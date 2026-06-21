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Bono kaçırdığı bir fırsat… Bouadi’nin Real Madrid’e transferi gerçekleşecek mi?

FEATURES
A. Bouaddi
Y. Bounou
Real Madrid
Brezilya - Fas
Brezilya
Fas
Dünya Kupası
İskoçya - Fas
İskoçya
Al Hilal
Fas
İspanya
Brezilya
ABD
İskoçya
Suudi Arabistan

Kraliyet Tahtı, Fas'ın Maestro'sunu bekliyor

Her Dünya Kupası'nda, dünya sahnesinde adından söz ettiren ve Avrupa'nın büyük kulüplerini transfer piyasasındaki önceliklerini yeniden gözden geçirmeye zorlayan genç bir yıldız ortaya çıkar.

2026 Dünya Kupası'nda ise Faslı Ayoub Bouadi, umut vaat eden bir yetenekten Avrupa kıtasının en çok aranan isimlerinden birine dönüşerek bu role doğru emin adımlarla ilerliyor gibi görünüyor.

18 yaşındaki oyuncu, birçokları tarafından turnuvanın en zor grubu olarak görülen grupta, önce Brezilya ile berabere kalıp ardından İskoçya’yı yenerek Fas milli takımını dikkat çekici sonuçlara ulaştırdı. Böylece, en üst seviyede oynamak için yeterli kaliteye sahip olduğunu kanıtlamak için sadece iki maça ihtiyacı oldu.

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    Orta saha üzerinde tam kontrol

    Bouadi’nin sergilediği performans, büyük bir turnuvada yer alan genç bir oyuncunun sadece iyi bir performansı değil, sahada olağanüstü bir karaktere sahip bir oyuncunun yeteneklerinin gerçek bir göstergesiydi.

    Brezilya karşısında, Fransız Lille oyuncusu Casemiro, Fabinho ve Bruno Guimarães gibi büyük isimlerle sadece başa baş mücadele etmekle kalmadı, aynı zamanda maçın birçok anında top kazanma, hücumları kurma ve oyunun temposunu kontrol etme açısından orta sahada en etkili oyuncu olarak öne çıktı.

    Aynı tablo İskoçya karşısında da tekrarladı; Fas milli takımı orta sahada hakimiyet kurdu ve Bouadi bu üstünlüğün en önemli nedenlerinden biri oldu. Böylece, Brezilya karşısında sergilediği performansın sadece bir istisna ya da geçici bir an olmadığını kanıtladı.

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    Avrupa kapılarını açıyor

    Genç oyuncunun sergilediği etkileyici performans, büyük Avrupa kulüplerinin scoutlarının dikkatinden kaçmadı.

    Geçtiğimiz haftalarda Bouadi'nin adı, başta İngiliz kulübü Liverpool ve Alman kulübü Bayern Münih olmak üzere bir dizi dev kulüple anıldı; ardından Real Madrid de müzakerelere güçlü bir şekilde dahil oldu.

    İspanyol basında yer alan haberlere göre, Real Madrid yönetimi oyuncuyu yakından takip ediyor ve dünyanın dört bir yanındaki en yetenekli genç oyuncuları kadrosuna katma politikası kapsamında, önümüzdeki yaz transfer döneminde bu transferi sonuçlandırmak için ciddi adımlar atmayı değerlendiriyor.

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    Avrupalı kulüplerin yoğun ilgisine rağmen, nihai karar sadece transfer bedeli veya Lille kulübünün satış isteğiyle sınırlı olmayabilir.

    Fransız kulübü, oyuncusunun değerinin Dünya Kupası sırasında önemli ölçüde arttığının farkında ve turnuvanın bitiminden sonra birçok kulüp arasında onun transferi için şiddetli bir rekabet yaşanması bekleniyor; bu da transferi açık bir müzayedeye dönüştürebilir.

    Ancak nihayetinde belirleyici faktör oyuncunun isteğidir; özellikle de Bouadi, henüz 18 yaşında olmasına rağmen futbol tarihinin en büyük kulüplerinden birine transfer olma gibi nadir bir fırsata sahip olduğu için.

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    Bono'dan farklı bir yol mu izliyor?

    İlginç bir tesadüf ki, Bouadi’nin Real Madrid’e olası transferi, Fas futboluyla ilgili başka bir hikayeyi akıllara getirebilir.

    2023 yazında, Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'nın sakatlığı sonrasında Yassine Bono, Real Madrid forması giymeye çok yakındı; ancak Faslı kaleci, o dönemde kendisine sunulan sportif proje ve maddi teklif nedeniyle nihayetinde Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımına transfer olmayı tercih etmişti.

    Üç yıl sonra, Bouadi kendini benzer bir fırsatın karşısında buluyor; ancak bu kez futbol kariyerinin farklı bir aşamasında. Henüz yolun başındayken, futbol dünyasının devleri arasında adını duyurmaya çalışıyor.