Borussia Dortmund, Brezilya'nın dev kulübü Cruzeiro'dan sol bek oyuncusunu 12 milyon avroya transfer ederek bir başka heyecan verici genç yeteneği kadrosuna kattı

Dortmund'un transfer ekibi, Brezilyalı yıldız adayı için artan Avrupa rekabetini yenmek için kendine özgü verimlilikle hareket etti. BVB, yerleşik planını takip ederek, FIFA'nın reşit olmayan oyuncuların transferine ilişkin düzenlemeleri nedeniyle henüz Almanya'ya taşınamayan bir oyuncu için erken bir anlaşma sağladı. Bu proaktif yaklaşım, savunma oyuncusunun Ağustos ayında 18 yaşına bastıktan sonra takıma entegre olmasını garanti ediyor. Toplam 12 milyon avroluk finansal paket, Cruzeiro akademisinde yükselişini izleyen scoutların ona atfettiği inanılmaz yüksek potansiyeli yansıtıyor.

Fabrizio Romano, anlaşmanın 7 milyon avroluk başlangıç ücreti ve 5 milyon avroluk performansa bağlı ek ödemeleri içerdiğini belirterek bu önemli gelişmeyi doğruladı. Kulüp, Prates'in potansiyeline olan inancını daha da vurgulamak için, onu önümüzdeki on yıl boyunca savunma biriminin temel parçası olarak görerek 2031 yazına kadar geçerli olacak uzun vadeli bir sözleşme imzaladığı bildirildi.