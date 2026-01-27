Getty Images Sport
Brezilya efsanesi Adriano, annesini dolandıran kişilere gözdağı verdi: "Parayı geri yatırın"
Inter efsanesinden dolandırıcıya ürpertici ultimatom
Futbolculuk döneminde sert fiziği ve patlayıcı öfkesiyle tanınan Adriano, bu kez aynı sertliği ailesini hedef alan bir suçluya yöneltti. Inter efsanesi, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir videoda, annesini dolandırarak yüklü miktarda para alan kişiye korkutucu bir mesaj gönderdi. 43 yaşındaki eski yıldız, sorumlunun kim olduğunu sakınmadan hedef aldı.
Eski golcü, bir dolandırıcının kendisini taklit ederek annesini kandırdığını ve sahte gerekçelerle para transferi yaptırdığını anlattı.
Güvenin bu şekilde suistimal edilmesi ve savunmasız bir aile ferdinin hedef alınması, emekli futbolcunun büyük öfkesine yol açtı. Adriano, paranın iade edilmesi için net bir süre tanıyarak aksi hâlde işi kendi yöntemleriyle çözeceğini söyledi.
Videoda Brezilyalı yıldız şu sözlerle uyardı: “Sen bir şerefsizsin. O parayı geri versen iyi olur, yoksa seni bir iblis gibi bulurum.”
Tehditler bununla da sınırlı kalmadı. Adriano, niyetinin ciddiyetini vurgulamak için dini imgelere başvurdu ve sabrının kalmadığını açıkça dile getirdi:
"Geri vermezsen kim olduğunu nasıl bulduğumu görürsün. Şeytanın bizzat yeryüzüne indiğini göreceksin. Sana 24 saat veriyorum.”
Dolandırıcı ‘numara değiştirdim’ yalanıyla annesini kandırdı
Dolandırıcılığın, yaygın olarak bilinen “sahte evlat” ya da “numara değiştirdim” yöntemiyle gerçekleştirildiği belirtiliyor. Şüpheli, Adriano’nun annesine ulaşıp oğlu gibi davranarak telefon numarasını değiştirdiğini söyledi. Anne-oğul arasındaki güveni ve annelik içgüdüsünü istismar eden dolandırıcı, bu yolla 15 bin Brezilya realinden (yaklaşık 3 bin dolar) fazla paranın kendi hesabına yatırılmasını sağladı.
Adriano, paylaştığı videoda telefon numarasını hiçbir zaman değiştirmediğini özellikle vurgulayarak, annesini kandırmak için kullanılan yalanı açıkça ortaya koydu.
Ailesinin hedef alınmasına büyük tepki gösteren eski Brezilya oyuncusu, hayatta asla aşılmaması gereken sınırlar olduğunu söyledi: “Birisi benim gibi davranarak annemin hesabından 15 bin realden fazla para yatırttı. Annem! Annelere, büyükannelere ve aileye bulaşılmaz.”
San Siro’dan tarih sayfalarına
San Siro’dan tarih sayfalarınaBu sert mesajın tonu, Adriano’nun en parlak döneminde karşısında oynayan savunmacılar için hiç de şaşırtıcı değil. 2000’lerin ortasında sol ayağını kullanan bu golcü, ham fizik gücünü üst düzey teknikle birleştirerek dünyanın en korkulan forvetlerinden biri olarak gösteriliyordu. Avrupa’da son derece saygın bir kariyer geçiren Adriano, özellikle Inter formasıyla San Siro’da adeta bir kült kahramana dönüştü. Kariyeri İtalya’da Fiorentina, Roma ve Parma’yı da kapsarken; ülkesinde Sao Paulo, Corinthians ve Athletico Paranaense formalarını da giydi. Milli takım düzeyinde ise adeta durdurulamaz bir güçtü.
Brezilya formasıyla 27 gol atan Adriano, 2004 Copa America ve 2005 Konfederasyonlar Kupası zaferlerinde kilit rol oynadı. Kişisel sorunları nedeniyle kariyeri sık sık “tam anlamıyla gerçekleşmemiş bir potansiyel” olarak anılsa da, sahip olduğu yetenek futbol tarihinde silinmez bir iz bıraktı.
Rio de Janeiro’nun favelalarında bulunan huzur
Futbolu bıraktıktan sonra eski süper yıldız, gözlerden uzak bir yaşamı tercih etti. Büyüdüğü yer olan Rio de Janeiro’daki ünlü Vila Cruzeiro favela’sına geri döndü. Bölgenin şiddet ve yoksullukla anılmasına rağmen Adriano, burayı defalarca “kendini gerçekten ait hissettiği, saygı gördüğü ve kimliğiyle bağ kurabildiği tek yer” olarak tanımladı. Çocukluğunu geçirdiği insanların arasında yaşamayı sürdüren Adriano’nun bölgede hâlâ büyük bir ağırlığı bulunuyor.
Dolandırıcılığı kamuoyuna açıklaması ve faili “bir iblis gibi” bulmakla tehdit etmesi, Rio’daki konumu düşünüldüğünde ayrı bir anlam taşıyor. Bu ultimatom, parayı iade etmesi için dolandırıcıya tanınan 24 saatin hızla daraldığını ve Brezilya’nın en ikonik, aynı zamanda şu anda en öfkeli figürlerinden birinin gazabıyla karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor.
