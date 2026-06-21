Bono kaçırdığı bir fırsat… Bouadi’nin Real Madrid’e transferi gerçekleşecek mi?

Genç oyuncunun sergilediği etkileyici performans, büyük Avrupa kulüplerinin scoutlarının dikkatinden kaçmadı.

Geçtiğimiz haftalarda Bouadi'nin adı, başta İngiliz kulübü Liverpool ve Alman kulübü Bayern Münih olmak üzere bir dizi dev kulüple anıldı; ardından Real Madrid de müzakerelere güçlü bir şekilde dahil oldu.

İspanyol basında yer alan haberlere göre, Real Madrid yönetimi oyuncuyu yakından takip ediyor ve dünyanın dört bir yanındaki en yetenekli genç oyuncuları kadrosuna katma politikası kapsamında, önümüzdeki yaz transfer döneminde bu transferi sonuçlandırmak için ciddi adımlar atmayı değerlendiriyor.

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Avrupalı kulüplerin yoğun ilgisine rağmen, nihai karar sadece transfer bedeli veya Lille kulübünün satış isteğiyle sınırlı olmayabilir.

Fransız kulübü, oyuncusunun değerinin Dünya Kupası sırasında önemli ölçüde arttığının farkında ve turnuvanın bitiminden sonra birçok kulüp arasında onun transferi için şiddetli bir rekabet yaşanması bekleniyor; bu da transferi açık bir müzayedeye dönüştürebilir.

Ancak nihayetinde belirleyici faktör oyuncunun isteğidir; özellikle de Bouadi, henüz 18 yaşında olmasına rağmen futbol tarihinin en büyük kulüplerinden birine transfer olma gibi nadir bir fırsata sahip olduğu için.