçek her zaman ortaya çıkar.”
Nicola Peltz ile evli olan Brooklyn, anne ve babasını evliliğini sabote etmeye çalışmakla da suçladı. Ayrıca Manchester United efsanesi ve şu anda Inter Miami’nin ortaklarından olan David Beckham’ın 50. yaş günü kutlamalarında neden yer almadığını da açıkladı.
Bu konuda şunları söyledi: “Babamın doğum günü için Londra’ya gittik ama otel odamızda bir hafta boyunca bekledik ve onunla baş başa vakit planlamaya çalışmamıza rağmen reddedildik. Yüzlerce davetlinin ve her köşede kameraların olduğu büyük doğum günü partisi dışında hiçbir seçeneği kabul etmedi. Benimle görüşmeyi kabul ettiğinde ise bu, Nicola’nın davet edilmemesi şartına bağlıydı. Bu benim için büyük bir aşağılanmaydı. Daha sonra ailem Los Angeles’a geldiğinde ise beni hiç görmek istemediler.”
Brooklyn sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Ailem için her şeyin önünde kamuoyundaki görünürlük ve reklam anlaşmaları geliyor. ‘Beckham markası’ her şeyden önce. Aile içindeki ‘sevgi’, sosyal medyada ne kadar paylaşım yaptığınıza ya da iş yükünüz pahasına bile olsa bir aile fotoğrafı için ne kadar hızlı koştuğunuza göre ölçülüyor. Yıllar boyunca ‘mükemmel aile’ görüntüsünü vermek için her defileye, her partiye, her basın etkinliğine katılmak adına elimizden geleni yaptık. Ama Los Angeles yangınlarında yerinden edilen köpekler için eşim annemden destek istediğinde, annem bunu reddetti. Eşimin beni kontrol ettiği yönündeki anlatı tamamen ters. Hayatımın büyük bölümünde kontrol edilen bendim."
"Yoğun bir kaygı duygusuyla büyüdüm. Ailemden uzaklaştığımdan beri, hayatımda ilk kez bu kaygı ortadan kalktı. Her sabah seçtiğim hayat için şükrederek uyanıyorum; huzur ve rahatlık buldum. Eşimle birlikte, imaj, basın ya da manipülasyonla şekillenen bir hayat istemiyoruz. Tek istediğimiz; kendimiz ve kuracağımız aile için huzur, mahremiyet ve mutluluk.”
David Beckham'dan yanıt
David Beckham, oğlunun açıklamalarına CBS Mornings programında kısaca değinerek şunları söyledi: “Platformumu ve takipçi kitlemi UNICEF için kullandım; bu, dünyada çocukların yaşadıklarına dikkat çekmek adına en büyük araç oldu. Aynı şeyi çocuklarım için de yapmaya çalıştım, onları eğitmeye çalıştım. Hata yapıyorlar. Çocukların hata yapmasına izin verilmelidir; böyle öğrenirler. Ben de çocuklarıma bunu öğretmeye çalışıyorum. Ama bazen o hataları yapmalarına da izin vermek gerekir.”
