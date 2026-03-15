Jeremie Boga, geçen yaz ve ocak transfer dönemlerini bir araya getirdiğimizde, Juventus'un transfer piyasasındaki en iyi transferi oldu. Üç maç üst üste (Roma, Pisa ve Udinese) gol atan 1997 doğumlu Fildişili oyuncu, Juventus'un bu sezonun bu aşamasında iz bırakıyor ve özellikle de Juventus'a bir ders veriyor, daha doğrusu Juventus'a bir dersi hatırlatıyor: İyi transferler yapmak için devasa rakamlar harcamak şart değil, bazen fikirler ve sezgiler yeterli oluyor.

Aslında, Juventus'un son yıllarda yaptığı diğer birçok transferle karşılaştırıldığında Boga'ya ne kadar ödediğini düşünmek insanı düşündürüyor; kağıt üzerinde bu oyuncuların eski Sassuolo oyuncusundan çok daha yüksek bir performans sergilemesi gerekirdi. Oysa tam tersi oluyor.