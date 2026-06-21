Bono kaçırdığı bir fırsat… Bouadi’nin Real Madrid’e transferi gerçekleşecek mi?

Her Dünya Kupası'nda, dünya sahnesinde adından söz ettiren ve Avrupa'nın büyük kulüplerini transfer piyasasındaki önceliklerini yeniden gözden geçirmeye zorlayan genç bir yıldız ortaya çıkar.
2026 Dünya Kupası'nda ise Faslı Ayoub Bouadi, umut vaat eden bir yetenekten Avrupa kıtasının en çok aranan isimlerinden birine dönüşerek bu role doğru emin adımlarla ilerliyor gibi görünüyor.
18 yaşındaki oyuncu, birçokları tarafından turnuvanın en zor grubu olarak görülen grupta, önce Brezilya ile berabere kalıp ardından İskoçya’yı yenerek Fas milli takımını dikkat çekici sonuçlara ulaştırdı. Böylece, en üst seviyede oynamak için yeterli kaliteye sahip olduğunu kanıtlamak için sadece iki maça ihtiyacı oldu.