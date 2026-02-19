Bölünmeler, işten çıkarmalar ve büyük yönetim hataları, Sir Jim Ratcliffe'in Manchester United'daki dönemini tanımladı - ancak unutulması gereken iki yılın ardından tünelin sonunda bir ışık var mı?

İki yıl sonra, Ratcliffe bu görevin gerektirdiği sorumluluğu göstermedi ve United'ı zirveye yaklaştırmadı. United'ın futbol operasyonlarının fiili başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca çok olaylı ve gürültülü bir dönem yaşandı, ancak bunların çoğu hoş karşılanmadı.

Geçen hafta İngiltere'deki göçmenlik konusunda yaptığı açık sözlü ve gerçeklere aykırı yorumlar, onu birçok taraftar grubuyla ve uzun süredir All Red All Equal (Hepimiz Kırmızı, Hepimiz Eşit) girişimi ile kapsayıcılığı savunan ve kendini küresel bir kulüp olarak konumlandıran kulübün kendisiyle çatışma rotasına soktu. United, Ratcliffe'in Sky News ile yaptığı röportajın yayınlanmasından bir gün sonra bu değerleri savunan bir açıklama yayınladı.

Ratcliffe, kulübün önerdiği yeni stadyum projesinde birlikte çalıştığı Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham gibi önemli paydaşları da gücendirmeyi başardı. Burnham'ın "yanlış, aşağılayıcı, kışkırtıcı" olarak nitelendirdiği ve "Manchester'ın geleneksel olarak savunduğu her şeye aykırı" dediği yorumları, yerel destek ve iyi niyete dayanan yeni stadyum projesini tehlikeye atıyor.

Ortak sahibin şaşırtıcı ve gereksiz açıklamaları, United'ın iki yıllık liderliğinde yaşadığı birçok düşük noktanın en dibi oldu ve INEOS patronu, Red Devils'ın futbol operasyonlarının kontrolünü üçüncü yılına girmeye hazırlanırken, taraftarların onun gelişinin herhangi bir fayda sağladığını merak etmeleri haklı olur.