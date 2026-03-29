GattusoGetty
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Bosna-Hırvatistan maçı 30 milyon değerinde: İTF'nin rakamları

Gelecek Dünya Kupası'na katılma hakkı mı? Hayır, Bosna-Hırvatistan maçı bundan çok daha önemli.

Önümüzdeki Dünya Kupası'na katılma hakkı, onur, henüz Dünya Kupası'nda Azzurra forması görmemiş nesiller için duyulan sevinç mi? Elbette, ama bunun ötesinde, 31 Mart Salı günü saat 20.45'te oynanacak Bosna-İtalya maçı çok, ama çok daha fazlasını ifade ediyor.


Bu bir hesap ve bilanço meselesi; ne de olsa futbol bir endüstri ve federasyonlar da belirli sınırlara uymak zorundalar. FIGC son bilançosunu zararla kapattı, ancak tahminler, Başkan Gravina'nın da vurguladığı gibi, Dünya Kupası'na kalınması veya kalınmaması ile değişecek.


Peki, Bosna-İtalya maçı İtalya için ekonomik olarak ne kadar değerlidir? Gazzetta dello Sport'un vurguladığı rakam, yaklaşık 30 milyon civarında.

  • SPONSORLARLA İLGİLİ CEZA PUANLARI

    İTF'nin son yıllarda imzaladığı sponsorluk sözleşmelerinde (bu sözleşmelerin değeri 2015-18 dönemindeki 42 milyon avrodan 2023-26 döneminde yaklaşık 70 milyon avroya yükselerek belirgin bir artış göstermiştir) önemli maddeler yer almaktadır; bunların arasında Dünya Kupası'na katılma veya katılmama durumuna bağlı olarak olumlu ve özellikle olumsuz sonuçlar doğuran maddeler de bulunmaktadır. Özellikle, eleme turlarında başarısızlık durumunda, bu olumsuzluklar 9,5 milyon avroluk bir gelir kaybına yol açacaktır.

    • Reklam

  • SATILAN FORMA

    Ticari sponsorlukların yanı sıra, teknik sponsor olarak Puma'dan Adidas'a geçiş de unutulmamalıdır; burada da sadece temel ücrette (30-35 milyon avroya ulaştı) değil, satılan ürünlerden elde edilen telif gelirlerinde de (2024'te 11 milyon avro) önemli bir artış kaydedilmiştir. FIGC için ABD pazarı hayati önem taşıyor ve Dünya Kupası'na katılmak yaklaşık 10 milyon euroluk ek bonus ve gelir getirecektir.

  • FIFA ÖDÜLÜ

    Son olarak, Dünya Kupası'na katılmak federasyonlara, elde edilen sonuçlarla orantılı bir katılım primi garantiliyor. Bu prim, hazırlık masraflarıyla birlikte yaklaşık 9 milyon avroya ulaşıyor; grup aşamasını geçilmesi halinde bu rakam 11 milyon avroya, çeyrek finalde 14 milyon avroya, yarı finalde 18 milyon avroya ve turnuvayı kazanan takım için 45 milyon avroya çıkabiliyor.

  • 30 MİLYON OYUNDA

    Toplamda, Salı günü Bosna ile oynanacak maç, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) için sadece ekonomik gelirler açısından yaklaşık 30 milyon avro değerinde. Buna ek olarak, merkezi olarak yönetilen televizyon yayın hakları gelirleri de bulunuyor; bu gelirler, elenme durumunda olumsuz bir etki yaratmıyor, ancak FIGC’nin elde ettiği geliri futbol camiasının tabanına yeniden dağıtmasına olanak tanıyor.



