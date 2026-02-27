Getty Images Sport
Borussia Dortmund, Serhou Guirassy için 'çok yüksek bir meblağ' teklifini reddetti. Menajeri, Bundesliga ekibinin 'garantili golcü'nün geleceği konusunda net tutumunu açıkladı
Dortmund, Guirassy transferini reddetti
Geldiğinden beri Siyah-Sarıların hücum hattının en önemli oyuncusu olan 29 yaşındaki Gine milli oyuncusu, yoğun bir transfer yarışının ana hedefi haline geldi. İsmi açıklanmayan zengin bir kulüp, zorlu bir sezonun ortasında onu Signal Iduna Park'tan koparmak için agresif bir girişimde bulundu.
Modern futbolda, sezon ortasında gelen bu tür kazançlı teklifleri reddetmek son derece zordur ve genellikle kulübün kararlılığını sınar. Ancak Bundesliga devi, genel spor hedeflerinin ve sahada başarıya ulaşma arzusunun, anlık finansal kazançtan çok daha önemli olduğunu açıkça ortaya koydu. Dortmund, potansiyel büyük transferi hızlı ve kararlı bir şekilde engelleyerek, Avrupa'nın geri kalanına acil rekabet öncelikleri konusunda net bir mesaj verdi.
- Getty Images Sport
Transfer görüşmelerinin içinden
Bu başarısız transfer girişiminin etrafındaki ilgi çekici detaylar, Guirassy'nin güvenilir temsilcisi, önde gelen ROGON ajansından Roger Wittmann tarafından kısa süre önce gün ışığına çıkarıldı. Sky Sport'a konuşan Wittmann, gizli görüşmeler hakkında bazı ipuçları verdi ve büyük ilgi gösteren kulübün "çok fazla para teklif ettiğini" doğruladı.
Wittmann, ismi açıklanmayan takımın kendisine ulaştığını ve Dortmund'un üst yönetimine bu cazip teklifi sunduğunu açıkladı. "Sonra yapmanız gerekeni yaptım: kulübe sordum. Onlar reddetti. Her şey böyle bitti" dedi. "Çok fazla para teklif edildi, [ancak Dortmund] iddialı oldukları için bunu istemediklerini açıkça belirtti."
BVB'nin garantili golcüsü
Dortmund'un Gine'li forveti takımda tutma konusundaki sarsılmaz kararlılığı, onun tartışmasız bir şekilde yıkıcı bir hücum tehdidi olması gerçeğine dayanıyordu. Bu kararlı tutum, oyuncu bu sezonun başında beklenmedik bir şekilde kısa süreli bir form düşüklüğü yaşasa bile tamamen değişmedi. Wittmann, "Kulüp, 'Biz hırslıyız ve bu oyuncuyu kaybetmek istemiyoruz çünkü o garantili bir golcü' diyerek bir taahhütte bulundu" diye ekledi.
Yönetimin bu sarsılmaz inancı, sahada şimdiden önemli meyveler vermeye başladı. Guirassy, son dört Bundesliga maçında beş önemli gol atarak, son derece etkili performansına geri döndü. Bu olağanüstü geri dönüş, sezonun genelinde 35 maçta 16 gol atarak etkileyici bir performans sergilemesini sağladı ve yönetim kurulunun kış transfer döneminde milyonlarca euroyu reddetme kararının ne kadar doğru olduğunu kanıtladı.
- Getty Images Sport
Klasiklerde Kurtuluş
2028 yazına kadar güvenli bir şekilde devam eden mevcut kapsamlı sözleşmesiyle Guirassy, Dortmund'un uzun vadeli spor projesinin tartışmasız odak noktası olmaya devam ediyor. Kulübün İtalyan ekibi Atalanta'nın elinde dramatik bir şekilde acı verici ve büyük yankı uyandıran Şampiyonlar Ligi eleme maçının ardından, iç ve dış baskı, ulusal yarışmalarda somut başarılar elde etmek için önemli ölçüde yoğunlaştı.
Takımın kolektif odak noktası artık tamamen bu Cumartesi günü, ezeli rakibi Bayern Münih ile oynanacak ve büyük heyecanla beklenen "Klassiker" karşılaşmasına kaymalıdır. Bu tarihi karşılaşmada Dortmund, hücumunu acımasızca yönlendirmek için büyük ölçüde kadrosunda tuttuğu, takımın talismanı olan forvetine güvenecek. Bergamo'da yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından, bu üretken forvet, BVB'nin kesin bir zafer elde etmek, gururunu korumak ve zorlu sezonun son ve belirleyici aşamasına girerken, iç saha kupası için azalan umutlarını gerçekten canlı tutmak için en büyük umudu.
