Brezilya, Ancelotti: "Neymar iyileşti. Endrick'e gelince..."

Brezilya milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti, Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü maçında İskoçya ile oynanacak karşılaşma öncesinde Neymar’ın tamamen iyileştiğini doğruladı: “Harika bir tutumu var, iyileşti ve 90 dakika oynayabilir. Onunla gerçekten çok memnunum. Raphinha’nın yerine ise Rayan oynayacak, çünkü o, oyuna genişlik katan bir oyuncu ve bu bizim için çok önemli. Her halükarda, elimde çok sayıda oyuncu ve alternatif var.”