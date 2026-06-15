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SSC Napoli v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Bonera, Pro Vercelli'nin yeni teknik direktörü oldu

Pro Vercelli
Transfers
Serie C
D. Bonera

Eski Milan savunma oyuncusu, Serie C'de mücadele eden bu Piedmont ekibinin teknik direktörü oldu

Daniele Bonera, Serie C'de mücadele eden Pro Vercelli'nin yeni teknik direktörü oldu. 1981 doğumlu eski stoper, 30 Haziran 2028 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzaladı ve 9 Haziran'da görevinden alınan Michele Santoni'nin yerini alacak. Bu haber Sportmediaset tarafından duyuruldu.


Brescia'da yetişen Bonera, daha sonra Parma, Milan ve Villarreal formalarını giydi ve Serie A, Avrupa kupaları ve İspanya La Liga'da 350'den fazla maça çıktı. Milan ile Şampiyonlar Ligi, Serie A, UEFA Süper Kupası, İtalya Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı. Ayrıca İtalya Milli Takımı forması 16 kez giydi.


  • Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra, Milan'da teknik direktörlük yoluna adım attı; Stefano Pioli'nin teknik ekibinde yer aldı ve 2021/2022 sezonunda İtalya Şampiyonluğu'nun kazanılmasına katkıda bulundu. Ardından 2024-25 sezonunda Serie C'de Milan Futuro'nun teknik direktörlüğünü üstlendi, ancak Ocak ayında görevinden alındı.


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