Borussia Dortmund, Serhou Guirassy için 'çok yüksek bir meblağ' teklifini reddetti. Menajeri, Bundesliga ekibinin 'garantili golcü'nün geleceği konusunda net tutumunu açıkladı

Geldiğinden beri Siyah-Sarıların hücum hattının en önemli oyuncusu olan 29 yaşındaki Gine milli oyuncusu, yoğun bir transfer yarışının ana hedefi haline geldi. İsmi açıklanmayan zengin bir kulüp, zorlu bir sezonun ortasında onu Signal Iduna Park'tan koparmak için agresif bir girişimde bulundu.

Modern futbolda, sezon ortasında gelen bu tür kazançlı teklifleri reddetmek son derece zordur ve genellikle kulübün kararlılığını sınar. Ancak Bundesliga devi, genel spor hedeflerinin ve sahada başarıya ulaşma arzusunun, anlık finansal kazançtan çok daha önemli olduğunu açıkça ortaya koydu. Dortmund, potansiyel büyük transferi hızlı ve kararlı bir şekilde engelleyerek, Avrupa'nın geri kalanına acil rekabet öncelikleri konusunda net bir mesaj verdi.