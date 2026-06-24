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Brazil Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Brezilya, Ancelotti: "Neymar iyileşti. Endrick'e gelince..."

Brezilya
Dünya Kupası
Neymar
Endrick
C. Ancelotti

Brezilya milli takım teknik direktörü, İskoçya maçı öncesinde konuştu

Brezilya milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti, Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü maçında İskoçya ile oynanacak karşılaşma öncesinde Neymar’ın tamamen iyileştiğini doğruladı: “Harika bir tutumu var, iyileşti ve 90 dakika oynayabilir. Onunla gerçekten çok memnunum. Raphinha’nın yerine ise Rayan oynayacak, çünkü o, oyuna genişlik katan bir oyuncu ve bu bizim için çok önemli. Her halükarda, elimde çok sayıda oyuncu ve alternatif var.”

  • Ardından Endrick hakkında şunlarısöyledi: "Endrick her maçta oynayabilir, bir sonraki maçta ya da herhangi bir anda sahaya çıkabilir çünkü buna yeteneği var. Taraftarların onu güçlü bir şekilde desteklediğini görüyorum, ancak yarın Neymar da sahada olacak. Bu yüzden taraftarların Neymar’ı mı yoksa Endrick’i mi destekleyeceklerini bilmiyorum: sanırım ikisini de destekleyecekler…".

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