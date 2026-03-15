Boga'dan Juventus'a ders: Pirlo-Vidal-Pogba-Marchisio gibi

Fildişili oyuncu, Juventus'un en iyi transferi: diğerlerinden farklı olarak çok ucuza mal oldu. Geçmişi hatırlatan bir ders

Jeremie Boga, geçen yaz ve ocak transfer dönemlerini bir araya getirdiğimizde, Juventus'un transfer piyasasındaki en iyi transferi oldu. Üç maç üst üste (Roma, Pisa ve Udinese) gol atan 1997 doğumlu Fildişili oyuncu, Juventus'un bu sezonun bu aşamasında iz bırakıyor ve özellikle de Juventus'a bir ders veriyor, daha doğrusu Juventus'a bir dersi hatırlatıyor: İyi transferler yapmak için devasa rakamlar harcamak şart değil, bazen fikirler ve sezgiler yeterli oluyor.

Aslında, Juventus'un son yıllarda yaptığı diğer birçok transferle karşılaştırıldığında Boga'ya ne kadar ödediğini düşünmek insanı düşündürüyor; kağıt üzerinde bu oyuncuların eski Sassuolo oyuncusundan çok daha yüksek bir performans sergilemesi gerekirdi. Oysa tam tersi oluyor.

  • BOGA'NIN PARASI

    Boga ile ilgili Nice ile yapılan anlaşmanın ayrıntılarını hatırlatmak isteriz: "Juventus Football Club S.p.A., OGC Nice kulübüyle, futbolcu Jérémie Boga'nın spor performans haklarının 30 Haziran 2026 tarihine kadar bedelsiz olarak geçici olarak devralınması konusunda bir anlaşmaya vardığını duyurur. Anlaşma ayrıca Juventus'a, oyuncunun spor performans haklarını kesin olarak satın alma hakkı da tanıyor

    . Olası kesin satın alma için kararlaştırılan bedel 4,8 milyon avro olup, iki mali yıl içinde ödenecektir."

  • KOOPMEINERS VE OPENDA İLE KARŞILAŞTIRMA

    Juventus, Boga'yı kadrosuna katma hakkını kullanmaya karar verirse – ki bu büyük olasılıkla gerçekleşecek – sadece 4,8 milyon avroya, 29 yaşında, kaliteli ve Serie A gibi bir ligde söz sahibi olabilecek bir forveti kadrosuna katmış olacak. Bu rakam, Teun Koopmeiners için harcanan 61 milyon euroya ve Juventus'un Lois Openda'nın satın alma yükümlülüğünü yerine getirmek için Leipzig'e ödemesi gereken 40 milyon euroya kıyasla çok düşük bir rakam.

  • DERS

    Boga vakası, Juventus’un bir sonraki transfer dönemi için bir ders olmalı: az ya da hiç para harcamadan bile ilginç oyuncular alınabilir. Bu, fikirler ve sezgiler sayesinde mümkündür. Aksi takdirde, eğer büyük meblağlar yatırmak istenirse, bu yatırımı sadece garantili olan, kendini kanıtlamış şampiyonları almak için yapmak daha doğru olur; yarı-yarıya oyuncular ya da sözde şampiyonlar yerine.

  • TARİHÇE

    Öte yandan, Juventus'un geçmişi de bugünkü takıma bu dersi hatırlatıyor. Örneğin, Pirlo, Marchisio, Vidal ve Pogba'danoluşan orta saha kadrosunu hatırlayalım; bu, "Vecchia Signora"nın tüm tarihindeki en güçlü ve en başarılı kadrolardan biriydi. O orta sahanın toplam maliyeti neydi? 12,5 milyon, Bayer Leverkusen'den Vidal'ı transfer etmek için harcanan para. O orta sahanın diğer oyuncuları için hiçbir harcama yapılmadı: Marchisio altyapıdan, Pogba ve Pirlo ise bedelsiz transfer edildi. Sezgi ve fikirler. Boga'da olduğu gibi.

