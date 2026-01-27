Brezilya efsanesi Adriano, annesini dolandıran kişilere gözdağı verdi: "Parayı geri yatırın"

Futbolculuk döneminde sert fiziği ve patlayıcı öfkesiyle tanınan Adriano, bu kez aynı sertliği ailesini hedef alan bir suçluya yöneltti. Inter efsanesi, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir videoda, annesini dolandırarak yüklü miktarda para alan kişiye korkutucu bir mesaj gönderdi. 43 yaşındaki eski yıldız, sorumlunun kim olduğunu sakınmadan hedef aldı.

Eski golcü, bir dolandırıcının kendisini taklit ederek annesini kandırdığını ve sahte gerekçelerle para transferi yaptırdığını anlattı.

Güvenin bu şekilde suistimal edilmesi ve savunmasız bir aile ferdinin hedef alınması, emekli futbolcunun büyük öfkesine yol açtı. Adriano, paranın iade edilmesi için net bir süre tanıyarak aksi hâlde işi kendi yöntemleriyle çözeceğini söyledi.

Videoda Brezilyalı yıldız şu sözlerle uyardı: “Sen bir şerefsizsin. O parayı geri versen iyi olur, yoksa seni bir iblis gibi bulurum.”

Tehditler bununla da sınırlı kalmadı. Adriano, niyetinin ciddiyetini vurgulamak için dini imgelere başvurdu ve sabrının kalmadığını açıkça dile getirdi:

"Geri vermezsen kim olduğunu nasıl bulduğumu görürsün. Şeytanın bizzat yeryüzüne indiğini göreceksin. Sana 24 saat veriyorum.”