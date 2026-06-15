Bonera, Pro Vercelli'nin yeni teknik direktörü oldu

Daniele Bonera, Serie C'de mücadele eden Pro Vercelli'nin yeni teknik direktörü oldu. 1981 doğumlu eski stoper, 30 Haziran 2028 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzaladı ve 9 Haziran'da görevinden alınan Michele Santoni'nin yerini alacak. Bu haber Sportmediaset tarafından duyuruldu.





Brescia'da yetişen Bonera, daha sonra Parma, Milan ve Villarreal formalarını giydi ve Serie A, Avrupa kupaları ve İspanya La Liga'da 350'den fazla maça çıktı. Milan ile Şampiyonlar Ligi, Serie A, UEFA Süper Kupası, İtalya Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı. Ayrıca İtalya Milli Takımı forması 16 kez giydi.



