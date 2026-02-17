getty
Borussia Dortmund, Brezilya'nın dev kulübü Cruzeiro'dan sol bek oyuncusunu 12 milyon avroya transfer ederek bir başka heyecan verici genç yeteneği kadrosuna kattı
Siyah-Sarılar için uzun vadeli bir yatırım
Dortmund'un transfer ekibi, Brezilyalı yıldız adayı için artan Avrupa rekabetini yenmek için kendine özgü verimlilikle hareket etti. BVB, yerleşik planını takip ederek, FIFA'nın reşit olmayan oyuncuların transferine ilişkin düzenlemeleri nedeniyle henüz Almanya'ya taşınamayan bir oyuncu için erken bir anlaşma sağladı. Bu proaktif yaklaşım, savunma oyuncusunun Ağustos ayında 18 yaşına bastıktan sonra takıma entegre olmasını garanti ediyor. Toplam 12 milyon avroluk finansal paket, Cruzeiro akademisinde yükselişini izleyen scoutların ona atfettiği inanılmaz yüksek potansiyeli yansıtıyor.
Fabrizio Romano, anlaşmanın 7 milyon avroluk başlangıç ücreti ve 5 milyon avroluk performansa bağlı ek ödemeleri içerdiğini belirterek bu önemli gelişmeyi doğruladı. Kulüp, Prates'in potansiyeline olan inancını daha da vurgulamak için, onu önümüzdeki on yıl boyunca savunma biriminin temel parçası olarak görerek 2031 yazına kadar geçerli olacak uzun vadeli bir sözleşme imzaladığı bildirildi.
Avrupa hayali öncesinde Brezilya'da kalmak
Salı günü evrak işlemleri tamamlanmış ve sağlık muayeneleri yapılmış olmasına rağmen, Sarı Duvar, Signal Iduna Park'ta yeni transferini sahada görmek için biraz daha beklemek zorunda kalacak. Anlaşma, Prates'in yakın gelecekte ülkesinde kalmasına izin verecek şekilde yapılandırıldı ve Cruzeiro'ya tanıdık bir ortamda gelişimini sürdürme fırsatı sunuyor. Bu "kal ve geliş" modeli, Brezilya'dan yurt dışına transfer olan oyuncular için popüler bir yol haline geldi ve üst düzey futbolun fiziksel ve taktiksel zorluklarına daha kademeli bir geçişe olanak tanıdı.
Transferin resmi olarak yaz aylarında gerçekleşmesi planlanıyor, bu da Prates'in 2026 Brezilya sezonunun ilk yarısında Cruzeiro'da kalacağı anlamına geliyor. Bu zamanlama, Dortmund'un 2026-27 sezon öncesi hazırlıklarına tam zamanında Kuzey Ren-Vestfalya'ya gelmeden önce Brasileirao'da daha fazla rekabet ritmi kazanmasını sağlayarak, ilk günden itibaren ilk 11'de yer almak için fiziksel olarak hazır olmasını garanti ediyor.
Üst düzeyde yeteneklerini kanıtlamak
Prates'i Dortmund yönetimi için bu kadar cazip kılan şey, genç yaşına rağmen üst düzeyde rekabet edebileceğini kanıtlamış olmasıdır. Cruzeiro akademisinin ürünü olan 17 yaşındaki oyuncu, geleneksel gençlik kademelerini atlayarak Brezilya'nın en üst liginde önemli bir etki yarattı. Yüksek baskı altındaki profesyonel futbola maruz kalması, Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nin taleplerine hazırlanmak için hayati bir adım olarak görülüyor.
Genç oyuncu, Brezilya'nın dev kulübünde şimdiden 17 kez üst düzey maçta forma giydi ve geçen yıl bir gol bile attı. Bu sezon şu ana kadar oynadığı beş maçın üçünde ilk on birde yer aldı. Bu kadar genç yaşta top hakimiyeti ve taktiksel disiplini, Almanya'nın en büyük kulüplerinden birinde oynamakla gelen mikroskobik incelemeye dayanmak için gerekli zihinsel güce sahip olduğunu gösteriyor.
Dortmund'un Güney Amerika'da başarıya ulaşma planı
Bu transfer, Dortmund'un Atlantik'in ötesinden gelecek vaat eden oyuncuları önceliklendiren agresif transfer stratejisinin en son örneği olarak göze çarpıyor. Prates'i Premier Lig'in en büyük harcama yapan kulüplerinin hedefi haline gelmeden önce keşfederek, BVB geç aşamadaki transfer savaşı riskini azaltmış oldu. Sol bek pozisyonu, kulübün sportif direktörleri için öncelikli bir alan olmuştu ve onlar, modern, hücumcu bir bek profiline mükemmel şekilde uyan bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarına inanıyorlar.
İstatistiksel olarak, Prates dengeli bir profile sahip; son derece hızlı bir şekilde geri koşarken, son üçte bir alanda da sürekli bir tehdit oluşturuyor. Bu yıl tüm turnuvalarda beş maçta forma giyip bir gol atan Prates, iyi bir ivmeyle geliyor. Tüm belgeler hazır olduğundan, Prates, Bundesliga'yı onurlandıran efsanevi Brezilyalıların uzun listesine katılmadan önce Cruzeiro'daki görevini yüksek bir performansla tamamlamaya odaklanacak.
