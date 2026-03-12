Bologna-Roma 1-1, maçın skor tablosu

Bologna-Roma 1-1
Goller: Bernardeschi (B) 5’ st, Pellegrini (R) 26’ st
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario (Zortea 39’ st), Casale (Vitik 39’ st), Lucumi, Miranda (Lykogiannis 34’ st); Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro (Dallinga 34’ st), Rowe (Cambiaghi 26’ st). Teknik direktör: Italiano
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Celik (Hermoso 21’ st), Ndicka, Ghilardi; Rensch (Tsimikas 13’ st), El Aynaoui (Pellegrini 21’ st), Pisilli, Wesley; Cristante; Zaragoza (Vaz 1’ st), Malen. Teknik direktör: Gasperini
Hakem: Jablonski
Sarı kartlar: Miranda (B) 14' pt, Wesley (R) 15' pt, Joao Mario (B) 2' st, Casale (B) 12' st, Cristante (R) 22' st
Uzatmalar: 1’ artı 4’